En büyük sektöre en büyük açılım: Yeni kimya(sal) hedefler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlattı ve açıkladı.





Türkiye kimya sektörü yılda 25 milyar dolar açık veriyor. Sektör için belirgin bir politikasızlık sözkonusuydu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlattı ve açıkladı. Sektör A’dan Z’ye reforme ediliyor.

Türk Sanayisi ve Sektörel Yaklaşımlar Semineri, İzmir’de yapıldı. Seminerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 6 ana hedef ve 37 eylem planından oluşan ‘Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesi’ni açıkladı. Seminere katılan (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın başlattığı, orta ve uzun vadeli eylem planları ile desteklenen “Sektörel Strateji Belgesi” yaklaşımını çok önemli bir araç olarak gördüklerini belirtti.

Kimya sektörü, üretim değerine göre Türkiye imalat sanayisinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Sektörün yıllık ithalatı 37.7 milyar dolar, ihracatı ise 13 milyar dolar civarında. Buna göre sektörün yıllık açığı 25 milyar dolara yakın. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya kadar birçok sektöre nihai ürün ve yaklaşık 30 sektöre de ara mal ve hammadde sağlayan kimya sektörü için belirlenen ve 2013-2016 yıllarını kapsayan hedefler ve eylemler şöyle:

Stratejik hedefler:

1- Kimya sektöründe, katma değeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatını geliştirecek politikaların oluşturulması.

2- Yüksek katma değerli üretim yapısına geçilerek, ara girdi ithalatının azaltılması.

3- Kimya sektörünün genel amacına uygun ulusal Ar-Ge politikalarının oluşturularak, Ar-Ge bilincini artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi.

4- Kimya sektörünün her kademesi için nitelikli, eğitimli, teknoloji ve kalite bilincini özümsemiş, insan gücü yetiştirilmesi.

5- Güvene dayalı, paydaşların etkin katılımının sağlandığı, ortak hedeflere yönelebilecek işbirliği ortamı oluşturulması.

6- Yerli ürünlere yönelik talep yaratılarak, dış ticaret dengesinin ülke lehine dönüştürülmesi.

Bazı sektörel eylem planları

Yapılacak işler, izlenecek yaklaşımlar ve uygulamalar yönünden belirlenen 37 eylemden bazıları şunlar:

- Katmadeğeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretimi için kümelenme faaliyetlerine hız verilecek.

- Şirket birleşmeleri ve satın almalar kolaylaştıralacak.

- Ara girdi ithalatının azaltılması için İran, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkelerle ilişkiler kurularak Türkiye'nin yatırım ortamı anlatılacak.

- Biyoyakıt tesisleri yaygınlaştırılacak.

- Kimyaya özel ihtisas organize sanayi bölgeleri, kıyı şeridinde limanlara, denizyolu, karayolu ve demiryolu entegre ulaşım sistemini sağlayacak şekilde kurulacak.

- Aliağa, Ceyhan-Yumurtalık, Bandırma, Filyos, Samsun gibi yerleşim yerlerinde özel sektörle işbirliği içinde özellikle petrokimya, sıvı kimyasal depolama ve enerji sektörlerinde yapılacak yatırımlar için gerekli ortam sağlanacak.

- Üniversite-sanayi arasında Ar-Ge'ye yönelik işbirliğinin yapıldığı teknokentlerin kimya sanayinin yoğun olduğu bölgelerde veya kimya ihtisas organize sanayi bölgelerinde sayıları artırılacak, nitelikli Ar-Ge elemanlarının Türkiye'ye göçü özendirilecek.

- Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek standartları oluşturulacak, eğitim programları açılacak ve eğitim alan kişiler belgelendirilecek ve sektör paydaşları ile ortak hedeflere yönelebilecek işbirliği ortamı oluşturulacak.

- AB'de üretilen ve AB'ye ithal edilen tüm kimyasal madde ve karışımlarını düzenleyen REACH Sistemi'nin Türk kimya sektöründe yaratacağı fırsatlar araştırılacak.

- Kimya sektörünün genel amacına uygun Ar-Ge politikalarının oluşturulması için de yerli hammadde kaynaklarına dayalı yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik Ar-Ge yatırımları konusunda öncelikler belirlenecek.