Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2014 yılında enerji sektöründe 122 milyon liralık yatırım planlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) siyasiler, kentin önemli sanayici ve işadamlarıyla biraraya geldi. Bakan Taner Yıldız ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından ilin enerji ve tabii kaynakları ve sektörle ilgili sunum, basına kapalı gerçekleştirildi. Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocaeli AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli AKP İl Başkanı Mahmut Civelek, İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Murat Özdağ, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ve yöneticileri, KOTO ve KSO Üyeleri, SEDAŞ yetkilileri, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, ilde enerji ve tabii kaynaklar konusunda yapılacak ileriye dönük atılımlar konuşuldu. Sunumun ardından KOTO’da toplantıya katılan işadamları ve siyasilerle yemek yiyen Bakan Yıldız, sonrasında AKP Kartepe İlçe Kongresi’ne katılmak için Kartepe’ye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen sunum öncesinde kısa bir basın açıklaması yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli’nin önemli sanayi ve işadamlarıyla birarada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Yıldız, Bakanlık olarak son 12 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında AK Parti hükümetleriyle birlikte 677 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. “2014 yılında 122 milyon TL’lik yatırım planlandı ve yatırımlarımız devam ediyor” diyen Yıldız, Kocaeli’de 12.6 milyar kilovat saatlik enerji tüketildiği ve kentin kayıp kaçağın en az olduğu iller arasında yeraldığını söyledi. Bu nedenle Kocaeli’deki tüm sivil toplum örgütlerine ve temsilcilerine ve il halkına teşekkür eden Yıldız, ilin bütün ilçelerinde doğalgaz hizmeti verildiğini ve doğalgaz şebekesine bu yıl 9 milyon TL’lik daha yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yıldız, toplantının evsahibi KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ’dan oda çalışmaları hakkında bilgi aldı. Murat Özdağ, Bakan Yıldız’ı çalışmaları konusunda takdir ettiğini belirterek, kendisini Kocaeli’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin enerji ve tabii kaynaklar konusunda ileriye dönük daha iyi yerlere gelme konusundaki toplantıya katılan Bakan Yıldız’a teşekkür ettiğini ifade etti.



Tatlıya Bakan Yıldız’ın soyadı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti. TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette; Bakan Taner Yıldız ve Vali Hasan Güzeloğlu’na, Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Osman Sarı ve İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel eşlik etti. TÜMSİAD Kocaeli Şubesi’ni ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Yıldız, Hükümet olarak sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini önemsediklerini ifade etti ve dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Kocaeli'nin çok önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin imalatının dış ticaretinin özellikle buna bağlı olarak bazı temel ürünlerin üretimi noktasında şüphesiz enerji arzı ve güvenliği noktasında da bugün sizden aldığımız hem cesaretle ve hem de önerilerle üretim sektörünün 2023 hedeflerine doğru yönelmesine Hükümetimiz’in ortaya koyduğu hedeflere ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını inanıyorum” diye konuştu.



Kocaeli AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, “Kocaeli’de sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışıyoruz. Kocaeli gerçekten çok önemli bir ilimiz. TÜMSİAD derneğimizle güzel bir birlikteliğimiz var” dedi.



TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, yaptıkları özel bir tatlıya Bakan Yıldız'ın soyadını verdiklerini söyledi. Sivil toplum kuruluşları olarak Bakan Yıldız’ın çalışmalarınızı takdirle karşıladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi: “Arkadaşlarımız olarak Gaziantep'te markalaşmış Fıstıkzade tatlısının distribütörlüğünü aldık ve sizin adınıza özel bir tatlı yaptırdık, Fıstıkzade’nin Kocaeli'de 2 tane adı olsun, bunun adını gönüllerde taht etmiş 'yıldızlaşmış yıldız' tatlısı koyalım dedik ve bundan sonra da Türkiye'de 'yıldız tatlısı' olarak satışı yapılacak. Yıldız tatlısını ilk kez size tattıracağız ve bugün bizim için önemli bir gündür. Tatlımızın diğer adını da söyleyeyim, Türkiye'de vali kebabı var ama vali tatlısı yoktu. Valimiz’in gelmesiyle biz vali tatlısı yapacağız ve Türkiye’de vali tatlısı yenilecek.” Konuşmaların ardından Yılmaz, Bakan Yıldız’a “Yıldız tatlısı” ikram etti.