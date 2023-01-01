Dr. Akkan Suver yeniden başkan

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Başkanlığa yeniden Dr. Akkan Suver seçildi.





Marmara Grubu Vakfı’na yeni yönetim:

Dr. Akkan Suver yeniden Başkan



Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın İstanbul’da gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Başkanlığa yeniden Dr. Akkan Suver seçildi. Leyla Tavşanoğlu, Sebahat Darendeliler, Yalçın Sönmez, Dr. Hüseyin Avcı, Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, Nuri Artok ve Ertuğrul Kumcuoğlu’ndan oluşan Divan Heyeti’nin başkanlığında yapılan Genel Kurul’da konuşan Dr. Akkan Suver, 2013 yılında gerek uluslararası çalışmalarda gerekse de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, Marmara Grubu Vakfı’nın sivil toplum kimliğiyle Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladı. Genel Kurul sonunda Engin Köklüçınar Genel Başkan Yardımcılığı’na, Dr. Fatih Saraçoğlu Genel Sekreter, Şamil Ayrım Genel Mali Sekreter, Yüksel Çengel, Cengiz Güldamlası, Lale Aytanç Nalbant, Cafer Okray ve Aykut Eken İcra Konseyi Üyesi seçildi. İbrahim Çağlar, Prof. Dr. Ülkü Dicle, Prof. Dr. Atilla Dicle, Ahmet Polat, Faruk Doğan, Doç. Dr. Uğur Özgöker, Şafak Alpay, Prof. Dr. Yakut Irmak, Av. Alihan Ünlütürkler’in yeni Mütevelli Heyet Üyeleri olarak kabul edildiği toplantıda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de oybirliğiyle seçildi.



Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

- Akkan Suver

- Engin Köklüçınar

- Fatih Saraçoğlu

- Şamil Ayrım

- Cengiz Güldamlası

- Yüksel Çengel

- Lale Aytanç Nalbant

- Aykut Eken

- Cafer Okray



Denetim Kurulu Üyeler:

- Serhat Tabanca

- İstiklal Belen

- H.Gökhan Humbaracı