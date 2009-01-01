Dürüst pazarlama

Tüketiciyle ‘sağlık’lı iletişim için; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde Reklam Kurulu, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun organizasyonu ile ‘III. Reklam Sempozyumu’ Tüketici ile Sağlıklı İletişim temasıyla gerçekleştirildi.





Tüketicilerin korunması, tanıtım ve reklamın doğruluk, dürüstlük, kanun ve yönetmeliklere uygunluk çerçevesinde tasarlanması amacıyla başlatılan Reklam Sempozyumu’nun üçüncüsü kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu. Tüketici ile sağlıklı iletişim için ‘Düzenleme’nin ve ‘Özdenetim’in öneminin tartışıldığı toplantıda; tüketici haklarının korunması, tüketicinin yanıltılmaması ve haksız rekabetin önlenmesi için oluşturulacak ortak platform önerileri tartışılırken, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı taslağı da tüm paydaşların bulunduğu ortamda ilk kez açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nda kapsamın tüketiciler lehine yenilikleri açıkladı:

- Cayma süreleri 7 günden 14 güne çıkarıldı.



- Daha önce tüketiciler için cayma hakkının bulunmadığı taksitli satışlar, tüketici kredileri gibi konularda da tüketicilere bu hak sağlandı.



- Bankacılık hizmetlerinde karşılaşılan tüketici aleyhine olan uygulamalar kaldırıldı.



- Kampanyalı konut satışlarında tüketicileri mağdur etmeyecek sıkı tedbirler getirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız ise, “Bakanlık olarak derdimiz, reklamcılık üzerinde ceza verici bir otorite olmak değil, tüketici güvenliğinin ve tüketici sağlığının reklamlar yoluyla riske atılmasının önüne geçilmesidir” dedi.

Reklam Kurulu Başkanı Ramazan Ersoy Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağıyla birlikte, birçok konuda olduğu gibi, ticari reklamların denetim mekanizmasında da önemli değişikliklerin hayata geçeceğini ifade etti.



Reklam Konseyi kuruluyor

Yeni Kanun Taslağıyla birlikte reklam sektörüne yönelik olarak getirilen en önemli değişikliğin Reklam Konseyi olduğunu da ifade eden Ersoy, konseyin kuruluş amacının gerek kamu, gerekse sivil olmak üzere reklam sektöründe yer alan tüm tarafları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Reklam Konseyi ile birlikte taraflar arasında ortak sorumluluk bilincin oluşturulacağını belirten Ersoy, böylece ticari reklamlarda yaşanan sorunların aşılmasında ortak bir tavır oluşturulacağına da dikkat çekti.

Üç yıl önce reklam dünyasının tüm paydaşlarını sektörü daha güçlü bir noktaya taşınmak hayaliyle bir araya getiren Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ise, III. Reklam Sempozyumu’nda, tüm mecralardaki reklam ölçümlerinin aynı çatı altında toplanması önerisiyle ilgi uyandırdı. Ölçümlemenin reklamın sağlığı olduğunu dile getiren Pura şöyle konuştu: “I. Reklam Sempozyumu’nda, sektörümüzün bir hedefi olması gerektiğini ve 2013 sonunda 5 milyar TL ciroya ulaşmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi bu hedefe yüzde 10 fazlayla ulaşacağımız gözüküyor. Reklam yatırımlarında 2009-2013 döneminde TL bazında yüzde 100 civarında büyüme beklentisinin yanı sıra, 2012-2016 döneminde ise 5 milyar doları aşmamız gerekiyor. Büyüme kabiliyeti yüksek olan sektörümüzün hakkı olan seviyeye ulaşabilmesi adına tüm paydaşları akılcı işbirliğine davet ediyorum” dedi.

Sempozyumun ev sahipleri arasında yer alan Reklamcılar Derneği Başkanı Aytül Özkan ise giderek büyüyen bir alan olan sağlık iletişiminin referans noktasının AB müktesebatı olduğunu ancak bunun da yeterli olmadığını dile getirdi. Kurumlararası iletişim ve yasalararası uyumlaşmanın sağlanması gerektiğine dikkat çeken Özkan, “Kamudaki denetim ve özel sektörün özdenetim çabalarını senkronize etmeliyiz. İyi örnekleri çoğaltmak, kötü örneklerle seri ve kararlı biçimde mücadele etmek, görev dağılımını iyi yapmak zorundayız” dedi.