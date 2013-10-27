CeBIT Bilişim Eurasia

Avrupa'nın 1 Numaralı Teknoloji Platformu





CeBIT Bilişim Eurasia, 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez kapılarını açacak. Türkiye’nin, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında köprü niteliği taşıyan stratejik konumu ve büyüyen ekonomisiyle bölgenin parlayan yıldızı olması nedeniyle bu yıl da CeBIT Bilişim Eurasia’ya olan ilgi artarak sürecek. CeBIT Bilişim Eurasia Fuar Direktörü ve Hannover Messe Uluslararası Fuarcılık Direktörü Murat Özer ile CeBIT Bilişim Eurasia üzerine konuştuk.



Neden Türkiye?

14 yıldır düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia ve bu yıl 3.’sü düzenlenecek CeBIT Sinerji Zirvesi , “Gelecek Bilişim ile Gelecek” ve “Herkes İçin Bilişim” mottolarıyla kendi coğrafyasında sektörün en önemli bilişim platformu olarak kabul ediliyor. Yalnızca Türkiye değil, Avrasya, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor. CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi son yıllarda T.C. Hükümeti’nin aynı coğrafyadaki ülkelerle imzalamış olduğu anlaşmalarla Türkiye’ye seyahat, vize, gümrük ve ticaret kolaylaştığı için bu yıl İstanbul’daki etkinliği ziyaret eden ülkelerin sayısında artış bekleniyor. Geçen yıl düzenlenen 13. CeBIT Bilişim Eurasia, 93 ülkeden, 143.728 ziyaretçi ile büyük bir başarıya imza attı. 98.292 profesyonel/iş dünyası ziyaretçisi, 95 ülkeden uluslararası ziyaretçi, 6325 uluslararası ziyaretçi ve 23 ülkeden uluslararası katılımcıyı ağırladı. CeBIT Bilişim Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenlenen CeBIT Sinerji Zirvesi ise çok sayıda katılımcısı ve ziyaretçisiyle büyük bir başarı elde etti. Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, 4.170 katılımcıyı ağırladı. Zirve kapsamında 165 konuşmacı ile 95 forum panel ve konferansta yer aldı.



*CeBIT GLOBAL KONFERANSI BU YIL İSTANBUL’ DA DÜZENLENİYOR!

CeBIT Almanya’da gerçekleştirilen CeBIT Global Konferans bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenleniyor ve konusunda uzman konuşmacıları İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. CeBIT Global Konferans Eurasia’da gerçekleşecek olan uluslararası konferansların büyük bir bölümü eş zamanlı ve interaktif olarak canlı yayınlanacak ve dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. Dijital iletişim ve veri tabanı konularında son gelişmeler ve yeni fikirlerin paylaşıldığı dünyanın en önemli ve en geniş katılımlı konferansı olan “CeBIT GLOBAL CONFERANCE” 2013 CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında bilişim sektörünün dev markaları ve yöneticileri İstanbul’da buluşacak. Önümüzdeki yıllarda da Avrasya ayağı Türkiye’de yapılacak konferans coğrafyamızda, hem ulaşılabilirlik hem de konularıyla ilgili ilk olma özelliği taşıyacak. Kamu, özel sektör, akademisyenler, uluslararası ve ulusal STK’ları bir çatı altında toplayacak konferansa, tüm paydaşların katılımı sağlanacak. BITKOM, Deutsche Messe AG, Berlin Üniversitesi, P Global ve Semor A.ﬁ.’nin katkı sağlayacağı konferansa Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilişim, teknoloji ve haberleşme şirketlerinin yöneticileri davet edilecek.

*(Program ile ilgili detaylı bilgiyi CeBIT Sinerji Zirvesi (www.cebitsinerjizirvesi.com) web sayfasından almak mümkün.)



CeBIT Bilişim Eurasia 2013’te 5 ana bölümü kapsayacak:

İş Dünyası ve kurumsal uygulamaların yer alacağı CeBIT Pro; tüketici elektroniğinin sergilendiği CeBIT Life; hükümet uygulamaları; e-devlet, kamu altyapı, coğrafi bilgi sistemleri, akıllı yaşam konseptleri, e-belediye, e-sağlık ve eyasal gibi uygulamaların sergileneceği CeBIT Gov; geleceğin teknolojilerinin sunulduğu CeBIT Lab ve CeBIT Sinerji Zirvesi.

Bu yıl fuarda Türkiye’nin 2 dev projesi olan, “Fatih Eğitim Projesi” ve “Kentsel Dönüşüm Projesi” öne çıkacak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla başlattığı Fatih Projesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki tüm okulları hedefliyor. 570.000 dersliğe LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlayacak olan proje, CeBIT Bilişim Eurasia’da tedarikçilerle buluşacak. Aynı zamanda tüm öğretmenlere ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilecek olan projeyle, dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitimler de verilecek. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-içerikler oluşturulacak.

Deprem riski nedeniyle başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi, teknolojik çözümlerle desteklenecek!: Türkiye’nin deprem ülkesi olması nedeniyle niteliksiz konut stokunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Kentsel Dönüşüm Projesi, CeBIT Bilişim Eurasia’da bilişim sektörüyle buluşacak. Mobil katılımın getirdiği teknolojilerle desteklenmesi düşünülen projede, “Mobil Belediyecilik Uygulamaları”, “Deprem Erken Uyarı Sistemi”, “QR Code ve Arttırılmış Gerçek Uygulamalar ile Bilgi Paylaşımı” gibi ana başlıklarda çözüm ortaklarıyla görüşmeler yapılacak. NFC teknolojisi ile toplu ulaşımı daha kolay takip edebilme, mobil bilet kullanabilme konuları gündeme gelecek. Mobil iletişim altyapısının kentsel dönüşümle birlikte kurgulanması, baz istasyonlarının planlı bir şekilde yapılması ve kent estetiği konuları ele alınacak.