Bereket ve kardeşlik için Dilek iftarları

Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve eşi Sevim Topaca evsahipliğinde, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi desteğiyle Gebze’de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Gebze Balçık Köyü’ndeki Life Port Hotel’de iftar yemeği düzenlendi.





Kocaeli Valisi Ercan Topaca eşi Sevim Topaca, Vali Yardımcıları Mustafa Güni, Ali Sözen, Mustafa Ünlüsoy, Gebze Kaymakamı Salih Karabulut, Çayırova Kaymakamı Selim Parlar, Darıca Kaymakamı Osman Ateş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, KobiEfor Sahibi ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Teşekkül Başkan Yardımcısı Hamit Velioğlu, Bölge Müdürü Nevzat Göçer, iftar yemeğinin düzenlenmesinde destek olan Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan, GOSB (Gebze OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kanıöz, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, çok sayıda bölge işadamı ve Gebze’de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların katıldığı iftar yemeği, Müftülük tarafından okunan Kuran-ı Kerim ile başladı. Yenilen iftar yemeğinin ardından Gebze Müftüsü Şükrü Balkan tarafından yapılan yemek duasından sonra Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu açılış konuşmasını yaptı.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca ise konuşmasında “Ramazan-ı Şerif aramızdaki kaynaşmanın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin doruğa çıktığı, bu güzel duyguların kuvvetlendiği mübarek bir aydır. Bu ayın bereketi, güzellikleri, toplumumuza da en güzel şekilde yansıyor. Hep beraber iftarlar açıyor, teravihler kılıyoruz. Daha önce görüşmediklerimiz ve konuşmadıklarımıza bu ay vesilesiyle daha çok ulaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif’in bir başka güzelliği de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize hali vakti yerinde olan arkadaşlarımızın ulaşması suretiyle, bu ayın bereketini onlara da hissettiriyorlar. Ramazan-ı Şerif’te ihtiyaç sahibi herkese mutlaka birisi ulaşmalı, onların ihtiyacını gidermeli, bu ayın bereketinden onlar da istifade etmelidir. Bunda memleketimiz ve milletimizin birliği açısından çok büyük faydalar var” dedi. Vali Topaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan Bayramı da inşallah Ramazan’da oruç tuttuğumuz ayların bereketinin en çok doruğa çıktığı aydır. İnşallah Ramazan Bayramı’nda da bu sevgiyi, saygıyı doruğa çıkararak, kırgınlıkları, küskünleri, kavgayı ülkemizden ve milletimizin arasından tamamen yok etmeliyiz. Hem Ramazan-ı Şerif’i, hem de Ramazan Bayramı’nı bir fırsat bilerek bunları yok ederek, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlayarak geleceğe emin adımlarla devam etmeliyiz. Yemeğin düzenlenmesinde bize desteklerini esirgemeyen Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan Bey başta olmak üzere, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah bundan sonraki Ramazan’larda aynı güzellikleri yaşayarak geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.” Vali Ercan Topaca ve eşi Sevim Topaca, iftara katılan misafirlerin masalarını tek tek dolaşarak, misafirlerle sohbet edip, onların sorunlarını dinledi. Vali Topaca, vatandaşların sorunlarının çözümleri için de ilgili daire müdürlerine gerekli talimatları verdi.