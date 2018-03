Birlik kongreleri ve sonuçları

Türkiye’de sektörel nirengi noktası olan Birlik’lerin kongreleri yapıldı, yapılıyor. Son yıllarda bürokratik yapılar olmaktan çıkarak sektörleri için adeta birer fedai gibi çalışan Birlik’lerdeki seçim sonuçlarının bazılarını yayınlıyoruz.

İTHİB’te başkanlığa, seçime tek aday olarak giren İsmail Gülle seçildi

İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, görev dönemi boyunca sektörün pazarlarını Güney Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar genişlettiklerini hatırlattı. Doğrudan tekstil ihracatının 8.4 milyar dolar olduğunu belirten Gülle, 2 milyar doların üzerinde ev tekstili ihracatı ile de sektörün 10 milyar dolarlık dış satım performansını aştığını söyledi. Gülle, Sabancı Holding’in gözden çıkardığı SASA için “Köfte markası bile daha pahalıya satılıyor. Elbette şirketlerin kararlarına karışma hakkımız yok. Ancak bizler Türkiye’de üretmek adına tarafız. Bu satışa da karşıyız ve konuyu Rekabet Kurumu’na götüreceğiz” dedi. Gülle ihracatta teknik tekstilin payının yükselişine de dikkat çekti. İTHİB Genel Kurulu’nda, İsmail Gülle’nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:



- İsmail Gülle – YKB

- Şerafettin Demir – YKB Yardımcısı

- Ahmet Şişman – YKB Yardımcısı

- Ahmet Öksüz

- Vehbi Canpolat

- M. Fatih Bilici

- Mustafa Denizer

- Ali Aydın

- Eşref Akın

- Regaib Baykal

- Sultan Tepe



Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 4. kez Adnan Dalgakıran

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, genel kurulda oybirliği ile önümüzdeki 4 yıl için tekrar başkan seçildi. Dalgakıran “Türk makinelerine yeni pazarlar bulmak için çalışacağız. 2023 ihracat hedefimize ulaşabilmek için yeni pazarlara ihtiyacımız var. Uzak yakın demeden tüm pazarlarda varlığımızı hissettirmeliyiz” dedi.



Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.

- Necmettin Öztürk

- Zeynep Erkunt Armağan

- Mehmet Ağrikli

- Serol Acarkan

- Kutlu Karavelioğlu

- Sevda Kayhan Yılmaz

- Hüseyin Durmaz

- Ali Eren

- Tamer Güven

- Ferdi Murat Gül



AKİB’de Bülent Aymen güven tazeledi

Akdeniz Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde Bülent Aymen yeniden başkan seçildi. İhracatçı Birlikleri’ni yeniden düzenleyen yasa gereği seçimler 4 yıllık dönem için yapıldı. Bülent Aymen yaptığı konuşmasında, “Bize 7/24 ulaşıp sorunlarınıza çözüm isteyebilirsiniz, sektör için gereken her konuda yardıma hazırız” dedi.



Yönetim kurulu şu kurumsal temsille oluştu:



1. Cemay Meyan Kökü Sanayi

2. İntertim Orman Ürünleri

3. Boydak Dış Ticaret

4. Demirağlar Orman Ürünleri

5. Bayamtaş İthalat-İhracat

6. Gizir Ahşap İnşaat

7. Arkopa Ahşap Panel Sanayi

8. Mevlasi Mustafa Ambalaj Sanayi

9. Güney Ambalaj Sanayi

10. Monessa Uyku Sistemleri

11. Hiss Kamış Sanayi



Çimento, cam ve seramikte yeni başkan Bahadır Kayan

Üretim ve ihracatta dünyanın en büyükleri arasında yeralan üç sektörün çatı örgütü Çimento, Seramik, Cam ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), Genel Kurulu ile yeni yönetimini seçti.

Geçen yıl 3.4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ÇCSİB’de yeni Yönetim Kurulu Başkanı, seramik sektöründe tecrübesi ile tanınan Bahadır Kayan oldu.

Bir önceki yönetimde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Bahadır Kayan, halen sektörün en köklü ve güçlü şirketlerinden Kale Yapı Ürünleri Grubu’nda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

Bahadır Kayan’ın başkanlık edeceği yeni yönetim kurulunda kurumsal temsil şöyle olacak:



- Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.

- Eleks Dış Ticaret A.Ş.

- Ece Banyo Gereçleri Sanayi Ticaret A.Ş.

- Çimentaş İzmir Çimento Fab. T.A.Ş.

- H.C. Trading B.V.

- Batı Çim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

- Sançim Bilecik Çimento, Maden, Beton, Sanayi Ticaret A.Ş.

- Paşabahçe Cam Sanayi Ticaret A.Ş.

- Trakya Cam Sanayi A.Ş.

- Anadolu Cam Sanayi A.Ş.



Çelik İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na yeniden Namık Ekinci seçildi

Türkiye ekonomisinin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerlerinden biri olan çelik sektörü, önümüzdeki dört yıllık dönem için seçimini yaptı. Çelik İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sektör temsilcileri yollarına bir kez daha Namık Ekinci başkanlığındaki yönetim kurulu ile devam etme kararı aldı. Çelik İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu’nu; Ekinciler Demir Çelik, İçdaş, Diler, Çolakoğlu, Borusan, Erdemir, Yücel Boru, Metalsac, Erciyas Boru, Kibar Demir Çelik ve Çetin Cıvata gibi sektörün en büyük 11 şirketinin temsilcileri oluşturuyor. Çelik sektörün dünya pazarlarındaki payını arttırmak ve rekabet gücünü kuvvetlendirmek için çalışmalar yürüten Birlik, yeni dönemde de yeni hedefler ile yoluna devam edecek. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Birlik Başkanlığını yürüttüğü dört yıl süresince Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ihracatın artması ve ihracatın önündeki engellerin aşılması kapsamında çeşitli projeler ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Mücevher İhracatçıları Birliği Ayhan Güner ile devam

Mücevher İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sektör temsilcileri yollarına ikinci kez Ayhan Güner ve başkanlığındaki yönetim kurulu ile devam etme kararı aldı.

Birliğin seçilen Yönetim Kurulu şöyle:



- Ayhan Güner Yönetim Kurulu Başkanı

- Can Özkök Üye

- Mustafa Atayık Üye

- Mustafa Kamar Üye

- Zeki Belbak Üye

- Hakan Saraç Üye

- Rober Taş Üye

- Mehmet C. Özdemir Üye

- Vartan Marancı Üye

- Turhan Gürdal Üye

- Gürkan Merim Üye



Ekonominin kalbi Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda attı

Bankacılık dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) seçimsiz 2. Olağan Genel Kurulu, 29 Nisan 2014’te İstanbul’da düzenlendi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerini de konuk eden Genel Kurul’da piyasalar açısından Türkiye ekonomisinin son durumu da masaya yatırıldı. Genel Kurul’a 120 üye şirketin yöneticilerinin ve Birlik yönetiminin yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin konuşmacı olarak katıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Genel Kurul’daki konuşmalarında Türkiye’deki finansal piyasaların ve ekonominin istikrarlı bir şekilde çalıştığına, Türkiye’nin güçlü büyüme potansiyeline vurgu yaptılar.

FKB Genel Kurul’unda konuşma yapan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, Ekim 2013’te yapılan ilk Genel Kurul’dan bu yana yapılanları özetlerken, her geçen gün daha da güçlendiklerinin altını çizdi. Özger, “Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde güçlü, sağlam ve sürdürülebilir bir finansal sistemin kritik öneminden yola çıkarak, böyle bir sistemin oluşturulması yönünde yoğun ve özverili çalışmalar yürüten ekonomi yönetimimizin engin vizyonu ile kurulan Birliğimizin, Türkiye ekonomisinin yüksek hedeflerine ulaşmasında önemli yapı taşlarından biri olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği olarak, 3 sektörden toplam 120 üye şirket ve 6.500 çalışanı temsil ettiklerini belirten Osman Zeki Özger, 2013 sonu itibarıyla üç sektörün aktif toplamının 66 milyar TL, reel ekonomiye sağladığı finansman toplamının 60 milyar TL ve toplam işlem hacminin ise 119 milyar TL olduğu bildirdi.



TSB’nin yeni Başkanı Ramazan Ülger

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) genel kurulu yapıldı. TSB üyesi 61 şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı seçimde, Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger TSB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu şöyle oluştu:



- Ramazan Ülger (Yönetim Kurulu Başkanı)

- Ragıp Yergin (Başkan Yardımcısı)

- Mete Uğurlu (Üye)

- Uğur Gülen (Üye)

- Şeref Aksaç (Üye)



Müteahhitler Birliği’nin yeni Başkanı Mithat Yenigün

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 31. Olağan Genel Kurulu, birliğin Ankara’daki yeni Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçime tek aday olarak giren Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün TMB’nin yeni başkanı seçildi. Yenigün, 3 yıl başkanlığı yürüten Emin Sazak’tan görevi devraldı. Geçtiğimiz dönem TMB Yüksek Danışma Kurulu üyeliği görevini üstlenen yeni başkan Mithat Yenigün, yaptığı teşekkür konuşmasında, Türk müteahhitlerin dünya çapında çok ciddi işler yaptığını vurgulayarak şunları söyledi: “Hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağız. Yaratacağımız sinerjiyle, sorunlarımızı tek tek aşarak, çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha iddialı bir sektör haline geleceğimizden hiç şüphe duymuyorum. Türk müteahhitlerinin dünyada neler başarabileceğini hep beraber göstereceğimize inancım tamdır.”

TMB Yönetim Kurulu: l Mithat Yenigün (Başkan) l Emre Aykar (Başkan V.) l Can Aynagöz (Başkan V.) l Selim Bora (Başkan V.) l Burak Talu (Başkan V.) l Ayşen Telemez (Muhasip Üye) l Kartal Usluel (Muhasip Üye) l İlhan Adiloğlu (Üye) l Hüseyin Arslan (Üye) l Deha Emral (Üye) l Kemal Güleryüz (Üye) l Cahit Karakullukçu (Üye) l Murat Üstay (Üye)



TMB Denetleme Kurulu:

- Müfit Eren (Üye) l Nevzat Saygılıoğlu (Üye)

- Süreyya Yücel Özden (Üye)