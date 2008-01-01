Borsa İstanbul’da resmen başladı; ‘Özel Pazar’

Borsa İstanbul’un girişimcilerle yatırımcıları ortaklıklar kurmak amacıyla biraraya getirecek olan platformu Borsa İstanbul Özel Pazar, Global Girişimcilik Haftası’nın Resmi Açılışı kapsamında Endeavor Türkiye ve Borsa İstanbul koordinasyonuyla düzenlenen gong töreni ile faaliyete geçti.

Borsa İstanbul’un şirketlere halka açılmadan finansman bulma, payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise hem yeni yatırım seçenekleri hem de yatırımlarını likide edebilme imkanı sunan ‘Özel Pazar Platformu’, gong töreni ile başladı.

Gong töreninde konuşan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın ardından Endeavor Turkiye Genel Sekreteri Didem Altop’un moderatörlüğünde Borsa İstanbul Kotasyon ve Özel Pazar Grup Müdürü Sertaç F. Karaağaoğlu, Aslanoba Capital Başkanı Hasan Aslanoba, Global Girişimcilik Haftası 2014 Resmi Sözcüsü Sina Afra, Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, 212 Kurucu Ortağı Numan Numanbayraktaroğlu ve Revo Capital Başkanı Cenk Bayrakdar’ın katıldığı bir panel düzenlendi.



İsteklilere bir düzenek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de girişimcilik konusundaki yüksek potansiyele dikkat çekerek, bugün Özel Pazar’ı kurmakla ülkede bu konuda istekli insanlara bir düzenek oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. İbrahim Turhan; “Yeni girişimlerin ya da parlak fikirleri yatırıma, istihdama dönüştürecek adımların önündeki en önemli engel finansman zorluğudur. Girişimciler parlak fikirlerini biran önce hayata geçirmek için heyecanlı ama öteki tarafta finansman sağlayacak insanların da zihinlerinde bazı tereddütler var. Onlar da paralarını doğru bir yere kanalize etmek istiyorlar. İşte bu buluşmayı doğru bir şekilde gerçekleştirmek çok önemli” dedi.

Borsa İstanbul olarak bu ilk buluşmanın uygun bir şekilde olmasına çok önem verdiklerini belirten İbrahim Turhan, “Hem yeni girişimlerimizin hem de yükselen girişimlerimizin yani halka arza hazırlanan şirketlerin biraraya gelebileceği, yatırımcıların da onlara buradan rahatlıkla ulaşabileceği bir kurumsal altyapı mekanizması üretmeye çalıştık” diye konuştu.



119 üyeli bir aile: Özel Pazar’ın WEB tabanlı ve üyelik esasına dayalı bir yapı olduğunu, yatırımcılar ve girişimcilerin birbirlerini bu dijital platform üzerinden bulabileceklerini belirten İbrahim Turhan şunları söyledi: “İki pazar segmentimiz var. Birincisi start-up diye isimlendirilen bizim yeni girişimler dediğimiz kategori, diğeri ise kuruluşunun üzerinden bir miktar geçmiş ve en az 5 milyon lira aktif veya satış büyüklüğüne ulaşmış tercihen de 3-4 yıl içinde halka açılmayı planlayan ve bizim yükselen girişimler diye isimlendirdiğimiz şirketler. Şu an itibarıyla 62 yatırımcı, 29 yeni girişim, 18 yükselen girişim, 3 yükselen girişim ortağı, 6 servis sağlayıcı ve 1 aracı şirketten oluşan 119 üyeli bir aile haline geldik.”

Gelecek yıllarda dünyada benzer platformlarla, potansiyel işbirliği imkanları yaratmaya çalışacaklarını belirten İbrahim Turhan, özellikle Avrasya bölgesindeki yatırımcıları biraraya getirmek için Avrupa’da faaliyet gösteren Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı ile işbirliği anlaşmalarıyla Özel Pazar’ı yurtdışında farklı yatırımcılara da açmayı düşündüklerini söyledi.



Üyelik maliyetleri: Üyelik maliyetlerini de düşük tuttuklarını kaydeden İbrahim Turhan, yeni girişimler için yıllık bin lira, yükselen girişimler için 2 bin beşyüz lira, özel kişi yatırımcısı için 2 bin beş yüz lira ve tüzel kişi yatırımcısı için 5 bin lira maliyet olacağını söyledi. İbrahim Turhan, ortaya çıkabilecek maliyetlerin önemli bir kısmının başka kaynaklarla sağlanmasını düşündüklerini, bu çerçevede KOSGEB ile görüşerek işbirliği imkanları üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İbrahim Turhan, eğitim, danışmanlık, mentorluk gibi danışmanlık programları dışında Borsa İstanbul’un gayretleriyle yurtdışından California Üniversitesi, Berkeley ile partnerlik anlaşması yaptıklarını da hatırlattı.



Endeavor girişimcileri

Global Girişimcilik Haftası 2014 Resmi Sözcüsü Sina Afra; şu bilgileri aktardı: “Endeavor, Girişimcileri’nin yönettiği şirketlerin yıllık yüzde 25 büyüme hızına ulaşmasına, 359 milyon dolarlık toplam ciro ve 4500 kişiye istihdam yaratmasına katkı sağlamıştır.

2008’den beri evsahipliği yaptığımız Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri geçtiğimiz yılda; 55.000’in üstünde kişiye direkt ulaştı. Bu senenin heyecan verici gelişmelerinden biri, Endeavor olarak Uluslararası Girişimcilik Merkezi’yle güçlerimizi birleştirmek ve GGH’nin Türkiye çapında yayılmasına yönelik etkili bir adım atmak oldu. Özel Pazar Platformu’nun Türkiye’ye özgün ve dünya çapında örnek gösterilecek olan bir girişimci-yatırımcı buluşma noktası olacağına inanıyorum.”



Daha rahat olunacak

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ata Ceylan da dünyada bir borsa tarafından geliştirilen ve Borsa İstanbul tarafından Türkiye pazarına sunulan ‘Özel Pazar’ın gong törenine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ‘Özel Pazar’ üzerinden işlem gerçekleştirerek, kendilerini çok daha rahat hissedecekler. ‘Özel Pazar’ ile halka arz olacak firmalar için de süreç başlamış olacak. Bu çerçevede Borsa İstanbul’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



Girişimci; ‘Ben oldum!’ diyemez

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, girişimcilik için çalışmalarını şöyle özetledi: “Bugün kendimi oyuncakçı dükkanındaki bir çocuk gibi heyecanlı hissediyorum. Temsil ettiğim TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak 2009 yılından itibaren 147 bin gence girişimciliğin bir alternatif olduğunu iletebilmek için çalışmaktayız. Finansman girişimciliğin en büyük sorunuydu, gün geçtikçe bankalar ve melek yatırımcılar yeni fikirleri desteklemek için öne çıktılar. Girişimcilik mücadele gerektiren bir iş, ‘ben oldum’ diyen girişimci eko sisteme destek olamaz. Tüm tarafların bir yerinden tutarak bu eko sisteme destek olması gerekmektedir.”



MELEK YATIRIMCIYA ERİŞİM

Halka açılmadan pay alımı-satımı amacıyla şirketler ile yatırımcıları biraraya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform olan Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise hem yeni yatırım seçenekleri, hem de yatırımlarını likitide edebilme imkanlarını sunacak.

Yeni pazar yeri sayesinde hem erken aşama Yeni Girişimler, hem de girişiminde yol kat ederek belirli bir büyüklüğe erişmiş Yükselen Girişimler, nitelikli ya da lisanslı melek yatırımcılara doğrudan erişim imkanı bulacak. Pazarda, ortaklık ve pay alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan hukuki ve finansal danışmanlık gibi birçok konuda şirketler ile yatırımcılara destek olacak Servis Sağlayıcılar ve Aracılar da yer alacak olup gerekli olan tüm hizmetler tek platformdan sunulacak.