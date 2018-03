Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Teknoloji Ödülleri verildi

ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir ödül kazanan toplam 9 firmaya...





Teknoloji Ödülleri alanında ülkemizde bir oda tarafından verilen ilk ödül olma özelliğini taşıyan "ESO Teknoloji Ödülleri" sahipleri açıklandı. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından 28 yıldır verilen Teknoloji Ödülleri'nin yeni sahipleri ödüllerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün de katıldığı bir törenle aldılar. Ergün, ESO Meclis Salonu’nda düzenlenen tören öncesinde firmalar tarafından açılan stantları ve ödül alan teknolojileri inceledi. Törende yaptığı konuşmada teknoloji ödüllerinin bir fırsat eşitliği anlamında önemli ödüller olduğunu belirten Ergün, “Vergi ödül töreni yapabilirsiniz. Ancak teknoloji ödülleri vermek ve hak eden teknolojiyi ödüllendirmek önemli bir iştir. Ayrıca teknoloji ödülleri bir fırsat eşitliği anlamına gelmektedir” dedi. Konuşmasında 'Türkiye'nin son 10 yılda yaşadığı hızlı büyümenin bütün şehirlere yansıdığını, bu yansıma içerisinde Eskişehir’in de olduğunu belirten Ergün, “Eskişehir'in 10 yıl içinde ihracatının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde teknoloji yoğun yatırımlar için en doğru adreslerden birisi Eskişehir'dir. Yazılım, havacılık, savunma sanayi ve demiryolu sektöründe çok büyük potansiyel var. Eskişehir'in Seattle gibi havacılık sektörü için önemli merkezlerden biri olmaması için bir neden yoktur” diye konuştu.

Ergün, Eskişehir'de üzerinde durulması gereken hususlardan birinin de bor minareli üzerinde yapılacak çalışmalar olduğuna işaret ederek, “Dünya bor rezervlerinin yüzde 65'ine sahibiz. Ancak dünya bor piyasasından yüzde 10-15 pay alabiliyoruz. Bunu üniversite-sanayici işbirliği ile arttırmalıyız” dedi.Törende konuşan ESO Başkanı Savaş M. Özaydemir ise bu yıl 13. kez düzenlenen törenle 2011 ve 2013 yıllarında ödül kazanan toplam 9 firma ve kişiye ödüllerinin takdim edileceği bilgisini verdi. Özaydemir şöyle konuştu: “Bugün her birimizin evindeki buzdolaplarında, kullandığımız trenlerde ve demiryollarında, ülke savunmamızı sağlayan savaş uçaklarının birçok parçasında ve savunma sanayi sistemlerinde, gıda sektöründe, tarımsal sanayi ve otomotiv sanayi alanında, sağlık ürünleri sektöründe Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarının geliştirdikleri yeni teknolojiler başarıyla yıllardır kullanılmaktadır” dedi. Eskişehir Sanayi Odası olarak 28 yıldır verdikleri bu ödüllerle inovasyona önem vermenin, yeni teknolojiler geliştirmenin ve ticarileştirmenin ne kadar önemli olduğunun ESO üyesi firmalar tarafından sürekli vurgulandığına dikkat çeken Özaydemir, “Oda olarak gerek bugün verdiğimiz teşvik ödülleri, gerek kurduğumuz Teknoloji Geliştirme Bölgesi, gerekse de kurduğumuz havacılık kümesi, seramik kümesi ile raylı sistemler kümesi ve diğer yatırımlarımızla şehrimizde inovasyona dayalı bir sanayi yapısının gelişmesi için elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra ödül törenine geçildi.

- Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi'ne teknoloji geliştirme,

- Seramdent Diş Seramikleri ve Nano Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti'ye ürün geliştirme,

- Nanotech İleri Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti'ye teknoloji uygulama,

- Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.'ye teknoloji uygulama,

- Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne jüri özel ödülleri verildi.

Etkinlikte Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can ile çok sayıda sanayici hazır bulundu.