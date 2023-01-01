Enerji verimliliği yenilenebilir enerji TurSEFF proğramı

Enerji verimliliği yenilenebilir enerji yatırımlarına 5 milyon Avro’ya kadar kredi veren TurSEFF Programı sektöre önemli bir canlılık kazandırıyor.

Adı; Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF). Enerjide iki alanı destekliyor:

- Enerji verimliliği

- Yenilenebilir enerji projeleri

Bu sahada endüstriyel firmalara ve ticari işletmelere yönelik, EBRD tarafından geliştirilmiş bir kredi limiti olan program kredileri şu katılımcı yerel bankalar yoluyla dağıtıyor: DenizBank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.



Başvuru ve değerlendirme: Başvuru sahibinin özelliğine göre, kredi alan taraflar TurSEFF altında 5 milyon Avro’ya kadar finansman için uygun görülebilir. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine ve kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir.



Uzman danışmanlık hizmeti: Ek olarak, sözkonusu finansman programı, Avrupa Birliği ve Clean Energy Fund (Temiz Enerji Fonu) tarafından desteklenen kapsamlı bir teknik yardım programıyla, bankalara enerji yatırımlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.



Kredi kullanmada hız: Yatırım tutarının 250 bin Avro’nun altında olması durumunda uygun ekipman ve tedarikçi listesi (LEME-LESI) üzerinden uygunluk koşulları sağlandığı takdirde aşağıda sunulan bazı örnek başlıklar altında süratle kredi kullanma olanağı sözkonusudur:

- Enerji üretim sistemleri (elektrik ve ısıl; mini kojenerasyon, PV, mini rüzgar, ORC, güneş enerjili su ısıtıcıları)

- Basınçlı hava sistemleri (kompresörler, hava kurutucular)

- Elektrik sistemleri (trafolar, kompanzasyon sistemleri)

- İzleme ve otomasyon sistemleri (sensörler ve ölçüm sistemleri, otomasyon sistemleri)

- Isıtma soğutma ve havalandırma sistemleri (HVAC; çillerler, klima santralleri, hava perdeleri, soğutma kuleleri)

- Aydınlatma sistemleri (verimli lambalar, LED’ler, armatürler, balastlar, otomasyon sistemleri)

- Elektrik motorları (motorlar, fanlar, pompalar, VSD’ler)

- Isıtma sistemleri (kazanlar, ısı pompaları, eşanjörler, ısı geri kazanım sistemleri, brülörler, gazlı IR ısıtıcılar, izolasyonlar)



Büyük ölçekli kredi talebi: Yatırım tutarının 5 milyon Avro’ya kadar ulaştığı büyük ölçekli kredi taleplerinde avam proje ve/veya fizibilitenin katılımcı banka aracılığı ile TurSEFF teknik ekibine ulaştırması gerekmektedir. Katılımcı bankaların kredilendirmeye uygun bulduğu yatırımcı firmaların projelerinin kullandırım uygunluğunu TurSEFF teknik ekibi onaylamaktadır. Teknik ekibin onaylama süreci; hidroelektrik ve rüzgar enerjisi yatırımlarındaki çevresel ve sosyal etki değerlendirilmesi ile 3-4 haftaya çıkabilmektedir. Güneş, jeotermal ve biogaz-kütle yenilenebilir enerji yatırımlarında süre 1-2 haftadır. Programın 2015 yılının ikinci yarısına kadar devam etmesi öngörülmektedir.



Yararlanıcılar:

- Özel şirketler, firmalar, işyerleri ve Türk kanunları çerçevesinde kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren tek malik ya da diğer özel yasal oluşumlar,

- Özel mülkiyet ve idare altında bulunan ve geri dönüşü olmayan özelleştirmenin son aşamasındaki firmalar,

- Şirketin tam zamanlı yönetim kadrosu da dahil olmak üzere iki yüz kırk dokuzdan (249) fazla sayıda tam zamanlı çalışanı olmayan ve azami yıllık cirosu 50 milyon Avro olup azami yıllık bilanço toplamı 43 milyon Avro’yu geçmeyen borç alan taraflar,

- Enerji Hizmet Firmaları (ESCO).