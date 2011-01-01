Çelik Motor Filo Kiralama’dan eşi benzeri olmayan kampanya

Kiralama sektöründe yaptığı kampanyalar ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan Çelik Motor Filo Kiralama, Mayıs ayı boyunca sürecek yeni kampanyasıyla da yine Türkiye’de bir ilke imza atıyor.

Nisan ayı ortasından itibaren başlayan kampanya, filo kiralama sektöründe bugüne kadar sunulmayan birçok avantajı kapsıyor. Kampanya dahilindeki tüm araç modellerinde, kurumsal firmalar kadar bireyler de araç kiralama imkanına sahip olacak. Üstelik, günümüzde kiralama yapma olasılığı bulamayan yeni kurulmuş şirketler de bu kampanya kapsamında araç kiralayabilecekler.

Ayrıca bu kampanya ile 12 aylık kiralama imkanı, inanılmaz avantajlı TL fiyatlarla sunuluyor. Çelik Motor Filo Kiralama bu benzersiz kampanya ile 31 Mayıs tarihine kadar kefilsiz, zahmetsiz, Türk Lirası üzerinden kiralama imkanını, üstelik kredi kartına 9 taksit imkanı ile sağlıyor.

Kampanya kapsamına dahil olan araçlar; Audi A4 Quattro 2.0 TDI Stronic modelini 2.999 TL + KDV’den, Audi A3 Yeni Sedan 1.6 TDI Stronic modelini 1.799 TL+ KDV’den, BMW 5.25 d xDrive modelin, 3.499 TL + KDV’den, Renault Clio Joy 1.5 dci 75 bg modelini 999 TL + KDV’den, Renault Fluence Joy DSL 90 HP modelini ise 1.199 TL + KDV’den başlayan fiyatlarla kiralamak mümkün.

Anadolu Grubu’nun en köklü kuruluşlarından biri olan Çelik Motor tarafından kurulan Çelik Motor Filo Kiralama, 2005 yılından beri sektörün en genç ve yenilikçi üyelerinden biri olarak hizmet veriyor. Çok kısa bir süre içinde sektörün önemli oyuncularından biri haline gelen Çelik Motor Filo Kiralama, hedeflerini her zaman yüksek tutuyor. 2011 yılında yüzde 30 büyüme elde ederek, 2011 yılının en hızlı büyüyen kiralama firması olan Çelik Motor Filo Kiralama, 2013 yılını ise 15.000 adetle kapatarak; 3 sene içerisinde tam 3 kat büyümüş oldu.

Rakiplerinden en önemli farkı, sunduğu müşteri odaklı hizmet anlayışı olan Çelik Motor Filo Kiralama, müşterilerine istediği anda ve ihtiyacına göre çözüm üretme prensibiyle çalışıyor. Sunduğu kişiye özel, “tailor made” olarak tabir edilen hizmetleriyle farkını ortaya koyan Çelik Motor Filo Kiralama, kaliteli ve özenli hizmet anlayışını uygun fiyatlarla sunarak başarısını her geçen gün artırıyor.