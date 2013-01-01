Enerji verimliliği için yatırım desteği: 65 milyar TL tasarruf

Enerji verimliliğini artıran projelere yatırımı yapan sanayiciler, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgeye yapılan yatırımlardan faydalandırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi Konya’da başlatıldı. Başlayan proje; Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa, Van, Samsun ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin evsahipliğinde yapılacak toplantılarla devam edecek.

“Güçlü Sanayi Verimli Enerji” sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. yakıttır” dedi.

Hedef; 10 yılda 65 milyar TL tasarruf: Yıldız, Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını, 2013 yılında enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi. “Bugün başlattığımız proje kapsamında hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az yüzde 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmektir” dedi.

Sanayicilere teşvik: Bakan Taner Yıldız, sanayiciye verilecek enerji verimliliği yatırımlarına teşviklerden sözetti: “Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.”

10 yılda 16.000 okul: Sanayide enerji verimliliği için kamu, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getiren Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin ekonomiye katkısını ve OSB’lerde yapılacak çalışmaları değerlendiren Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar, sanayi kuruluşlarında Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti, “Bu, 10 yılda 16.000 okul demek” dedi.

Cari açık düşecek: İbrahim Çağlar, “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz.” diyerek, EVAP kapsamında verimlilik artışı sağlanabilecek şu 13 alanı saydı:

Fırın sistemleri, Kazan sistemleri, Buhar sistemleri, Kurutma sistemleri, Soğutma sistemleri, Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme, Soğutma kulesi sistemleri, Fan sistemleri, Basınçlı hava sistemleri, Pompa sistemleri, Elektrik sistemleri, Motor sistemleri, Aydınlatma sistemleri



Konya Sanayi Odası Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, “Sadece Konya OSB’de enerjiye harcanan bütçe 2013 yılında 125 milyon liradır” diye bilgi verdikten sonra enerjide verimliliğin önemine dikkat çekerek, tasarruf edilen enerjinin üretilen enerji olduğunu söyledi. Kütükçü, “Yüzde 10 tasarrufu yapabilirsek ben ülkenin hem cari açığının hissedilir derecede düşeceğine, hem de yatırım için gerekli finansmanın bu yolla sağlanabileceğine inanıyorum” diye konuştu.