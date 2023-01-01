Bir Bakışta Karadağ; Avrupa’nın gözyaşları

Karadağ, Akdeniz-Balkan turizminin yıldızı olarak yükseliyor. Türkiye tanısın istedik; Karadağ Fahri Başkonsolosu ve Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver bize anlattı.

Karadağ Fahri Başkonsolosu Akkan Suver...

Akdeniz ülkeleri gibi muhteşem sahil kıyılarına sahip ve Avrupa’nın merkezine yakın. Doğal güzellikleri, doğal havası, benzersiz dağlık alanları ve ihtişamlı denizi ile keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.

Boka fiyordu, çekici adaları, sayısız koyları, berrak suyu, dağları, harika gölleri, dikkat çeken manzarasıyla derin kanyonları, nehirleri, keşfedilmemiş gizemli mağaraları, tüm bunlarla çevrili el değmemiş doğasıyla Karadağ...

Doğal zenginlikleriyle Karadağ’ın Lovcen, Biogradska Gora, Durmitor, Skadar Gölü ve Prokletije olmak üzere 5 milli parkı var. Topraklarındaki milli park oranı yüzde 9.04 ile Karadağ, dünya lideri.

GSMH’sının 7 milyar 400 milyon dolar; yüzde 20.8’i turizmden. Ülke istihdamının yüzde 17.8’i turizmde. Tüm kıyıları bir Akdeniz markası.

Kotor Koyu dünyanın bu bölgesindeki tek fiyord. Tarihi ve kültürel eski bir kent olan Kotor’u UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak koruyor.

15. yüzyılda bir balıkçı köyü, 1950’lerde eski bir yerleşim yeri olan Sveti Stefan, bugün artık bir tatil kenti.

Ulcinj, ünlü esir korsan Miguel Cervantes efsanesiyle anılıyor.

Sahili 13 km uzunluğundaki Velika Plaza...Velika Plaza ve Bojana Nehri tarafından oluşturulan deltanın adası Bojana yakında Akdeniz’in en önemli noktalarından biri olacak.

Akdeniz’in incisi, güzel eski kasabası, kumsallarıyla geleceğin yatırım şehri Budva, Porto Montenegro projesiyle, ‘Mega Yat’ turizmiyle önem kazanan Tivat, küçük şirin kasabalarıyla Petrovac ve Buljarica tam bir tatil cenneti.

Tara ve Lim nehirleri arasında yeralan Biogradska Gora Milli Parkı, en geniş buzul gölü olan Biograd gölüyle Biogradska Dağı, Avrupa’nın kalan üç büyük ormanından birine sahip; UNESCO tarafından ‘Man and Biosphere’ programıyla korunuyor.

Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan Durmitor Ulusal Parkı’nın birleşik parçası Tara Nehri Kanyonu, 78 km uzunluğu, 1300 metre derinliğiyle Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci en derin kanyonu. Suyunun saflığı Avrupa’nın ‘gözyaşı’ diye adlandırılıyor. Skadar Gölü, pelikanları da içeren 270 kuş türüyle Avrupa’nın en büyük kuş rezervine sahip bölgesi, kuş gözlemcileri için popüler bir yer.

Prokletije Milli Parkı; 140 kelebek türüne evsahipliği yapıyor, Avrupa’nın en zengin kelebek alanı.



Karadağ, henüz görüp gerçeğe dönüştürmemiş olanlar için bir rüya ülkesidir.