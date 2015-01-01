Eukonn’dan 2015’te 5 yeni ürün

Tomkar Elektromekanik Sanayi Genel Müdürü Yavuz Tomruk, priz üretiminde Türkiye’nin en hızlı gelişen markalarından Eukonn ile bu yıl tüm yaşam alanlarında kullanılacak 5 adet ürün çıkaracaklarını açıkladı. Tomruk, bu ürünlerin patent ve faydalı model çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Priz üretiminde Türkiye’nin en hızlı gelişen markalarından Eukonn, mobilya TV üniteleri için kablo karmaşasına, dağınıklığa ve estetik olmayan görünümlere son veren 3 ürün geliştirdi. Dünyada bir ilk olan mobilya ünitelerinde Iphone 5 ve 5S veya Samsung S3-S4-S5 şarjları priz sistemi üzerinde günün gelişen teknolojisine göre, içerisindeki docklar-logo gibi-değişebilir şekilde tasarlanan Iphone Dock ve Samsung Dock olarak piyasaya çıktı.

Tomkar Elektromekanik Sanayi Genel Müdürü Yavuz Tomruk, Eukonn markasıyla yaklaşık 5 yıldır üretim alanlarına prizi de ekleyerek, 2014 yılında piyasada önemli bir işlevi yerine getirecek olan bir sistem çıkarttıklarını söyledi. Tomruk şunları anlattı: “Priz sistemlerimiz ofis-mutfak-banyo-TV ünitesi-TV koltuk- çocuk odası-köşe koltuk gibi yaşam bölümlerinde kullanılmakta. Ürünlerimiz çocuk kilitli olup, 3 yıl garantili. TV ünitesinin yanında elektrik, bilgisayar, anten ve telefon girişi var, aynı zamanda onun yanına bir de çoklu fiş takılıyor. Bu kabloların görülmesi istenmiyor, özellikle temizlik yapıldığında büyük bir sıkıntı oluşuyor. Bu karmaşayı ortadan kaldıran, piyasada oldukça ilgi gören bir sistem geliştirdik. Ayrıca bu ürünün seyyarını da çıkardık. TV’nin yanına konuluyor sadece prizin üzerinden bir kablo çıkıyor. Orada yaptığımız sistem gizli priz sistemleridir. Kablonun giriş ve çıkışı görülmüyor. Dünyada bu ürünün benzeri yok.”

Yavuz Tomruk, aynı şekilde benzer bir sistemi ofisler için de geliştirdiklerini ve piyasaya sürdüklerini açıkladı: “Türkiye’nin en büyük mobilya şirketleriyle çalışıyoruz. Hedef kitlemizde, ev elektroniği satan mağazalar var. Ürünlerinde kalite, estetik ve işlevselliği ‘ev ve ofisinizdeki rahatlık’ sloganıyla müşterilerine sunan Eukonn, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Ar-Ge yoğun üretimi sonucu Avrupalı rakiplerine üstünlük sağlayan Eukonn, sektörün en köklü kuruluşlarının bulunduğu ülkelere dahi ihracat yapıyor. Dünyada ilk kez motorlu priz, su geçirmeyen priz, Iphone ve Samsung Priz Dock gibi imalatlara imza attık. Eukonn, sadece Türkiye’de değil dünyada da bilinen ve tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir.”

2014 yılının beklentilerinin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini belirten Tomruk, “2015’te ihracatımızı artırmak için çalışmalara başladık. Bu yıl tüm yaşam alanlarında kullanılacak 5 adet ürün çıkarıyoruz. Bunların patent ve faydalı model çalışmaları devam ediyor. 2014 yılının yoğunluğu sebebiyle geçemediğimiz yeni tesislere 2015 sonunda taşınacağız” diye konuştu.