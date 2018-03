Çözüm sürecinin Güneydoğu ekonomisine katkısı; + İHRACAT

Sadece 2014 yılı Ocak-Ağustos performansına bakarak Güneydoğu Bölgemiz’in ihracatta ulaştığı noktayı görebiliriz. İlk şu kaydedilmeli:

Geçen yılın aynı dönemine göre Güneydoğu ihracatında yüzde 3.7 azalış kaydedildi. Bölgesel bazlı olumsuz etkiye rağmen 2014 Ocak-Ağustos döneminde ihracatta 5 milyar 783 milyar dolara ulaşıldı. 2014 sonunda bölge ihracatının minimum 8 milyar 676 milyon dolarla kapanacağı öngörülüyor.

Dünyanın 185 ülkesine ihracat yapan Güneydoğu ekonomisi bugün bölgesel bazlı ihracat sıkıntısı yaşamaktadır. Bölge ekonomisinin aktörleri sorunu alternatif pazarlara yönelerek çözmeye çalışıyorlar.



“İhracat” acaba Bölge ekonomisinin gelişiminde nasıl bir dinamik teşkil ediyor?

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) verilerine bakıldığında şu görünüyor:

Bölge ekonomisi 2004 yılında 1 milyar 843 milyon 774 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatçısı, bu yıldan sonra dış satımını istikrarlı şekilde artırdı. Sanayiciler, 10 yıl içinde ürün kalitesini yükselterek dünyanın hemen hemen tüm noktalarına ulaştırdı.

Son 4 yıldır Ortadoğu'da, istikrarı bozan siyasi gelişmeler yaşandı. Güneydoğu ekonomisinin ihracatı bu gelişmelerden dönemsel bazda olumsuz etkilendi. Bu nedenle Güneydoğulu işadamları önümüzdeki dönemin muhtemel ihracat kayıplarına karşı önlemler almaya başladı. Önlemlerin başında; dünyanın farklı ülke pazarlarına ulaşmak geliyor.



Yeni pazarlara girişte başarılar sağlandı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, bölgenin en önemli ticari partneri durumundaki Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ihracata olumsuz yansıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bölgedeki sorunlara rağmen sanayicilerimiz ihracatı artırmaya çalışıyor. Son yıllarda Almanya, Fransa, İtalya ve Afrika ülkeleriyle ticaretimiz gelişme gösterdi.

Dünyanın 185 ülkesine ürün gönderiyoruz. Sanayicilerimiz kaliteli ürünlerle isimlerini dünyaya duyurdu. Bu başarıyı kalıcı kılmak için çalışıyoruz. Bunun yanında bölgesel sorunlar nedeniyle ihracatta düşüş yaşamamak için farklı pazarlara giriyoruz. Bu anlamda başta Afrika olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtasına yönelik ciddi çalışmalarımız var."



Irak pazarında Türk ürünleri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık bölgeye yapılan ihracattaki düşüşün geçici olduğunu düşünüyor. Bartık, şu analizi yapıyor: “Güneydoğu ihracatının yaklaşık yarısı Irak'a gerçekleştiriliyor. Şu anda Irak'ın tek kapısı biziz ve bu ülkedeki Türk ürünleri büyük talep görüyor. İnsanların ihtiyacı bitmeyeceği için ihracatımız tekrar artacak. Irak'ta istikrarın sağlanması halinde hem Türkiye hem de bölge ihracatı çok daha iyi yerlerde olacaktır."

Bartık ayrıca; Avrupa'da krizin aşıldığına ve Avrupa’ya olan bölge ihracatının her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.

Irak'ta yaşadıkları deneyimi Avrupa'da kullandıklarına vurgu yapan Bartık şu bilgiyi paylaşıyor: "Bu kıtada daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. ABD'ye ihracatımız her ay artıyor. Ayrıca işadamlarımız dünyayı adeta fellik fellik gezerek ürünlerini satmaya çalışıyor. Bugün her ülkede bir Güneydoğlu sanayiciyi görebilirsiniz. Dolayısıyla son birkaç aydır ihracatta yaşanan düşüşün bu ay dengeleneceğini öngörüyoruz."



Huzur ve barış ortamı isteniyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ise Güneydoğu'nun, ekonomik kalkınmayı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Bölge şehirlerinin ülke ihracatı içerisindeki payının arttığına işaret eden Konukoğlu şu verilere dayanıyor: "Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) Türkiye ihracatında aldığı pay 2004'te yüzde 2.2 iken bu rakam geçen yıl yüzde 6.5'e yükseldi. Bu ivmenin yakalanmasında Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde elde edilen kazanım ve son dönemde verilen teşvikler sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesinin büyük etkisi var. Birçok Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçti ve böylece özel sektör yatırımları arttı. Diğer yandan Hükümet’in başlattığı barış süreci ekonomik anlamda bölgeyi olumlu etkiledi. Sağlanan huzur ve güven ortamı yeni yatırımları bölgeye çekti."



Güneyimiz çok kötü değil

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki 4 aylık süreçte Irak'ta bir ihracat artışını düşünemediklerini vurgulayarak, şöyle dedi: “Suriye'ye geçen sene ve önceki sene ihracatımız düştü. 1.7 milyar dolardan 700 milyonlara kadar düştü. Geçen ay ki ihracat artışı yüzde 100'dü. Şu an 8 ayda artış yüzde 82. Aslında gerek Suriye olsun, gerekse Irak olsun bunlar Türkiye'yi sevdikleri için, aman Türkiye'den çok şey yapalım dedikleri için bizden almıyorlar. Aslında bir şekilde bizden alma mecburiyetleri var. Bizim şu anda jeopolitik olarak bulunduğumuz bölgede, hele Irak'ta bu çok daha belirgin, biz 10'dan fazla sektörde mal satıyoruz. Biz her şeyi satıyoruz Irak'a. Her sektör orada iş yapıyor. Bir yandan inşaat, bir yandan gıda, bir yandan sanayi mamulleri işimiz var. Eximbank uygulama başlattı, Irak'a ihracat yapanların vadesini 6 ay uzattı. İnşaat şirketlerine de kolaylaştırıcı uygulamalar getirdi. Bu önemli bir şey. Bu talebimiz üzerine oldu. Gerekeni ihracatçı lehine yaptılar. Çünkü bir pazara girmek gerçekten çok zor. Hemen çıkmamak gerekiyor."