Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu
Finansal Kurumlar Birliği, 3. Olağan Genel Kurulu, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.
Babacan, toplantıda Dünya KOBİ Forumu’nu İstanbul’da kuracaklarını açıkladı. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, “Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak Türkiye ekonomisine bundan sonra da değer katacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Bankacılık dışı finansın kalbi Finansal Kurumlar Birliği’nin Genel Kurulu’nda attı. Bankacılık dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 3. Olağan Genel Kurulu, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve dergimiz KobiEfor’un sahibi Yalçın Sönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, BDDK,Hazine, bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, FKB’ye üye 117 şirketin yöneticileri ve Birlik yönetiminin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve gelecekteki seyrine yönelik değerlendirmeler de masaya yatırıldı. Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Başkanlık Divanı Seçimi ve diğer gündem konuları görüşüldü.
Babacan’dan ileri demokrasi tanımı: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye ekonomisindeki finansal istikrar ve büyük potansiyeli vurguladığı Genel Kurul’daki konuşmasında, Türkiye’deki finans piyasalarının ve ekonominin istikrarlı bir şekilde çalıştığını, Türkiye’nin güçlü potansiyelini sürdürdüğünü söyledi. Babacan, öngörülebilirliğin önemine, ileriye dönük vizyon belirleme ve gelecekle ilgili atılacak adımların net bir şekilde ortaya konmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Ali Babacan, iyi işleyen demokrasilerde kurallar ve kurumların son derece önemli olduğunu kaydetti: “Ne kadar kural bazlı bir mevkiin varsa hele hele de ekonomide ne kadar çok kuralların hakim olduğu bir ortam varsa o ülke o kadar öngörülebilir, o ülke o kadar güvenilir bir ülke olur.” Kurumların önemine de değinen Babacan, kurumların tek tek güçlü olduğunu, tek tek itibarlı olduğunu aktararak, iyi işleyen demokrasilerde o ülkenin toplam gücü ve itibarının, o ülkenin kurumlarının toplam gücünden ve itibarından oluşacağını anlattı: “Kişiler gelip geçicidir, herkes fanidir. Ama kurumlar ve kurallar iyi yerleştirilirse o ülkelere biz ileri demokrasi diyoruz, o ülkeler zaten ileri ekonomi haline de gelir. Demokrasi iyi işliyorsa öngörülebilirlik varsa hukuk çerçevesi sağlamsa ve yargı iyi işliyorsa ekonomi de dayanıklı olur.”
Finans sektörüyle ilgili başta BDDK ve SPK olmak üzere, TMSF ve düzenleme yetkisi olan Hazine ile Merkez Bankası gibi kuruluşların hepsinin bu süreç içerisinde kendi gücünü, güvenilirliliğini ve itibarını ortaya koyduğunu aktaran Babacan, finans kuruluşlarına güven varsa, bunun özel sektörün katkısının bir parçası olduğunu, ancak bütününde düzenleyici kurumların rasyonel davranması, her türlü şartta hukuk çerçevesinde iş yapıyor olmasının güvenin temini olduğunu söyledi.
“Finans sektöründeki yaklaşım, Türkiye geneline yayılmalı”: Babacan, “Belki Türkiye ile ilgili uluslararası değerlendirmelere baktığınızda olumlu olumsuz farklı şeyler görebilirsiniz. Ama bizim finans sektörümüz ile ilgili olumsuz bir yorum, olumsuz bir yaklaşım asla göremezsiniz. İşte bu anlayışı, finans sektörü ile ilgili iyi işleyen kurallar ve itibarlı kurumlarla oluşturduğumuz yapıyı, Türkiye geneline taşıyabildiğimiz gün, Türkiye’nin topyekun kalkınacağı dönem başlayacaktır” dedi.
“Ekonomi yönetimindegerektiği zaman hızı düşürmek son dereceönemlidir” Ali Babacan, finans sektörü ile ilgili başta BDDK ve SPK olmak üzere, TMSF ve düzenleme yetkisi olan Hazine ile merkez bankası gibi kuruluşların hepsinin bu süreç içerisinde kendi gücünü, güvenilirliğini ve itibarını koruduğunu belirtti.
Ekonominin finans sektörü ve kamu maliyesi olmak üzere 2 sağlam sütun üzerinde yükseldiğini belirten Babacan, finans sektörünün çok önemli bir taşıyıcı olduğuna dikkat çekti. Babacan sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda 30 finansal kiralama şirketi, 75 faktoring şirketi ve 12 tane de finansman şirketin faaliyet gösteriyor. Bu üç sektörün toplam aktif büyüklüğü 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 19’luk artış sağladı.” Bu sayının önemli bir artış olduğunu belirten Babacan, ucunu bırakmaları durumunda daha çok artışın sağlanabileceğini, ancak kontrolün kaybedilmesi tehlikesine karşı bunu yapmadıklarını, zamanlıca tedbir aldıklarını kaydetti: “Nasıl, araba kullanırken, ileride sis varsa, virajlar varsa hızı düşürmeniz nasıl işin gereğiyse, ekonomi yönetiminde de gerektiği zaman hızı düşürmek son derece önemlidir. Sorumlu bir yönetim, hedefe sapasağlam selametle varmayı hedefleyen bir yönetimdir.”
Babacan: “İstanbul’da Dünya KOBİ Forumu’nu kuruyoruz”
Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığını sürdürdüğünü hatırlatan Babacan, bu süre içinde bakanlıklar ve müsteşarlar düzeyinde birçok toplantı gerçekleştirdiklerini, kapsayıcı büyümeden dünyadaki tüm ülkelerin yararlanması için daha kapsayıcı politikalar izlenmesi yönünde girişimlerde bulunduklarını aktardı: “Kapsayıcı büyümede KOBİ’ler son derece önemli. KOBİ’yi özel bir tema olarak G-20’ye yerleştirdik. Toplantılardaki pek çok gündemde ‘KOBİ’ler için ne yapılıyor?’ sorusunu sorduk. Ayrıca ‘Dünya KOBİ Formu’ diye yeni bir yapı kuruyoruz. Bu son derece önemli” dedi.
ICC’ye bu teklifi götürdüklerini ve teklifin bir hafta içinde kabul gördüğünü dile getiren Babacan, ICC’nin 100’den fazla ülkede üyelik tabanının bulunduğunu ve her KOBİ için şimdi ayrı bir yapılanmaya gittiklerini söyledi. Ali Babacan, “Her ülke şimdi kendi içinde bir KOBİ temsilcisi kuruyor. Bunların tümünün çatı örgütünü de İstanbul’da kuruyoruz” dedi. Babacan, bu yapının sadece G-20 başkanlığı döneminde değil, sürekli devam edecek bir yapı olacağını açıkladı: “Dünya Bankası ve bölgesel bankalarda bu yapının içinde yeralmak istediklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler’in ilgili birimleri de katkı sunmak için girişimlerde bulundu. Merkezi İstanbul’da olacak bu yapıyla dünya KOBİ’leri daha etkili bir sese sahip olacak.”
20 ülkenin kadınlarının beraberce çalışabileceği bir yapı da kurduklarını açıklayan Babacan, G-20 ülkelerinin bakanları ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bakanlarını bir masa da oturtacaklarını, düşük maliyetli ama yüksek etkili projeler yapmayı planladıklarını da ifade etti. Dünyadaki ekonomik gelişmeleri kısaca özetleyen Babacan, aldıkları tedbirlerle Türkiye’yi dalgalanmadan koruduklarını anlattı: “En ufak bir tedbirsizliğin yıkıcı etkileri olabilir. Öyle bir ortam kesinlikle yok, öyle bir rehavet yok. Hep dikkatli gitmemiz gerekiyor, bir yandan da çarklar dönecek, herkes işini yapacak. Türkiye cari açığı olan bir ülke. Cari açığın finansmanını halktan para toplayarak yapamayız, açık kadar Türkiye’ye döviz girişi olacak ki bunu kapatalım. Türkiye’ye mutlaka uluslararası finansman girmeye devam etmesi şart. Formül basit, gerçeklerin farkına varacağız, tedbirleri alacağız, yolumuza devam edeceğiz. 25 dönüşüm programımız var, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra detaylandırıp takvime bağladık. 1250 adım var.” Programlara ilişkin bugüne kadar kendilerine tek bir eleştiri gelmediğini vurgulayan Babacan, bunun iyi çalışıldığını gösterdiğini söyledi: “Türkiye’nin gerçekten ihtiyacı olan adımlar. Bazen hemen sonuç alınmıyor. İstihdamla ilgili yeni bir paket daha açıkladık, hemen sonuç alınabilecek.” Enflasyonu kalıcı tek hanelere indirmek gerektiğine işaret eden Babacan, Türkiye’nin enflasyon konusunda sabıkası olması nedeniyle bununla mücadeleye kararlılıkla devam etmek gerektiğinden sözetti. Cari açık sorununun yapısal dönüşümle çözülebileceğine değinen Babacan, “Kararlılıkla mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Büyümenin rakamı önemli ama sürdürülebilir olması da önemli. Büyümenin temeli sağlam olacak. Türkiye’de artık doğru politikaların sahibi çok” dedi.
“Güçlü finansal yapının önemli yapı taşlarından biriyiz”
FKB Genel Kurulu’nda konuşan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, Nisan 2014’te yapılan 2’inci Genel Kurul’dan bu yana yapılanları özetledi ve her geçen gün daha da güçlendiklerini söyledi. Özger, şunları kaydetti: “Ülkemizin 2023 hedefleri çerçevesinde güçlü, sağlam ve sürdürülebilir bir finansal sistemin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla ekonomi yönetimimizin engin vizyonu ile başladığımız faaliyetlerimizi üç yıldır aynı hız ve heyecan ile sürdürüyoruz. ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışı ile ülkemiz ekonomisindeki bankacılık dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temsil ettiğimiz sektörlerin hak ve menfaatlerini koruyarak sağlıklı bir rekabet ortamı yaratılması amacıyla aktif bir kurumsal faaliyet vizyonu üstlendik. Birliğimizin çatısı altında faaliyet gösteren tüm sektörler, 2014 yılında reel ekonomimize katkı sağlamak amacıyla mevcut konumlarını güçlendirip, daha da ileriye götürme yönünde yoğun çaba göstererek, karşılığını almayı başardı. Bu dönemde her üç sektör de KOBİ’lerimizin gelişmesine ciddi katkılarda bulunarak gerek işlem hacmi gerek sağladıkları finansman gerekse aktif yapısı ve karlılıkları ile birbirlerine çok yakın sonuçlar aldılar. Ortak sinerjinin sağladığı olumlu katkılarla yüksek bir hizmet kalitesine ulaşıldı. Bu da istikrar ve sürdürülebilirliği getirdi. Önümüzdeki dönemde, Birlik olmanın sağladığı bu sinerji ile ekonomiye sunduğumuz katkıyı artırarak ilerlemeyi hedefliyoruz.”
Üç sektörün aktif büyüklüğü 80 milyar TL’ye çıktı
Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği olarak, üç sektörden toplam 117 üye finansal kuruluş ve 7.300 çalışanı temsil ettiklerini belirten Osman Zeki Özger; 2014 sonu itibarıyla üç sektörün aktif toplamının bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 80 milyar TL’ye, toplam işlem hacminin yüzde 26 artışla 148 milyar TL’ye, özkaynaklarının yüzde 13 artışla 12 milyar TL’ye ve karlılığının da yüzde 24 artışla 1.4 milyar TL’ye çıktığını kaydetti.
“Bankacılık dışı finans sektörünün referans kurumu olduk”: Birliğin kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede oldukça hızlı yol alındığını aktaran Özger, 2014’te gerçekleştirdikleri atılımlarla her üç sektörün işleyişinde çok önemli yer tutan gelişmelerin kaydedildiğini ve bankacılık dışı finans sektörünün referans kurumu konumuna geldiklerini ifade etti: “Birlik olarak kurumsal altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ilgili kurumların desteğiyle oluşturduğumuz işbirlikleri sayesinde sektörlerin faaliyet alanlarını birinci dereceden etkileyen gelişmelerin hayata geçmesini sağladık. Bu gelişmeler arasında finansal kiralama sektörü için noter zorunluluğunu ortadan kaldıran Merkezi Kayıt Kuruluşu işbirliği ile hayata geçirilen Sözleşme Tescil Sistemi’ni, faktoring sektörü için mükerrer finansmanı önlemek amacıyla Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliğinde gerçekleşen Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ni öncelikli olarak sayabiliriz. Bunun yanısıra faaliyetlerini BDDK denetiminde sürdüren FKB üyesi şirketlerimizin Takasbank para piyasasından yararlanabilmesi, Merkez Bankası‘nın aldığı bir kararla faktoring şirketlerine temlik edilen ve sözkonusu şirketlerce Türk Eximbank’a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü ile firmalara sevk sonrası ihracat reeskont kredisi kullandırılması imkanı getirilmesi, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla yapılacak her türlü çalışma ve eylem planlarının içinde gönüllü olarak yer alınması ve bu amaç doğrultusunda sektörel standartları yükseltmek hedefi ile çeşitli konuları kapsayan 20’nin üzerinde eğitim düzenleyerek 400’ün üzerinde çalışanımıza eğitim verilmesi de gerçekleştirmiş olduğumuz önemli faaliyetlerin bazılarını oluşturuyor. Bu gelişmelerin hepsi Birlik olarak son bir yılda önemli oranda mesafe katettiğimizi ortaya koyuyor. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam edeceğiz.”
FKB’nin yeni Genel Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi
Genel Kurul’un ardından Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni genel merkezine bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Birlik Genel Merkezi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.