En büyük sektöre en büyük açılım: Yeni kimya(sal) hedefler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlattı ve açıkladı.
Türkiye kimya sektörü yılda 25 milyar dolar açık veriyor. Sektör için belirgin bir politikasızlık sözkonusuydu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlattı ve açıkladı. Sektör A’dan Z’ye reforme ediliyor.
Türk Sanayisi ve Sektörel Yaklaşımlar Semineri, İzmir’de yapıldı. Seminerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 6 ana hedef ve 37 eylem planından oluşan ‘Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesi’ni açıkladı. Seminere katılan (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın başlattığı, orta ve uzun vadeli eylem planları ile desteklenen “Sektörel Strateji Belgesi” yaklaşımını çok önemli bir araç olarak gördüklerini belirtti.
Kimya sektörü, üretim değerine göre Türkiye imalat sanayisinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Sektörün yıllık ithalatı 37.7 milyar dolar, ihracatı ise 13 milyar dolar civarında. Buna göre sektörün yıllık açığı 25 milyar dolara yakın. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya kadar birçok sektöre nihai ürün ve yaklaşık 30 sektöre de ara mal ve hammadde sağlayan kimya sektörü için belirlenen ve 2013-2016 yıllarını kapsayan hedefler ve eylemler şöyle:
Stratejik hedefler:
1- Kimya sektöründe, katma değeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatını geliştirecek politikaların oluşturulması.
2- Yüksek katma değerli üretim yapısına geçilerek, ara girdi ithalatının azaltılması.
3- Kimya sektörünün genel amacına uygun ulusal Ar-Ge politikalarının oluşturularak, Ar-Ge bilincini artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi.
4- Kimya sektörünün her kademesi için nitelikli, eğitimli, teknoloji ve kalite bilincini özümsemiş, insan gücü yetiştirilmesi.
5- Güvene dayalı, paydaşların etkin katılımının sağlandığı, ortak hedeflere yönelebilecek işbirliği ortamı oluşturulması.
6- Yerli ürünlere yönelik talep yaratılarak, dış ticaret dengesinin ülke lehine dönüştürülmesi.
Bazı sektörel eylem planları
Yapılacak işler, izlenecek yaklaşımlar ve uygulamalar yönünden belirlenen 37 eylemden bazıları şunlar:
- Katmadeğeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretimi için kümelenme faaliyetlerine hız verilecek.
- Şirket birleşmeleri ve satın almalar kolaylaştıralacak.