Dr. Suver Bükreş’te Türk Şehitliği’ni ziyaret etti:
“Şehitliğimiz birlik ve beraberliğimizin tapusudur”
Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, geçen ay Bükreş Şehitliği’nde bulunan Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyareti sonrasında Dr. Akkan Suver’in tespitleriyle ilgili görüşlerini aldık.
Romanya’daki şehitliğimizin varoluş nedenini anlatır mısınız?
Akkan Suver: Geçen haftayı Bükreş’te geçirdim. Şimdi size Bükreş’teki Türk Şehitliği’nden söz etmek istiyorum. Özellikle de bugünlerde Türk kimliğine ve Türk birlikteliğine olan saldırıları değerlendirerek nereden nereye geldiğimizin bir mukayesesini yapmak istiyorum. Bundan 97 sene önce 1916 Eylülü ile 1918 Mayısı arasında Müttefik Orduları’nı takviye edebilmek amacıyla 6. Türk Kolordusu Romanya cephesine gelmişti. 42 bin kişilik mevcudu bulunan Türk Kolordusu 19 bin 100 kahraman evladını burada kayıp vermişti. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın adına Romanya’nın Bükreş, Braila ve Slobozia şehirlerinde üç şehitlik bulunmaktadır. Romen milleti kadirşinas, o nispette de çok kültürlülüğü bütün güzellikleriyle içinde barındıran bir millet olarak Türk şehitliklerine yüksek bir dikkat göstermektedir.
Bu şehitliklerden Bükreş Türk Şehitliği 1932 yılında Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in girişimleri ile kurulmuş olup, şehitlikte Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya’da şehit düşen isimleri bilinen 400 şehidimiz tek kabirlerde ve isimleri belirlenemeyen 535 şehidimiz de toplu bir kabirde yatmaktadırlar. Şehitlikte 4 adet de Hıristiyan şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlik içerisinde Aralık 2000 içerisinde inşa edilen “Üç Sütunlu Anıt” ise üç kıtada Türk şehitlerinin varlığını sembolize etmektedir.
İkinci şehitliğimiz ise Braila Türk Şehitliği’dir. Braila Türk Şehitliği, 1970 yılında halen bulunduğu yere nakledilmiştir. Şehitlikte, Birinci Dünya Savaşı esnasında Romanya’da şehit düşen askerlerimizden ismi tespit edilebilen 12 şehidimizin ayrı kabirlerde, ismi tespit edilemeyen 742 şehidimiz ise toplu kabirde yatmaktadır. Üçüncü şehitliğimiz ise Slobozia Şehitliği’dir. Slobozia Şehitliği, 1932 yılında Slobozia Belediyesince yaptırılmış olup, İngiliz, Fransız (Hint, Cezayir, Arap) ve Romen Şehitlerine ait mezarların da bulunduğu müşterek bir şehitliktir. Şehitlikte, Birinci Dünya Savaşı esnasında Romanya’da şehit düşen 1461 şehidimizin yattığı toplu bir mezar, 32 tek mezar ve bir anıt bulunmaktadır.
Şehitliklerimizin siz de oluşturduğu düşünce neydi? Nasıl bir değer ölçüsüne ulaştınız?
Akkan Suver: Bütün bunları anlattıktan sonra esas gelmek istediğim nokta, bu şehitliklerde Müslüman Türk kahramanlarıyla Hıristiyan Türk kahramanlarının koyun koyuna yatmalarıdır. Gerçekte Türk Kolordusu birlik ve beraberliğimizi sembolize etmektedir. Hıristiyan’ı, Müslüman’ı, Kürd’ü, Çerkez’i, Laz’ı aynı şevk, aynı heyecan ve aynı duygularla bir ve beraber olarak çarpışmış, şehit düşmüştür. Kahraman evlatlarımız aralarında hiçbir ayrılık olmadan bir araya gelmişlerdi. Bugün ortaya çıkarılmak istenen şekli senaryolarla bizi bizden ayırmak isteyenlere bu şehitlik tarihi bir cevaptır. Koyun koyuna yatan doğulu, batılı evlatlarımızla Hıristiyan evlatlarımız ayrılık, gayrılık olmadan bir aradaysalar bu dahi bize göstermektedir ki; hıyanet sahiplerinin hainliklerine dünün birlikteliği inanıyorum ki; bugün bir set çekecektir. Yeter ki basiret ve ferasetimiz yok olmasın.
Duygularınızı özetlediniz. Vardığınız kanaati öğrenebilir miyiz?
Akkan Suver: Şehitliğimiz; bizim tarihin derinliklerinde var olan birlikteliğimizin tapusudur. Şehitliğimiz Türk’le, Türk olmayanın Türklük için can verebildiğinin belgesidir. Hasılı şehitliğimiz bugün yaratılmak istenen bölücülük yalanlarına şahane bir cevaptır.