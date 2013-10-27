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CeBIT Bilişim Eurasia

Avrupa'nın 1 Numaralı Teknoloji Platformu



CeBIT Bilişim Eurasia, 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul  CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez kapılarını açacak. Türkiye’nin, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında köprü  niteliği taşıyan stratejik  konumu  ve büyüyen ekonomisiyle  bölgenin  parlayan  yıldızı olması  nedeniyle bu yıl da CeBIT Bilişim Eurasia’ya olan ilgi artarak sürecek. CeBIT Bilişim Eurasia Fuar Direktörü ve Hannover Messe Uluslararası Fuarcılık Direktörü Murat Özer ile CeBIT Bilişim Eurasia üzerine konuştuk.

Neden Türkiye?
14 yıldır düzenlenen  CeBIT Bilişim Eurasia  ve  bu  yıl 3.’sü düzenlenecek CeBIT Sinerji Zirvesi , “Gelecek Bilişim ile Gelecek”  ve  “Herkes  İçin Bilişim” mottolarıyla  kendi coğrafyasında sektörün  en önemli bilişim platformu olarak kabul ediliyor. Yalnızca Türkiye değil, Avrasya, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor.  CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi son  yıllarda T.C. Hükümeti’nin aynı coğrafyadaki ülkelerle  imzalamış olduğu  anlaşmalarla  Türkiye’ye seyahat,  vize, gümrük ve ticaret  kolaylaştığı için bu  yıl İstanbul’daki etkinliği ziyaret eden ülkelerin sayısında artış bekleniyor. Geçen yıl düzenlenen 13. CeBIT Bilişim Eurasia, 93 ülkeden,  143.728 ziyaretçi ile büyük bir başarıya imza attı. 98.292  profesyonel/iş dünyası ziyaretçisi, 95 ülkeden uluslararası ziyaretçi, 6325 uluslararası ziyaretçi ve 23 ülkeden  uluslararası  katılımcıyı ağırladı. CeBIT Bilişim  Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenlenen CeBIT Sinerji Zirvesi ise çok sayıda katılımcısı ve ziyaretçisiyle büyük bir başarı elde etti. Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen zirve,  4.170 katılımcıyı ağırladı. Zirve kapsamında  165 konuşmacı ile 95 forum panel  ve konferansta yer aldı.

*CeBIT GLOBAL KONFERANSI BU YIL İSTANBUL’ DA DÜZENLENİYOR!
CeBIT Almanya’da gerçekleştirilen CeBIT Global Konferans bu yıl ilk kez İstanbul’da  düzenleniyor ve konusunda uzman  konuşmacıları İstanbul’da  ağırlamaya hazırlanıyor. CeBIT Global  Konferans Eurasia’da   gerçekleşecek   olan uluslararası  konferansların  büyük  bir bölümü  eş zamanlı ve  interaktif  olarak  canlı yayınlanacak  ve  dünyanın  dört bir yanından  izlenebilecek.  Dijital iletişim ve veri tabanı konularında  son gelişmeler ve yeni fikirlerin paylaşıldığı dünyanın  en önemli ve en geniş katılımlı konferansı  olan “CeBIT  GLOBAL CONFERANCE” 2013 CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında  bilişim sektörünün dev markaları ve yöneticileri İstanbul’da  buluşacak.  Önümüzdeki yıllarda da Avrasya  ayağı  Türkiye’de yapılacak  konferans  coğrafyamızda, hem ulaşılabilirlik hem de konularıyla ilgili ilk olma özelliği taşıyacak. Kamu, özel sektör,  akademisyenler, uluslararası ve ulusal STK’ları bir çatı altında toplayacak  konferansa,  tüm  paydaşların katılımı sağlanacak.  BITKOM,  Deutsche  Messe  AG, Berlin  Üniversitesi,  P  Global  ve  Semor A.ﬁ.’nin katkı sağlayacağı  konferansa  Türkiye’nin ve dünyanın önde  gelen  bilişim, teknoloji  ve haberleşme  şirketlerinin yöneticileri davet  edilecek.
*(Program  ile  ilgili   detaylı  bilgiyi  CeBIT Sinerji  Zirvesi (www.cebitsinerjizirvesi.com) web sayfasından  almak mümkün.)

CeBIT Bilişim Eurasia 2013’te 5 ana bölümü kapsayacak:
İş  Dünyası ve  kurumsal  uygulamaların  yer alacağı  CeBIT Pro; tüketici  elektroniğinin  sergilendiği  CeBIT Life; hükümet uygulamaları;  e-devlet,  kamu altyapı, coğrafi bilgi sistemleri, akıllı yaşam konseptleri,  e-belediye,  e-sağlık ve eyasal  gibi uygulamaların sergileneceği  CeBIT Gov; geleceğin teknolojilerinin  sunulduğu  CeBIT Lab ve CeBIT Sinerji Zirvesi.
Bu yıl fuarda Türkiye’nin 2 dev projesi olan, “Fatih Eğitim Projesi” ve “Kentsel Dönüşüm Projesi” öne çıkacak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim  ve  öğretimde  fırsat eşitliğini sağlamak  ve okullardaki  teknolojiyi iyileştirmek amacıyla başlattığı Fatih Projesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki tüm okulları hedefliyor.  570.000  dersliğe LCD Panel  Etkileşimli Tahta  ve  internet  ağ  altyapısı sağlayacak olan proje, CeBIT Bilişim Eurasia’da tedarikçilerle buluşacak.  Aynı zamanda   tüm  öğretmenlere  ve  her  öğrenciye tablet  bilgisayar verilecek olan  projeyle,  dersliklere  kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde  etkin kullanımını sağlamak  amacıyla öğretmenlere hizmet  içi eğitimler de verilecek. Bu süreçte öğretim programları BT destekli  öğretime  uyumlu hale getirilerek eğitsel  e-içerikler oluşturulacak.
Deprem riski nedeniyle başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi, teknolojik çözümlerle desteklenecek!: Türkiye’nin deprem ülkesi olması nedeniyle  niteliksiz konut  stokunu  ortadan kaldırmayı hedefleyen Kentsel Dönüşüm Projesi,  CeBIT Bilişim Eurasia’da bilişim sektörüyle  buluşacak. Mobil katılımın getirdiği teknolojilerle  desteklenmesi düşünülen  projede, “Mobil Belediyecilik Uygulamaları”, “Deprem Erken Uyarı Sistemi”, “QR Code ve Arttırılmış Gerçek Uygulamalar ile Bilgi Paylaşımı” gibi ana  başlıklarda çözüm ortaklarıyla görüşmeler yapılacak. NFC teknolojisi  ile toplu ulaşımı daha kolay takip edebilme, mobil bilet kullanabilme konuları gündeme  gelecek. Mobil iletişim altyapısının kentsel  dönüşümle birlikte kurgulanması, baz istasyonlarının planlı bir şekilde yapılması ve kent estetiği  konuları ele alınacak.

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