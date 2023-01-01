Çalışanların sağlığı ve güvenliği artık Eczacıbaşı’na emanet

Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), Türkiye’nin her noktasındaki çalışanlara hizmet vererek pazarda lider olma hedefiyle yola çıktı. Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri’nin bir alt kuruluşu olarak faaliyete geçen Eczacıbaşı OSGB, yerinde sağlık hizmeti verilmesinde edindiği on yılı aşkın tecrübesi ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda şirketlere hizmet vermeye başladı.

Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile ilgili değerlendirme yapan Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Anıl Sugetiren, “Bugüne kadar sağlık hizmetleri içinde çok özel bir alan olan evde sağlık hizmetleri veriyorduk. Artık Eczacıbaşı markasıyla işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de götürüyoruz” dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tüm işyerlerini kapsamasının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde çok büyük bir potansiyel yarattığını söyleyen Sugetiren, “Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İstanbul ve Bursa’da faaliyetlerimize başladık. Türkiye’nin her noktasındaki çalışanlara hizmet verip pazarda lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Şirketlerin bugüne kadar kendi bünyelerinde istihdam ettikleri iş sağlığı ve güvenliği personeli ile kıyaslandığında, yeni uygulamanın tüm kuruluşlara maliyet avantajı getirdiğini belirten Sugetiren, kanun yükümlülüklerine uymayan iş yerlerine ayrıca büyük para cezalarının geleceğine de dikkat çekti. Eczacıbaşı OSGB’nin sunduğu hizmet kapsamında, mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan sürelerde, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve yardımcı sağlık personeli tarafından kuruluşlara ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ayrıca, mevzuat güncelleme takibi, hizmet alıcıların durumu ve öncelikleri ile tüm iş süreçlerinin denetlenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi, tüm risk değerlendirmelerinin onanması, Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) takibi, eğitimlerin düzenlenmesi gibi hizmetler de sunuluyor. Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin sunduğu farklılıklardan birisi de laboratuvar, görüntüleme, sağlık taramaları gibi hizmetleri Mobil Sağlık Tarama Aracı ile tüm Türkiye’ye götürebilmesi. Mobil Sağlık Tarama Aracı, hizmet verilen kuruluşlarda çalışanların tetkiklerinin herhangi bir kliniğe gerek kalmadan, iş yerinde yapılmasına olanak sağlıyor.