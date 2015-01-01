Bilfen, anaokulundan sonra ilkokulu ile Gebze’de!

Geçtiğimiz yıl anaokulu ile Gebze’de hizmet vermeye başlayan Bilfen Okulları, 2015-2016 öğretim yılında ilkokulunu açmaya hazırlanıyor. Gebze’de eğitimin çıtası Bilfen ile yükselecek.

Akademik anlamda tam öğrenme modelini temel alan Bilfen Okulları, Türkiye’nin ilk, dünyanın 34. Öğrenme Stilleri Merkezi olarak 1-4. sınıf ders programını global ve analitik alana yönelik sarmal yapıda hazırlıyor.

Birinci sınıflarda 17 saat İngilizce eğitimi verilirken üçüncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimi Almanca başlıyor. Bilfen’in kendine özgü ‘Eğitim Programı’nda kullanılan akademik materyaller, yine kendi eğitim kadrosu, eğitim koordinatörleri, eğitim uzmanları tarafından hazırlanıyor. Eğitim teknolojileri ile donatılmış dokunsal, işitsel, kinestetik gibi öğrenme materyalleri birinci sınıftan itibaren öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak hazırlanıyor.

Bilfen İlköğretim Kurumları Koordinatörü Nurşen Kayatürk, “Tüm okullarımızın ortak standardı olan hi-tech donanıma sahip dersliklerimiz, okula küçük bir bilim merkezi görüntüsü kazandıran projelerle donatılmış koridorlarımız, sanatsal ve sportif çalışmalar için özel olarak düzenlenen alanlarımız ile çağın gereksinimlerine uyumlu bir eğitim hizmeti sunuyoruz. Eğitim sistemine entegre ettiğimiz son teknolojilerle E-Etüt, Evdeki Öğretmen ve Sanal Okul projelerini uyguluyoruz. Derslerde uygulanan 3D teknolojisi ile konular daha kolay ve keyifli hale getiriliyor” diyor.

Sosyal başarılar, akademik başarıları destekliyor

Akademik başarılar kadar sosyal başarıların da aynı derecede desteklendiğini vurgulayan Kayatürk, “Öğrencilerimize, bilim, fen, matematik gibi akademik kulüplerin yanısıra bilgisayar, satranç, seramik, İngilizce gibi sınıf büyüdükçe artan kulüp seçenekleri de sunuyoruz. Sosyal becerilerle ilgili olarak öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren Bilfen Filarmoni Orkestrası ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı müzik projelerinde okulumuzu ve ülkemizi temsil ediyorlar” bilgisini paylaşıyor.

Bilfen’in gurur kaynağı olan Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu; 5. sınıftan itibaren, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda keman, gitar, yan flüt, bağlama ve orf çalgılarından birini çalan Bilfenli öğrencilerden oluşuyor. Müziğin önemli starları ile yılsonu konserlerinde sahne alan Bilfen Orkestrası, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyorlar.