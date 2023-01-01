Bilişim 500 sonuçları; 300 şirket büyüdü

Sektörde kurumsal bazda veri depolama donanımı, felaket yönetimi, mobil uygulama, kurumsal kaynak planlaması, iş analitiği, sanallaştırma, veri güvenliği, veri merkezi hizmetleri, büyüyen alanlar olarak öne çıkıyor.

İnterpromedya tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Toplantıya Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in yanısıra Türkiye bilişim sektörünün önde gelen isimleri, ülkede bilişime yön veren şirketlerin temsilcileri katıldı. Şirketlerin belgelerle onaylı net satış gelirlerine bağlı olarak cirolarına göre sıralandığı Bilişim 500, Türkiye’de ve yurtdışında Türkiye’deki bilişim sektörünün büyüklüğünü ortaya koyan referans niteliğinde bir araştırma olarak kabul ediliyor.

Bilişim sektörünün objektif ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinde sektörden toplanan verilerin çok önemli olduğuna değinen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Bilişim 500’ü bu nedenle çok önemsediğini söyledi.



Önemli bir referans

Törenin açılış konuşmasını yapan İnterpromedya Genel Müdürü Murat Göçe, Türkiye’de benzer bir örneği olmayan Bilişim 500’ün sektöre ve katılımcılara birçok yönden fayda sağladığını söyledi. Göçe, Bilişim 500 ile şirketlerin kendi performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerini görme şansı yakaladıklarını, araştırmanın sektör tarafından önemli bir referans kaynağı olarak kabul edildiğini belirtti: “Özellikle kurumsal şirketlerin satın alma ve bilgi işlem birimleri açısından, Bilişim 500’ün ortaya koyduğu sıralamalar satın alma kararında belirleyici rol oynuyor. Araştırmamızı Türkçe’nin yanısıra İngilizce olarak da yayımlıyoruz. Bu sayede Bilişim 500 Türkiye’deki bilişim sektörünün büyüklüğüne dair yurtdışında da önemli bir kaynak olarak konumlanıyor. Bu da yurtdışına açılmak ve yurtdışı ortaklıklar kurmak isteyen şirketler için Bilişim 500’ü önemli bir pazarlama aracı haline getiriyor.”



Bilgi teknolojilerinde Teknosa, İletişimde Türk Telekom

15’inci Bilişim 500 araştırmasında gelen talepler doğrultusunda önemli bir yeniliğe imza attıklarını söyleyen Murat Göçe, araştırmada bu yıl ilk kez bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sıralamanın ayrı olarak değerlendirildiğini söyledi. “Bilgi Teknolojileri” ana kategorisinde ilk 3’e giren şirketler Teknosa, İndeks Bilgisayar ve Penta olurken “İletişim Teknolojileri” ana kategorisinde ilk 3 sırayı Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone aldı.

KOBİ’ler en çok parayı bilgisayara harcıyor: Araştırmaya göre KOBİ’lerin yıllık BT bütçeleri önceki yıllara göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. Ancak öncelikli yatırımları arasında halen ilk sırada bilgisayar yeralıyor. İletişim teknolojileri pazarında rekabet katmadeğerli servislerle devam ediyor. Akıllı telefon satışları ve internet, iletişim teknolojileri pazarını büyüten unsurlar olarak dikkat çekiyor.

300 şirket büyüdü: Bilişim 500 sonuçlarına göre 300 şirket 2013 yılını büyümeyle kapattı. Yüzde 100’ün üzerinde büyüyen şirket sayısı 19, yüzde 50 ile 99 arasında büyüyen şirket sayısı 56. Bu yıl sıralamaya ilk kez giren 74 şirketin 9’u ilk 100’de kendine yer buldu.

Sektör yüzde 12 büyüyecek: Bilişim 500 sonuçlarına göre Türkiye bilişim sektörünün önümüzdeki yıl yüzde 12 oranında büyüyeceği öngörülüyor. İnterpromedya Pazar Araştırma Grubu i-Research’ün pazar analizlerine göre; kamu, finans ve telekom sektörü hala en büyük satın almayı yapan sektörler olarak dikkat çekiyor. Kurumsal tarafta veri depolama donanımı, felaket yönetimi, mobil uygulama, kurumsal kaynak planlaması, iş analitiği, sanallaştırma, veri güvenliği veri merkezi hizmetleri, büyüyen alanlar olarak öne çıkıyor.