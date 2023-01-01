Bedelsiz ‘SMS Tanıtım’

Akbank, "Girişimci Destek Paketi" ile Axess Business Girişimci sahiplerine 200 TL chip-para ve 10.000 adet "SMS İle Tanıtım" avantajı sağlıyor.





Akbank, ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olan girişimciler için geliştirdiği "Girişimci Destek Paketi"ni sürekli olarak yeni avantajlar ile zenginleştiriyor. Akbank “Girişimci Destek Paketi” ile şimdi de yeni bir işletme kurarak ticari faaliyetlerine başlamış olan girişimcilere finansman desteği yanında pazarlama ve tanıtım imkanları sunuyor. Akbank’ın yeni avantajları kapsamında Akbank Girişimci Destek Paketi’nden yararlanan Axess Business Girişimci sahipleri ilk harcamalarından sonra 200 TL chip-para kazanıyor. Paketin yeni avantajlarıyla girişimciler ayrıca hedef kitlelerine ücretsiz ulaşarak, firmalarının pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilecekleri 10.000 adet “SMS İle Tanıtım” imkanına sahip olacaklar.

Akbank’ın girişimcilere yönelik avantajları ile ilgili bilgi veren Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, ekonomi yönetiminin 2023 yılında 10 büyük ekonomi arasına girme hedefine işaret ederek; "Bu yolda Türkiye'nin her geçen gün daha fazla girişimciye ihtiyacı olacak" dedi. Akbank'ın, 10 büyük ekonomi arasına girme hedefine destek için geniş kapsamlı bir "Tasarruf Seferberliği" yürütmekte olduğuna işaret eden Kaan Gür, "Bu çerçevede toplanacak tasarruflar doğrudan ekonomiye kazandırılacak; bu kaynakların aslan payı da, istihdam sorununun çözümünde büyük katkısı olan girişimcilerin, KOBİ'lerin olacak" diye açıkladı.



Akbank KOBİ Bankacılığı

Yeni işletme kuran firmaların kuruluş aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılayan ‘Girişimci Destek Paketi’nin, Akbank’ın girişimcilere verdiği önemi gösterdiğine dikkati çeken Kaan Gür, sektörün en yenilikçi ürünlerinden biri olan ‘Axess Business Girişimci’nin, girişimciliğe adım atanlar için büyük bir destek olduğunu vurguladı. Akbank olarak girişimcilere çok yönlü destek sağladıklarını belirten Kaan Gür, şu bilgileri verdi: "Kendimizi, girişimcilere yalnızca finansman sağlayan bir kuruluş olarak değil, onların birer iş ortağı olarak konumlandırıyoruz. Kuruluş aşamasının ardından girişimcilerin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bu konuda da girişimcilerimizin yanında olmak için sunduğumuz 10.000 adet “SMS ile Tanıtım” avantajımızla girişimcilere destek oluyoruz. Girişimciler Türkiye’de bir ilk olan “SMS ile Tanıtım” sayesinde kendi markalarıyla istedikleri bölgedeki potansiyel müşterilere SMS gönderme imkanına kavuşacaklar. Böylelikle firmalarının tanınırlığını sağlama, müşteri portföylerini genişletme ve satışlarını artırma olanaklarına sahip olacaklar. Diğer taraftan paket kapsamında ‘Axess Business Girişimci’ sahiplerine ilk harcamalarından sonra 200 TL chip-para hediye ediyoruz. Ayrıca ‘Girişimci Destek Paketi’ ile müşterilerimiz üç ay boyunca Akbank şubelerinden 10’ar adet havale, EFT işlemlerini ve çek tahsilatlarını, Akbank İnternet Şubesi’nden de havale ve EFT işlemlerini sınırsız bir şekilde ücretsiz gerçekleştirebilecekler.”