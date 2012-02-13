ERP Verimlilik Bildirgesi

Türkiye ERP pazarı hızlı büyümesini sürdürüyor. Pazarın orta vadede 6 kat büyüyeceği öngörülüyor. ERP İçin Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme Kampanyası düzenleyen ERP Komitesi, ‘ERP Projeleri İçin Verimlilik Bildirgesi’ yayınladı.

ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) konusunu masaya yatırdık. Sarp şu girişi yaptı: “Türkiye bilişim pazarında, donanım bu pazarın yüzde 80’ini oluştururken yüzde 20’yi yazılım ve danışmanlık hizmetleri oluşturmaktadır. Yazılım pazarının yüzde 20’sinden daha azını da ERP pazarı oluşturmaktadır. Yarattığı katmadeğer de gözönüne alınırsa ERP’nin yazılım pazarında gelişmeye yönelik potansiyel taşımaya devam ettiğini söylemeliyiz.”

Türkiye’de her yıl 500’den fazla ERP projesinin hayata geçirildiğini, pazarda 100’den fazla yerli, yabancı firma ve iş ortağının ERP ürünleri ve danışmanlık hizmetleri sunduğunu anlatan Sarp, 10 binden fazla kişinin de pazarda istihdam edildiği bilgisini veriyor. 2000’li yıllardan itibaren yerli ERP yazılımlarının, yavaş yavaş yurtdışına ihracata başladığını anlatan Sarp, özellikle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Avrupa’ya kadar uzandıklarını ifade ediyor.



Türkiye ERP pazarı hızla büyüyor

“ERP pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda, Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, KOBİ’lerde kullanım oranı daha düşük ve küçük ölçeklilerde ise ERP kullanım oranı yüzde 5’in çok altında” diyen Göker Sarp, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye’nin dünya ekonomisiyle entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların kurumsal iş çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulmasıyla son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmış ve özellikle 2011 yılında çok ciddi bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP programlarının piyasaya girişinden itibaren yaklaşık 7.000 orta ve büyük ölçekli firmada (çalışan sayısı 50’den büyük) ERP projesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerine göre bu büyüklükteki toplam işletme sayısı 39.711 olarak belirlenmiştir. Yani günümüzde Türkiye’deki büyük ve orta ölçekli firmaların yaklaşık yüzde 17.6’sında ERP projesi gerçekleştirilmiş durumda. Bu işletmelerdeki ERP kullanımına yönelik bir kullanım araştırması gerçekleştirilmediği için henüz bu projelerdeki kullanım oranı ve yaygınlaşma durumu hakkında bilgi sahibi değiliz.”

Sarp’ın bilgilendirmesinden şu sonuç çıkıyor: ERP pazarının 2014 yılı hedefleri arasında 150 milyon Avro’yu geçmek bulunuyor. Dünyada gelişimi yavaşlayan pazarlara rağmen Türkiye’de ERP pazarı hızla büyüyor. ERP Komitesi Pazar Araştırma Çalışma Grubu bu pazarın orta vadede 6 kat büyüyeceğini öngörüyor. Çünkü Türkiye pazarındaki kullanıcılar yurtdışındaki kullanıcıların aksine teknolojinin son örneklerine yönelik taleplerine devam ediyorlar ve teknolojinin sunduğu konfora çok çabuk uyum sağlıyorlar. Yerli yazılımlarda yıllarca bu beklentilere karşı teknolojilerini her zaman ileride ve canlı tutmaya devam ettiler. Bu yönden tecrübe edinmiş yerli yazılımcılar yurtdışı pazarlarında daha kolay yer edinebilirler.

ERP sistemlerinin firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerden olduğunun altını çizen Sarp, “Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir” diyor.



Kurumsal Dönüşüm Platformu

ERP Komitesi yola diğer komitelerin de desteğiyle “Kurumsal Dönüşüm Platformu” olarak devam edecek. Bu başlık altında potansiyeli büyük bir organizasyon yaparak kurumların bu konuya olan ilgilerini artırmak ve henüz haberdar olmamış kurumların da dikkatlerini çekmek hedefleniyor. Sarp şunları anlatıyor: “4 Bölgede (İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya) temsilcilerimiz görevlerine devam ediyorlar. Yakın dönemde Eskişehir, Konya, Gaziantep, Adapazarı, Kayseri şehirlerinde de temsilcilerimizi belirleyip ülke çapında ‘Kurumsal Çözümlere ve Kurumsal Dönüşüme’ olan farkındalığı artırmaya devam edeceğiz. ‘CEO’lar için Kurumsal Dönüşüm’ kitabı, ‘KOBİ’ler İçin Kurumsal Çözüm Önerileri’ ve ‘Kurumsal Çözümler Rehberi 2014’ yakın dönemdeki diğer projelerimizden bazılarıdır.”

ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp’ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta, direkt olarak bilançoya yansımadığı için, üst yönetimin çoğu zaman ERP projelerine kuşkuyla bakması. Sarp, bunun için ERP projelerinin giderleriyle şirket hedefleri arasındaki bağlantıları ortaya koyacak şekilde sistemler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor: “Bu stratejik amaç doğrultusunda ERP Komitesi akademik ve yönetim danışmanı üyelerinin katkılarıyla hazırlanan bir çalışmayla Türkiye’deki ERP Projeleri İçin Verimlik Anahtarları ortaya konduğu ‘ERP Projeleri İçin Verimlilik Bildirgesi’ni yayınlamıştır.”



ERP Komitesi’nin yürüttüğü projeler

ERP Proje Yöneticileri ve Danışmanlık Havuzu Projesi ile ERP Komitesi, ERP projelerinde görevlendirilecek uzmanların yeralacağı, komite hedeflerinden olan iletişim platformu oluşmasına katkıda bulunacak.

ERP Komitesi Destek Programı: ERP Komitesi’nin projeleri üyelerinin desteğiyle bir bir hayata geçiriliyor. Türkiye’deki şirketlerin ve bireylerin birbirlerinden ayırt edilmeksizin kurumsallaşma ve verimli çalışma gerçekleştirme ihtiyaçlarına inanan üyeler; emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle ERP adayı firma ve çalışanlarına aktararak, büyük katkı sağlıyor. Üyeler aynı zamanda toplumsal farkındalığın artmasına ve operasyonel mükemmellik olgusunun yaygınlaşmasına da katkıda bulunuyorlar.

Adım Adım Destek Programı: ERP Komitesi, bu destek programıyla üyeliğinin kalıcı ve uzun soluklu olmasını hedefliyor; doğru üye profilini, doğru çalışma şekli ve etkinliğe yönlendirerek destek veriyor. ERP Komitesi, üyelerine kendi bilgi, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda çalışma gruplarına ve projelere katılım olanağı sağlıyor.

Akademik Destek: Akademik üyelerden beklentileri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Manisa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri’de düzenlenecek eğitim ve seminerlere eğitmen olarak katılarak destek verebilmeleri ve ERP bilincinin artırılmasına katkı sağlamaları.

ERP İçin Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme Kampanyasına Destek: Kampanya destekçisi üyelerden mesajlarıyla birlikte bu kampanyaya destek vererek yer almaları ve Türkiye’deki ERP projelerine ilişkin farkındalığı artırmaları bekleniyor.

ERP İçin Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme Kampanyası: Türkiye’de dünya standartlarında operasyonel düzen ve verimlilik kazanımı için ERP Komitesi farkındalık ve bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ve hareket için ERP kullanıcıları, akademisyenler, BT basını ve dijital platformlar elele verdi.

İletişim Desteği: Türkiye’deki üniversitelerin, derneklerin, meslek odalarının, ticaret-sanayi odalarının ve Organize Sanayi Bölgelerinin temsilcilerinden, projelerde işbirlikleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kendi kurumlarında destek oluşturabilecek şekilde bağlantı kurulmasına yardımcı olmaları.

Danışmanlık Desteği: Yönetim danışmanları ve akademisyen üyelerden beklentileri; firmaların ERP projeleri öncesinde, ERP projeleri sırasında ve sonrasında ihtiyacı olan noktalarda kişisel ve mesleki tecrübeleri doğrultusunda destek.

ERP Kullanıcısı Desteği: ERP kullanıcısı üyelerden beklenti; ERP projeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında firmaların ihtiyacı olduğu ERP projesi seçim ve proje yönetimi tecrübesine sahip olan ERP kullanıcılarının bu tecrübeleri doğrultusunda yardımcı olmaları.



ERP Komitesi hakkında;

ERP Komitesi, Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları ve stratejistlerin yanısıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan marka bağımsız bir platform. ERP Komitesi, Türkiye’nin operasyonel etkinlik ve verimlilik hedeflenen ERP projelerinde başarıya ulaşılabilmesi için akademisyen, yönetim danışmanı ve ERP kullanıcısı olan komite üyelerinin yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, veri analizi, karar destek sistemleri, kaynak planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki uzmanlıklarını ve tecrübelerini, ERP uygulamalarının kullanımına geçecek ticaret, sanayi ve hizmet kurumlarının istifadesine sunduğu bir platform oluşturmak amacıyla 13 Şubat 2012’de kuruldu. ERP Komitesi’nin 2.750’in üzerinde bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor.