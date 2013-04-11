Enerjiyi masaya yatırdı

Marmara Grubu Vakfı, 9-11 Nisan'da İStanbul'da 16.'sı gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne yönelik hazırlık niteliği taşıyan ve ana teması "ezber bozan enerji kaynağı doğalgaz" olan bir arama toplantısı gerçekleştirdi.





Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’le “Ezber bozan enerji kaynağı doğalgaz” konulu arama toplantısını ve 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi hazırlıklarını konuştuk. Toplantıya Enerji Bakan Yardımcısı Murat Mercan, Dışişleri Bakanlığı’ndan Ayşe Bercis Ekinci, Nejdet Pamir, Kenan Yavuz, Pars Kutay, Mehmet Öğütçü, Tahir Uysal, Amerika Birleşik Devletleri’nden Edward Chow, Bülent Ali Rıza, Michael Leigh gibi enerji alanının söz sahipleri de katıldı.



Arama toplantısıyla neyi hedeflediniz? Proje koridorlarının çeşitlendirilmesi ve TANAP Projesi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Marmara Grubu Vakfı olarak onbeş yıldır aralıksız gerçekleştirdiğimiz Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde enerji konusuna büyük önem verdik. Bu yıl 9-11 Nisan 2013 tarihinde, İstanbul’da Wow Hotel’de gerçekleştireceğimiz 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde enerji konusunu bağımsız bir oturumla Kalem Journal grubuyla birlikte gündeme getireceğiz. Öncelikle ülkemizin enerji köprüsü veya transit ülke olma gibi dar anlamlı hedefleri bırakıp enerji merkezi olma gibi tutarlı, akılcı ve çağdaş bir hedefi önüne koymasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için Türkiye’nin enerji ticaret, enerji bilgi ve enerji teknoloji merkezi olması gerekli. 2013 ve sonrasında uygulanacak enerji politikasında, fosil kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması, ithalatın adım adım düşük seviyelere çekilmesi, kaynak ve tedarikçi ülke çeşitliliğine gidilmesi, yeni petrol ve doğalgaz üretilmesi, tüm çevre bölgelere yönelik projeler geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması, enerji teknolojisi konusunda atılımların yapılması, yol haritasının çizilmesi gerekmektedir. Arama toplantılarının başlangıç hedefinden biri de budur.

Hazar Havzası ve Orta Asya doğalgazının Türkiye üzerinden alternatif güzergâhlardan Avrupa’ya sevkini öngören Güney Gaz Koridoru projelerini, bölgenin enerji arz güvenliğini sağlamak ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum kimliğimizle destekliyoruz. Bu çerçevede, enerji stratejimizin temel bileşenlerinden birisi olan kaynak ve güzergâh çeşitlendirmesine de Marmara Grubu Vakfı olarak büyük önem veriyoruz.

Azerbaycan’la hayata geçirilen TANAP Projesi’ni Marmara Grubu Vakfı olarak önemsediğimizi belirtiyor ve 2018’de ilk etabı tamamlanacak projenin, yalnız Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkemizin enerji arz güvenliği açısından değil, Avrupa’nın enerji tedariki açısından da büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Enerji sektöründe 2008’de Petkim’in özelleştirilmesiyle başlayan işbirliği sürecinde, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran en önemli projelerden biri TANAP ile Azerbaycan’dan Türkiye’ye yapılan yatırım miktarı 17 milyar dolara yükselmiş, böylece Türkiye sanayisine yatırım yapan en büyük ülke Azerbaycan, en büyük şirket de SOCAR olmuştur. Büyük bir takım çalışması örneği ve 2026 yılında 31 milyar metreküp seviyesine çıkacak TANAP Projesi ile Avrupa enerji güvenliğine büyük katkı konulacağına, Türkiye ile Azerbaycan’ın bu projeyle dünya barışına ve istikrarına hizmet edeceğine de Vakıf olarak inanıyoruz.



Zirve’nin enerji oturumunda hangi başlıkları ele alacaksınız?

16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin enerji oturumunda nükleer enerji, elektrik, hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, doğalgaz, petrol gibi konular, enerji alanında yaşanan gelişmeler ve petrolün yerine ikame edilebilecek enerji kaynağı olarak gündeme gelen kaya gazı stratejik bir başlık olarak ele alınacaktır. Baltık Boru Hattı, Kuzey Akım, Karadeniz Boru Hattı, Güney Akım esneklik ve istikrar açısından ele alınarak Gazprom’la birlikte konuşulacaktır. Dünya enerji piyasasına yön veren en önemli trend artan enerji talebi, gelişmiş ülkelerde elektrikli ve hibrit araçların kullanımının artması, yenilenebilir enerji kullanımı, temiz kömür teknolojileri, karbon saklama ve depolama teknolojilerinin sisteme daha fazla dahil olup olmayacağı görüşülecek.