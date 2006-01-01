BSM Danışmanlık’tan KOBİ’lere uygun; SAP çözümleri

KOBİ’ler alacakları ERP hizmetinin dünyada bilinen olmasını, maliyetinin düşük olmasını ve kısa vadede kurulmasını istiyor. BSM Danışmanlık, KOBİ’lerin taleplerini baz alarak özel çözümler sunuyor.





İş süreçlerinin etkin ve takip edilebilir olması amacıyla kurumsal kaynak planlama alanında 2006’dan bu yana çözümler sunan BSM Danışmanlık, 2013 yılına farklı bir stratejiyle hazırlandı. BSM Danışmanlık, 2011 yılından itibaren başlayarak satış kaygısı olmadan 10 farklı sektördeki müşterinin isteklerini anlamaya çalıştı. 1 yıl süren çalışma sonrasında ise şu görüldü: KOBİ’ler alacakları ERP hizmetinin dünyada bilinen olmasını, maliyetinin düşük olmasını ve kısa vadede kurulmasını istiyor. BSM Danışmanlık Genel Müdürü Necmettin Yetişkin, yürüttükleri çalışmanın neticesinde özel bir strateji geliştirdiklerini ve rekabetçi fiyat avantajıyla işletmelere uçtan uca çözümler sunduklarını söyledi. Bunun için SAP’ın büyük işletmeler ile elde ettiği bilgi birikimini sektörel bir yapıya çeken BSM Danışmanlık, müşterinin başlangıç ve proje maliyetini aşağıya çekmek ve proje sürecini kısa tutmak adına 3 sektöre odaklanma kararı aldı.



Makine, Otomotiv ve Mobilya

Başta gıda olmak üzere birçok sektörde ciddi uzmanlığı olan BSM, hedefleri doğrultusunda; makine, otomotiv ve mobilya sektörlerine yoğunlaştı. İlk aşamada makine sektörü için SAP’tan global sertifikasyon alan BSM, yıl bitmeden otomotiv ve mobilya sektöründe de SAP’ın onay sürecini tamamlamak istiyor.

Necmettin Yetişkin, yürüttükleri çalışmalar neticesinde gelinen noktada hedeflerini şöyle anlatıyor: “Bu yılın sonunda 3 sektörde yüzde 95 oranla müşteriye hazır hale gelmek istiyoruz. Böylece proje maliyetlerini ve lisans maliyetlerini aşağıya çekmiş olacağız. KOBİ’lere anahtar teslim sabit bütçeli projeler sunacağız. Büyük ölçekli işletmelerde zaten SAP’ın belli bir metodolojisini kullanıyoruz. Bundan sonra önemli olan KOBİ’lerde ihtiyaca özel çözümleri rekabetçi fiyatla sunabilmektir.”

KOBİ’lerin ERP hizmetlerine yoğun ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yetişkin, 2013 yılında 10 farklı müşteriye uçtan uca proje yapmak istediklerini açıklıyor. Yetişkin ayrıca yeni dönemde Anadolu’da özel projelere imza atmanın kendileri için olmazsa olmaz hedefler arasında yer aldığını paylaşıyor.

BSM, şirketlerin kurumsal bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılım çözümleri sağlamanın yanısıra süreç analizi ve tasarımı, proje yönetimi, proje sonrası destek süreçlerinin yönetimi konularında da hizmet sunuyor. Bu amaçla yapılan çalışmalarda BSM, tamamen müşteri odaklı düşünerek uzman ve konusunda hakim danışmanlarla çalışmayı ilke ediniyor. 2008’den 2010 yılına kadar 30’u aşkın ülkede uçtan uca SAP ve ERP çözümleri sunan BSM Danışmanlık, teknik olarak 2011 yılı sonundan bu yana Türkiye’de önemli projelere imza atıyor. Yetişkin, çalışmalarını şöyle özetliyor: “2013’te mevcut çalışmalar neticesinde Türkiye’nin ilk 500 şirketine yönelik çözümlerimiz devam edecek. Orada SAP’ın yeni aplikasyonlarının içinde olarak müşteri sayımızı artırmayı planlıyoruz.”



ERP bir kültürdür

Faaliyetlerinde belli aşamaya gelmiş işletmeler için ERP’nin önemli olduğunun unutulmamasını isteyen Yetişkin, özelikle büyümenin kontrol edilmesi ve sürdürülebilir olmasının ERP’den geçtiğini hatırlatıyor. İşletmelerdeki ERP önyargısının da anlayışla karşılanmasını isteyen Yetişkin, şöyle konuşuyor: “Şirketlerin korkuları var, bu korkular çok da yersiz değil. Çünkü ERP bir kültürdür ve o kültürü anlamak lazım. Programı yükleyince hayat değişmez. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. ERP, çalışandan yönetime kadar bir bütündür. Entegre olabilmek önemlidir.” Yetişkin, şu noktaya da dikkat çekiyor: “ERP sihirli değnek değildir, her şey ERP’den beklenilmez.”