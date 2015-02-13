“Deniz İpek Yolu Gerçekleşiyor”

Ekonomik kültürel bir birliktelik beraberinde barış, istikrar ve refahı da getirecek Dr. Akkan Suver, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeydi:

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, 10-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’ndeydi. Çin’in Fujian Bölgesi’nde Quanzhou şehrinde düzenlenen ‘21. Yüzyılda Deniz İpek Yolu Uluslararası Semineri’ne ‘Key Note Speakers-Ana Konuşmacısı’ olarak davet edilen Dr. Akkan Suver, ayrıca seminer sırasında iki ayrı açık oturum yönetti ve bir açık oturumda da ayrı bir tebliğ sundu.

İzlenimlerini KobiEfor ile paylaşan Dr. Akkan Suver sorularımızı yanıtladı. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Bilgilendirme Bakanlığı öncülüğünde, Xinhua Haber Ajansı, Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çin Uluslararası Yayımcılık Grubu ve Fujian Sosyal Bilimler Akademisi’nin birlikte düzenledikleri bu seminerde ortaya çıkan ana fikri; “İpek Yolu’nda deniz ticareti altyapısının kuvvetlenmesinin önemiydi” diye özetleyen Suver, konuyu, Marmara Grubu Vakfı’nın, 7-9 Nisan 2015 günlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alacaklarını açıkladı.

Dr. Akkan Suver, yaklaşık 30 ülkenin sivil toplum önderlerinin ve akademisyenlerinin katıldığı toplantıda İpek Yolu üzerine yeni düşüncelerin oluşturduğu değerleri tartıştıklarını anlattı: “İpek Yolu felsefesinin yeniden yapılandırılmasına verilen büyük katkıyı göstermesi bakımından seminerin önemi büyüktü. Türkiye’nin yanısıra Amerika, Japonya, Mısır, Hindistan, Fransa, Pakistan, Filipinler, İtalya gibi 30 ülkeden 280’in üzerinde akademisyen, uzman ve kanaat önderinin katıldığı seminerde ‘21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu inşa edecek öneriler tartışıldı. Seminerde ortak bir ilerleyiş ve refah adına beraber çalışabilmek, yeni ilerleme fırsatlarını yakalamak, işbirliğini canlandırmak konuları da ele alındı.”

Suver, Deniz İpek Yolu’nun önemini ise şöyle aktardı: “Özellikle Deniz İpek Yolu taşımacılığının hayata geçirilecek olması, denize kıyısı olan Pasifik Okyanusu ülkelerini, görebildiğim kadarıyla, ciddi olarak heyecanlandırmaktadır. Pasifik Okyanusu ve Baltık Denizi’ni birleştirmeyi hedefleyen bu proje ayrıca Orta Asya’yı Hint Okyanusu’na ve Basra Körfezi’ne bağlayacak, dolayısıyla ticareti, yatırımı kolaylaştıracağı gibi karşılıklı yarar temelinde işbirliğini de geliştirecektir. Bu düşünceye ait önemli bir bilgiyi Mısır’dan gelen temsilciden öğrendik. Mısır Hükümeti, Suveyş Kanalı’nın paralelinde yeni bir kanalın açılmasına başlamış. 2016 yılında bitirilmesi planlanan kanal, eski kanala paralel olarak inşa edilmekteymiş. Bu kanalı Mısırlılar, Deniz İpek Yolu’nun yol haritasına uygun olarak açmaktaymışlar.”

Ekonomik olduğu kadar bir barış hattının da oluşmasına imkan sağlayacak olan İpek Yolu felsefesi hayata geçirildiğinde, Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki işbirliğinin kendiliğinden daha da derinleşeceğini öngören Suver, “Zira üzerinde üç milyon insan barındıran ve 1 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip bu projeyi, seminere katılanların büyük çoğunluğu çağın projesi olarak nitelendirdiler. Katılımcı ülkeler, gelişmeleri, büyümeleri, sahip oldukları refahı daha da artırabilmek için İpek Yolu’nu bir fırsat telakki etmektedirler. Öte yandan seminere katılanlar yol üzerindeki ülkelerin derinleşecek işbirliğiyle siyasi güvenin artacağını da dile getirdiler” dedi.

Kültür alışverişinin, kültür değişiminin ve bilgiyi paylaşmanın önemi üzerinde de duran katılımcıların medyanın karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmesinin gerekliliğini de vurguladığına değinen Suver, Fujian şehrinin her zaman Güneydoğu Asya’da bulunan ülkelerin reformu için bir öncü ve oldukça yakın bir ticari ortağı olduğunu da bu seminerde öğrendiklerini kaydetti.

Seminer’de Çin’in önemli devlet adamlarıyla da yan yana gelip, görüşme fırsatı elde ettiğini anlatan Suver, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dışişleri Eski Bakanı Li Zhaoxing, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tanıtma Bakanı Jiang Jianguo ve Basın Yayın Bakanı Liu Qibao ile yaptığım görüşmelerden sonra bir defa daha inandım ki İpek Yolu ticaretin, paranın yanısıra istikrarın ve barışın geleceği için inanılmaz bir proje olarak önümüzde duruyor” diye konuştu.



Kazak Hanlığı'nın 550. Yıldönümü

Kazakistan Devleti’nin varoluşunun 550. yıldönümü, bu yıl büyük etkinliklerle kutlanacak. XV. yüzyılın 2. yarısında Cengiz Han’ın soyundan olan Oris Han’ın torunları Kerey ve Janibek’in 1465 yılında Sarıarka’dan, Moğolistan Hanı Esenboğa’nın yönetiminde olan Çu ve Talas nehirleri arasındaki yere göç etmeleriyle oluşan Kazak Hanlığı, kuruluşunun 550. yılındadır. Avrasya’da yeralan çeşitli jeosiyasi, etnik ve siyasi-ekonomik etnisiteler, Kazak Hanlığı’nın kuruluşuna neden olurken diğer Türk dili konuşan devletlerin (Kazan, Kırım, Astrahan, Siberya Hanlıkları ve Nogay Ordusu) kuruluşları da bu yıllara rastgelmektedir.

Kazak devleti, çok sayıdaki Kazak kabilelerin siyasi, ekonomik ve ruhsal birliğini sağladı. Üç asır süresinde Kazak topraklarında; doğa ortamına alışkın, kendi ulusal sembolleri kabul gören (hanlar ve sultanların mühürleri), demokratik seçimlerle kurulan yerel ve merkezi hükümetlerin göçebe varlığı sona erdi ve bütün Kazaklar biraraya geldi. Dolayısıyla Kazak halkının sözlü ve yazılı tarihi, edebiyatı, güzel sanatları ve müzik kültürü böylelikle bugünlere intikal etti.

Bu yıl yapılacak merasimlerle ilgili olarak Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Yerkebulan Sapiyev, Dr.Akkan Suver'i ziyaret ederek, Marmara Grubu Vakfı’nı bilgilendirdi. Ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunan Dr. Suver ve Sapiyev, Türk-Kazak birlikteliğinin önemini de vurguladı ve birlikte çalışma kararı aldı.