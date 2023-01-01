Demokrasinin şartı; Denge ve Denetim

Çoğulcu Türkiye için güçlü bir denge ve denetleme sisteminin şart olduğunu savunan Denge ve Denetleme Ağı, hukuk, siyaset ve denge denetleme ilişkisini, İstanbul’da Taha Akyol’un da katılımıyla düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ele aldı.

Denge ve Denetleme Ağı, 2015 seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde, çoğulcu bir Türkiye için güçlü bir denge ve denetleme sisteminin şart olduğunu savunuyor. Birbirinden farklı siyasi görüşleri temsil eden 208 sivil toplum örgütünün biraraya gelerek oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı, hukuk, siyaset ve denge denetleme ilişkisini değerlendirmek üzere, İstanbul’da Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol’un katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Denge ve Denetleme Ağı, denge ve denetleme mekanizmalarının güçlendirdiği bir anayasa; katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık ilkelerinin her alanda yerleşmesi için kurumsal, yasal reformlar ve kültürel değişim üzerine çalışıyor.

Denetim ve dengenin önemi: Denge ve Denetleme Ağı Koordinasyon Grubu Üyesi Müjgan Suver, “Kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler dengesi ayrı olmadıkça, birbiri üzerine denetim ve denge yapamaz” dedi. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş süreçlerinin bütün dünyada meydana getirdiği değişime dikkat çeken Suver, değişim süreçlerinin dünyada rekabeti artırdığını ve halkın yönetimlerden beklentilerini yükselttiğini söyledi. Sanayi ve teknolojinin gelişmesi, ticaretin yayılması aracılığıyla ekonomik bütünleşmenin oluşmasının demokratik gelişimi de tetiklediğini belirten Suver, “Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları Mahkemeleri gibi dış dinamiklerin yerele yansıyarak reformları tetiklemesi iç dinamikler kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal medyanın ortaya çıkışı, halkın artan; özgürlük, katılımcılık, şeffaflık talepleri gibi değişimler bireyin, devletin, yönetim sistemlerinin, anayasanın rolünün yeniden tanımlanmasını gerekli kılıyor” diye konuştu.

Köklü ve kapsamlı demokratikleşme adımlarının atılması gerektiğini vurgulayan Suver, geçmişten bugüne Türkiye demokrasisinin temelinde yaşanılan sorunların ana kaynağının denge ve denetleme mekanizmalarına dayanmayan sistem olduğunu ve bu sistem değişmedikçe de hangi siyasi parti iktidar olursa olsun bu sorunların yaşanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin Hukuk Serüveni: “İhtiyaçlar tarihte yeni çözümler üreterek hukuku geliştiriyor” diyen Taha Akyol ise şunları söyledi: “Türkiye demokrasiden başka sistemle yönetilemez. Demokrasi için orta sınıfın, yani burjuvazinin oluşması şart. Burjuvazinin gelişmesi, demokrasinin gelişmesi için yeterlidir. Cumhuriyet’in laiklik tanımı yerine evrensel laiklik kavramının benimsenmesi gerekir. Yargının bağımsızlığının siyasi kültüre yerleşmesi vatandaş için çok önemlidir.”