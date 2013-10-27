CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi

14 yıldır düzenlenmekte olan CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi, “Gelecek Bilişim ile Gelecek” ve “Herkes İçin Bilişim” mottolarıyla kendi coğrafyasında sektörün en önemli bilişim platformu olarak kabul ediliyor.

T.C. Hükümeti’nin aynı coğrafyadaki ülkeler ile imzalamış olduğu antlaşmalar ile seyahat, vize, gümrük ve ticaret kolaylaştığı için bu yıl fuarı ziyaret eden ülkelerin sayısında artış bekleniyor.



24-27 Ekim 2013 tarihlerinde CNR Expo Fuar Merkezi’nde

14. kez kapılarını açacak olan Avrasya’nın bir numaralı bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojileri platformu CeBIT Bilişim Eurasia, CeBIT Sinerji Zirvesi, Medya İletişim Zirvesi ve CeBIT Global Conference Eurasia ile birlikte bilişim sektörünün buluşma noktası olacak. Bu yıl WOW Convention Center’da düzenlenecek olan CeBIT Sinerji Zirvesi etkinlikleri Almanya’dan BITKOM ve Deutsche Messe AG destekleri farklı bir boyuta taşınıyor. Zirve süresince etkinlikler 3 gün süre ile canlı yayın ile tv.cebitbilisim.com adresinden dünyanın her yerinden izlenebilecek.CeBIT ile Türkiye’nin, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında köprü niteliği taşıyan stratejik konumu ve büyüyen ekonomisiyle bölgenin parlayan yıldızı olması nedeniyle bu yıl da CeBIT Bilişim Eurasia’ya olan ilgi artarak sürecek. CeBIT Bilişim Eurasia Direktörü Murat Özer, CEbıt Hannover’da yıllardır düzenlenen CeBIT Global Konferansın Avrasya Ayağı’nın, CeBIT Sinerji Zirvesi ile birlikte bu sene CeBIT Bilişim Eurasia’da yer alacağını söyledi. 3 tam gün süreyle yapılacak olan seminer, koferans ve paneller interaktif canlı yayınla internet üzerinden tüm dünyadan izlenebilecek. Özer, sektöre ışık tutacak bu konferansın coğrafyada, hem ulaşılabilirlik hem de konularıyla İstanbul’u ve Türkiye’yi bu konuda da cazibe merkezi yapmayı hedeflediğini söyledi. Kamu, özel sektör, akademisyenler, uluslararası ve ulusal STK’ları bir çatı altında toplayacak olan konferansa, tüm paydaşların katılımı sağlanacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), BITKOM, Deutsche Messe AG, Berlin Üniversitesi, P Global ve Semor A.Ş.’nin katkı sağlayacağı konferansa Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen bilişim, teknoloji ve haberleşme duayenlerini ağırlıyor olacak.

İnnovasyon ve Girişimcilik İçin Özel Bölüm CeBIT Sinerji Zirvesi’nde

Bu yıl Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıyan ve geleceğimizi etkiliyecek olan innovasyon ve girişimcilik konuları CeBIT Sinerji Zirvesi içerisinde özel bir bölümde gündemleniyor. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının katkı sağlayacağı girişimcilik özel bölümü Türkiyede’ki tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. CeBIT Bilişim Eurasia’da bu yılda ‘Akıllı Kentler ve Akıllı Blediyelerde Yaşam’ temasının öne çıktığı bir yıl olacak. CeBIT Bilişim Eurasia Direktörü Murat Özer, fuarın bölgenin en önemli etkinliği olduğunu belirterek, “Fuara artık yalnızca teknolojik ürünleri görmek için gelmiyor ziyaretçiler. Özellikle bilişim teknolojisi, yazılım şirketleri ve yeni programlar ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 13. CeBIT Bilişim Eurasia, 93 ülkeden, 143.728 ziyaretçi ile büyük bir başarıya imza attı.98.292 profesyonel/iş dünyası ziyaretçisi, 95 ülkeden uluslararası ziyaretçi, 6325 uluslararası ziyaretçi ve 23 ülkeden uluslararası katılımcıyı ağırlayan CeBIT, 4 gün boyunca Türkiye, KKTC ve Polonya’dan 10 bakanı ağırlayarak bir kez daha bilişim dünyasını buluşturdu. CeBIT Bilişim Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenlenen CeBIT Sinerji Zirvesi ise, çok sayıda katılımcısı ve ziyaretçisi ile büyük bir başarı elde etti. Global Konferans da bu ilgiyi ve popülariteyi artıracaktır.”



KOSGEB her yıl gibi 2013’te de CeBIT’i desteklemeye devam ediyor

Murat Özer, KOSGEB’in kendilerini iki ana konuda desteklediğini belirtiyor. Özer, “Birincisi; ikili ticari görüşmelerde (B2B Match Making) yurt dışından gelecek alım heyetlerinin davet edilmesinde ki, geçen sene KOSGEB ve Deutsche Messe A.G işbirliğinde 95 farklı ülkeden ticari ziyaretçi fuarı ziyaret etmişti. İkincisi; yurt içinden fuara katılacak olan ulusal firmalara olan finansal desteği ki bu destekte geçen yıllara göre arttırılmış ve fm2 başına 120 TL’ye çıkarılmıştır” diye konuşuyor.