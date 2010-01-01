Dünya Ekonomik Forumu, 2014-2015 Küresel Rekabet Raporu

Rekabetçilikte bir önceki yıla göre 2 basamak gerileyerek 45. sıraya düşen Türkiye’nin gerileme gösterdiği inovasyon kapasitesi, eğitim sisteminin kalitesi, yargı bağımsızlığı, işgücü piyasalarının etkinliği, enflasyon ve iç tasarrufların GSMH’ya oranı alanları olası risklere işaret ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu WEF’in 2014-2015 Küresel Rekabet Raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye 144 ülke arasında iki basamak gerileyerek 45. sırayı aldı. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 43. sırada yeralmıştı.

Türkiye için en son durumu bir tökezleme olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Çünkü; Türkiye WEF’in Küresel Rekabet Endeksi'nde 2010-2011 döneminde 61. sırada yeralmıştı. 2011-2012 döneminde önce 59. sıraya, 2013’te ise 43. sıraya yükselmiş, kısaca Türkiye küresel rekabette son dört yılda 16 basamak yukarıya çıkmıştı.

Bu durumda Türkiye’nin geçen yıl bulunduğu 43. sıradan, 2014-2015 raporunda iki basamak gerileyerek 45. sıraya düşmesini yorumlamak gerekir. Bu gerileme çok küçük bir hareket sayılsa bile bazı alanlardaki gerileme dikkat çekicidir ve reformların yavaşlamasının yaratacağı risklere dikkat çekmektedir.

Şöyle formüle edebiliriz: Türkiye uzun vadeli ekonomik büyüme için gerekli yapısal reformların belirlenmesi ve uygulanmasında yavaş davrandı. İnovasyon, yetenek geliştirme ve kurumsal güç gibi, ekonomiyi rekabetçi kılan alanlarda kısmen zayıf kaldı.

Ayrıca örneğin Türkiye; istihdam piyasasının etkinliği, işgücünün esnekliği, işgücüne katılım gibi rekabetçilik kriterlerinde zayıf idi, bu zayıflığını gideremedi.

Türkiye’nin son dönemde sinyal veren ekonomik alanlarından birini de finans piyasaları oluşturuyor. Bankaların gelecek dönemde oluşabilecek baskılara karşı dirençlerinin ne olacağı konusunda belirsizlik gözleniyor.



Rekabetçilikte ülkelerin durumu

Dünya Ekonomik Forumu WEF’in 2014-2015 Küresel Rekabet Raporu’nda dikkate alınan 144 ülke arasında İsviçre yeniden ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise sırasıyla Singapur ve ABD arasında paylaşıldı. İlk 10 sıra şöyle şekillendi: 1. İsviçre 2. Singapur 3. ABD 4. Finlandiya 5. Almanya 6. Japonya 7. Hong Kong 8. Hollanda 9. İngiltere 10. İsveç. (Tablo: 1)

Rekabetçiliğini artırma konusunda son dönemde sıkıntı yaşayan ülkeler genellikle Türkiye’nin de dahil olduğu en büyük gelişmekte olan piyasa ekonomileri oldu. Sıralamada gerileyen gelişmekte olan ülkeleri şöyle örnekleyebiliriz: Suudi Arabistan (24.), Türkiye (45.), Güney Afrika (56.), Brezilya (57.), Meksika (61.), Hindistan (71.), Nijerya (127.) .

Çin (28.) ise tam tersine, bir basamak yukarı çıkarak, BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini aldı.



Türkiye Değerlendirmesi:

2013 sonu Türkiye’sinin ekonomik büyüklüğü Rapor’da şöyle çizilmiş:

GSYİH: 827.2 milyar ABD doları

Kişi başı GSYİH: 10.815 ABD doları

Dünya GSH’nda payı: % 1.35

Pazar büyüklüğü: Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin bileşenlerinden pazar büyüklüğünde Türkiye dünyanın 16. ekonomisi olarak gücünü koruyor. Türkiye bu gücünü, iç pazarı küçültme politikalarına rağmen koruyor.

İyileşmeler: Bir önceki yıla göre en önemli iyileşmeler makroekonomik ortam, yüksek öğretim ve işbaşında eğitim alanlarında görüldü. Rekabetçilikte iyileştirdiğimiz alanlar şunlar:

- Yüksek öğretim’de 65’ten 50’ye,

- Makroekonomik ortam’da 76’dan 58’e.

Gerilemeler: Türkiye rekabetçiliğin bileşenleri olan şu alanlarda son iki yılda geriledi (Tablo2):

- ‘Kurumsal yapılanma’da 56.’dan 64. sıraya,

- ‘Sağlık ve ilköğretim’de 59.luktan 69. sıraya,

- ‘Mali piyasalar’da 51.’likten 58. sıraya,

- ‘İç tasarruflar/GSYH’da 115.’likten 117. sıraya

- ‘Enflasyon’da 93.’lükten 122. sıraya,

- ‘Krediye ulaşma’da 29.’luktan 64. sıraya,

- ‘Bankaların sağlamlığı’nda 22.’cilikten 38. sıraya,

- ‘İnovasyon kapasitesi’nde 48.’likten 77. sıraya,

- ‘Şirket Ar-Ge harcaması’nda 566.’lıktan 89. sıraya,

- ‘Eğitim kalitesi’nde 82.’likten 89. sıraya,

- ‘Yargı bağımsızlığı’nda 83.’lükten 101. sıraya.



Bir kaç başlık var ki; risk yaratıyor

Rekabetçilikte ilerleyen Türkiye’nin “duraksaması” anlaşılır ancak gerileme gösterdiği şu bir kaç başlık, eğer önlem alınmazsa ciddi risk oluşturabilir:

1. İnovasyon kapasitesinin düşmesi

2. Eğitim sisteminin kalitesinde düşüş.

3. Yargı bağımsızlığında gerileme.

Şu rekabetçilik bileşenlerinde ise Türkiye zaten olağanüstü denilecek kadar gerilerdedir ve bu konularda ilerleme kaydedemiyor.

1. İşgücü piyasalarının etkinliği

2. Enflasyon

3. İç tasarrufların GSMH’ya oranı.

Sonuçta; rekabetçi bir ekonomi olma yolunda iyi giderken son iki yılda, kritik bazı alanlarda geriledik. Uzmanlar ve otoriteler bu gerilemelerin, yapılması gereken reformların ihmalinden kaynaklandığı görüşünde birleşiyor.

Türkiye’nin sorunu bu, gündemi budur.