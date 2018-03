Birhekimoğlu OSGB, tecrübesiyle farklılaşıyor

Eski adı Mermerciler olan İstanbul Anadolu Yakası OSB’de 2003 yılında hizmet vermeye başlayan ve 2012 yılından bu yana İstanbul Kimya Sanayicileri OSB’de faaliyetlerini sürdüren Birhekimoğlu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, toplam 60 firmanın İSG ihtiyacını karşılıyor.

Hizmetlerinin OSB firmalarıyla sınırlı olmadığını aktaran Birhekimoğlu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Genel Müdürü Dr. Tolga Birhekimoğlu, İstanbul Deri OSB’de firmaları olduğunu ve hinterlantları içerisinde yer alan tüm bölge firmalarına hizmet vermek istediklerini paylaşıyor. Birhekimoğlu OSGB’de 3 doktorun yanısıra A ve C uzmanı 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, yardımcı sağlık personeli hizmet veriyor. Dr. Tolga Birhekimoğlu, sundukları hizmetleri şöyle anlatıyor: “İşyeri hekimliği, işyeri güvenliği, işyerleri için yardımcı sağlık personeli temini, ambulans, müşahade hizmetleri, tedavi, laboratuvar, röntgen, küçük cerrahi müdahale hizmetlerimiz arasında.”



Birhekimoğlu’nun artısı tecrübe

Dr. Tolga Birhekimoğlu, uzun yıllardır sektörde faaliyet yürüttüklerini belirterek, en önemli artılarının tecrübe olduğunun altını çiziyor. Sanayici ile iç içe çalıştıklarını ve sanayicinin ihtiyacını en doğru şekilde anlayarak çözüm sunduklarını belirten Birhekimoğlu, yeni 6331 sayılı yasanın kendi iş yapış şekillerinde bir değişik sağlamadığını ancak sanayicilerin farkınladığının oluşmasında katkı sağladığını belirtiyor. Dr. Tolga Birhekimoğlu, konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: “Yasanın sektörün gelişimine katkısı büyük. Ancak Birhekimoğlu OSGB olarak bugüne kadar sadece referansla büyüdük. Ayrıca OSB’de hizmet veren yapımız ile sanayicimizin tüm ihtiyacını yerinde karşılıyoruz. OSB’de faaliyet yürütmenin bir diğer artısı ise iş kayıplarının önüne geçerek sanayicinin maliyetlerini düşürebiliyoruz.”

Sadece muayene olması gereken hastaların kendilerine gelerek kısa sürede işlerinin başına dönebildiğini kaydeden Dr. Tolga Birhekimoğlu, “Özellikle OSB’de yer alan firmaların, dışarıdan destek alması daha sıkıntılı. Birhekimoğlu OSGB’de doktor her daim bulunabiliyor. Ambulans hizmetlerimiz ile acil müdahale şansımız var. Tam teçhizatlı binamızda her türlü ihtiyaca cevap verebiliyoruz” diye konuşuyor.



İş sağlığı ve güvenliği öngörülemez maliyetleri düşürür

İş sağlığı ve güvenliğinin firmalar açısından şimdilik maliyet anlamına geldiğini ancak uzun vadede işveren için avantaj sağladığını kaydeden Dr. Tolga Birhekimoğlu, şu bilgileri veriyor: “İşçinin mesai saatleri içerisinde hiçbir kazaya uğramayıp aktif olarak çalışması iş sağlığı ve güvenliği kuralları açısından önemli. Örneğin 10 işçinin çalıştığı bir işyerinde 1 kişinin hasta olması yüzde 10’luk iş kaybı anlamına gelir. Bu maliyetlerle karşılaşmamak için iş sağlığı ve güvenliği ihmal edilmemeli.”

Kanuni zorunluluğun firmalarda tepki oluşturduğunu hatırlatan Dr. Tolga Birhekimoğlu, özellikle merkezi birimlerden hizmet alan firmaların avantajının daha büyük olacağını öngörerek, “Şu anda binin üzerinde firma Çalışma Bakanlığı’ndan gerekli izinleri almış durumda. Bundan 1 yıl önce bu alanda hizmet veren firma sayısı 100’ü geçmiyordu. Bu sene sonunda yeni kurulan bu firmaların yüzde 50’si mevcut fiyat rekabeti nedeniyle kapanmak zorunda kalacaktır. Çünkü hizmet verilen alan günümüzde maliyetlerin yüksek olduğu bir alandır. Ayrıca yeni kurulan iş sağlığı ve güvenlik firmaları daha sonra kapanarak sanayicilerini de zor durumda bırakabilir. Bu noktada sanayicileri daha dikkatli olmaya çağırıyoruz” açıklamasını yapıyor.