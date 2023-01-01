Başbakan Davutoğlu 62. Hükümeti açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Başbakanlık Merkez Bina'ya geçerek düzenlediği basın toplantısında, 62. Bakanlar Kurulu listesini kamuoyuna duyurdu.

Ahmet Davutoğlu’nun kabinesinde çok fazla değişiklik olmadı. Yeni kabinede 4 yeni isim bakanlık alırken bir ismin koltuğu değişti.

Kabineye giren 4 isim:

Yalçın Akdoğan :Başbakan Yardımcısı

Numan Kurtulmuş: Başbakan Yardımcısı

Nurettin Canikli: Gümrük ve Ticaret Bakanı

Volkan Bozkır: AB Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise görevi değişerek yeni

kabinenin Dışişleri Bakanı oldu.

Kabineye giren isimleri tek tek açıklayan Davutoğlu, yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Allah milletimize güzel hizmetler etmemizi nasip eylesin" dedi.



