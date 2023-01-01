Biz bir kökteniz

Büyükelçi’den Kazakistan’a yatırım çağrısı





Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜKSİAD) davetlisi olarak geldiği Gebze’de KazakistanTürkiye İlişkileri konulu konferans verdi. Tüymebayev, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve artırmak istediklerini söyledi.Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜKSİAD) davetlisi olarak geldiği Gebze’de Kocaeli Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti. Vali Ercan Topaca, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi. Büyükelçi Tüymebayev daha sonra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Köşker, “Başta ticaret ve sanayi olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi kardeşlik ve dostluk bağlarımızı güçlendirecektir” dedi. Tüymebayev de, Türkiye-Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Ardından, konferans vermek üzere Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen Tüymebayev, Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan’la görüştü. Bilahare OSB’deki Kazakistan resim sergisinin açılışı yapıldı ve daha sonra konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Gültekin Şenel, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şenel, TÜKSİAD’ın uluslararası arenada söz sahibi bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, geçtiğimiz Mayıs ayında Karadeniz Ülkeleri Sivil Toplum Zirvesi’ne katıldıklarını kaydetti.



Ticaret yeterli değil

“Kazakistan-Türkiye Ekonomik İlişkileri” konulu konuşma yapan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 4 milyar dolar düzeyinde olduğunu, ancak dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli gelmediğini söyledi. “Gümrük Birliği içerisinde yaşayan Rusya ve Kazakistan'ın 170 milyonluk büyük bir pazarı var” diyen Tüymebayev şöyle konuştu: “Kazakistan’da üretim yapanlara büyük kolaylıklar sağlanıyor. Burada üretim yapan firmaların, diğer ülkelere sınırsız, vergisiz, gümrüksüz geçme imkanı var. Bu fırsatları kullandıkları zaman, Türk iş adamlarının Kazakistan'da üretim yapmaları çok iyi olacak. Türkiye ile aramızdaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek ve artırmak istiyoruz.”

Kocaeli ve Gebze'nin 14 bin fabrika ve 14 OSB ile çok önemli bir sanayi kenti olduğunu vurgulayan Tüymebayev, Türk iş adamlarının Kazakistan'da faaliyet göstermelerini amaçladıklarını belirtti. Tüymebayev, “Türkiye ile 4 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 15-20 milyar dolara kadar ulaşmasını hedefliyoruz. Kazakistan’da üretim yapanlar için ihale sırasında Türklere öncelik veriliyor” dedi. Türk iş adamlarının Kazakistan'daki yatırımının çok fazla olmadığına işaret eden Tüymebayev, genellikle inşaat alanında müteahhit olarak iş yaptıklarını dile getirdi. Kazakistan'ın Türkiye'ye 4 milyar dolar yatırım yaptığını, yatırımların 3 milyar dolarını petrol, demir çelik ve kurşun gibi ham maddelerin oluşturduğunu belirten Tüymebayev, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasında, tarihi ve kültürel geçmişimiz ve birlikteliğimiz yatıyor; sadece tarihi bağ değil, biz bir kökteniz. Bir daldan dağılıyoruz. Bundan dolayı Türk tarihinde, Oğuz ve Kıpçak oğulları olarak aynı folklorumuzu, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşıyoruz. Aramızda fazla bir fark yok. Dil konusunda altyapımız, kökümüz, hepsi aynı. Kardeş ülke olarak Türkiye ile aynı zamanda kültürel ve sanat alanında pek çok bağlantılarımız var. Böyle bir fırsat varken, böyle bir ilişkimiz varken, bizim bunu iyi kullanmamız gerekir.”