Filo yönetiminde TEB Arval’den yenilikçi dijital uygulamalar

Araçlara dair kullanım alışkanlıkları ve bakış açıları sürekli değişirken sürücülerin de iletişim unsurlarına yönelik talepleri aynı oranda artıyor.

Operasyonel kiralama alanında önemli oyunculardan biri olan TEB Arval, yeni kurumsal ihtiyaçlara, teknolojik çözümlerle karşılık veriyor. TEB Arval Smart Experience filo yöneticileri ile sürücüler arasındaki ilişkiyi kolaylaştıracak yenilikçi uygulamalar, sosyal ağlar ve iletişim araçları sunuyor.

Filo yönetimine yepyeni bir bakış açısı ve yeni çözümler kazandıran TEB Arval Smart Experience, Ocak 2015’ten itibaren müşterilerle buluşacak. TEB Arval Smart Experience, filo yöneticilerine araçların operasyonel durumlarını takip etme imkanı veren uygulamalar ve platformlar sunarken sürücüler de yaratıcı bir oyunla araç kullanım performanslarını yarıştırabilecek. TEB Arval Smart Experience altında yeralan uygulamaların üçü; TEB Arval Mobile+, TEB Arval Connect ve TEB Arval Drive Challenge Türkiye’de Şubat 2015’ten itibaren, TEB Arval Fleetview ise daha ileri bir tarihte kullanıma sunulacak.

Filo yöneticisine özel web sitesi: TEB Arval Connect: Kolay kullanımlı bir web sitesi olan TEB Arval Connect ile filo yöneticileri ihtiyaç duydukları tüm bilgilere anında erişebiliyor. Araç filolarına dair operasyonel bilgiler, otomotiv dünyasına dair en son haberleri içeren web sitesi, farklı marka ve modellere ait araçlara ilişkin ayrıntılı videolar, araç teslimatına ilişkin ayrıntılı bilgiler, sürücülerin işlerini kolaylaştıracak belge ve iletişim kitlerini içerisinde barındırıyor. Platformdan TEB Arval’in bir başka uygulaması olan TEB Arval Fleet View’a da erişim sağlanabiliyor.

Filo takibini kolaylaştıran platform: TEB Arval Fleet View: Filo yöneticilerine, filolarının en güncel operasyonel durumlarını anlık olarak takip etme imkanı sunuyor, kullanımı kolay, görselliği yüksek TEB Arval Fleet View platformu; harcamalar, egzoz emisyon miktarları, kontrat süresi ve KM kullanım oranları gibi performans göstergelerini ayrıntılarıyla sunuyor. Filo yöneticileri, filolarının araç modeli, markalar ve yakıt tiplerine göre dağılımlarını, filo harcamalarını, kilometre ve filolarının çevrede bıraktıkları CO2 salım oranlarını grafikler eşliğinde görebiliyor.

Önemli evraklar hep cepte: TEB Arval Mobile +: TEB Arval Smart Experience’ın mobil ayağı; TEB Arval Mobile + uygulaması, ruhsat, ehliyet ve faydalanılan hizmetler gibi önemli bilgilere her an ve her yerden erişim sağlıyor. “Aracım” bölümünden sözleşme dahilindeki hizmetler, servis noktalarının coğrafi konumları, en yakın anlaşmalı servis noktaları gibi bilgilere ulaşabilen sürücüler, “Sanal Cüzdanım” işlevini kullanarak araç ruhsatı, ehliyet ve zorunlu trafik sigortası gibi önemli belgelerin dijital kopyalarını güvenli şekilde saklayabiliyor. Sürücüler, uygulama içerisindeki doğrudan hat üzerinden TEB Arval Sürücü hizmetlerine bağlanıp randevu alabiliyor.

Sürüş alışkanlıklarını geliştiren, TEB Arval Drive Challenge: TEB Arval, güvenli ve ekonomik sürüş alışkanlıklarını geliştirme yöntemlerini TEB Arval Drive Challenge oyunuyla çok daha eğlenceli bir hale getiriyor. Tüm sürücülere açık olan oyun, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor, sürücünün aracı çalıştırmadan önce uygulamayı açmasıyla başlıyor, aracın nihai durağına vardığında son buluyor.

TEB Arval, bir TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007’de kuruldu. Kurumlara operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, müşterinin tüm araç filosunun sorumluluğunu alarak, araçların satın alınması, finansman, yönetim, idari işler, vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince bakım, onarım ve kaza yönetimi gibi hizmetlerin verilmesini sağlıyor. 1989’da kurulan Arval, 30’u aşkın ülkede 4.000’in üzerinde çalışanla 2014 sonu itibarıyla 725.000 aracı yönetiyor.