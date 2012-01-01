Elektroniğin yol haritası hazır

“Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı.





Türkiye’nin üretim ve ihracatında katma değerli ürün yelpazesini geliştirmeyi amaçlayan “Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı. 2012 ve 2016 yıllarını kapsayan eylem planını kamuoyuna duyuran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, planın sektörde Türkiye’yi Ar-Ge ve üretim üssü haline getirmek amacıyla oluşturulduğunu belirterek, “Stratejideki amacımız, ana ürün ve temel bileşenlerin ülkemizde tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesidir” dedi. Ergün, planın dört ana hedefini, yasal ve idari düzenlemeleri iyileştirme; sektörün Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma beceresi; altyapı ve insan kaynakları; pazarlama, dış ticaret ve finansman araçları geliştirme olarak sıralandı.

Ergün, Türkiye Elektrik Elektronik Sektöru Strateji Belgesi ile enerji verimliliğine sahip elektrik motorların, klimaların, buzdolaplarının, ısı pompalarının ve benzeri ürünlerin kullanımının özendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Eylem planı kapsamında; sektörü etkileyen yeni çevre mevzuatı oluşturulacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarında Ar-Ge teşvik edilecek. Gümrük süreçlerinde iyileştirmeler sağlanacak. TEYDEP, SANTEZ destekleri artırılacak. Sektördeki KOBİ’lere finansman desteği verilecek. Akıllı elektronik cihazlar ile stratejik bileşenlerin üretimi ve yerli Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Ulusal Odak Projeleri oluşturulacak ve desteklenecek.