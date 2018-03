Fleetcorp’tan ayrıcalıklı çözümler

Türkiye’nin en büyük operasyonel filo kiralama şirketleri arasında yer alan Fleetcorp, ‘Online Raporlama ve iFleet’ uygulamasıyla kiralamayı araç tedariğinin ötesine taşıyor. 15 bin adet araç filosu ile 2 binden fazla yerel ve çok uluslu şirkete hizmet veren Fleetcorp, şirket araç ve filolarının temel iş yükünü oluşturan servis, bakım, onarım, vergi, sigorta takibi, geçici araç teminini süreçlerini yöneterek, ikinci el ve filo yönetim risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye’de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve The International Investor (TII) fon grubunun 2009 yılında yapmış olduğu sermaye yatırımı ile yüzde 100 yabancı sermayeli yapısına kavuşan Fleetcorp, Türkiye’nin en büyük operasyonel filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki yükselen başarı profili ile yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken Fleetcorp, 22 ülkede toplam 1 milyon araçlık bir filoyu yöneten Athlon Car Lease International ağına katılarak, stratejik iş ortaklığı anlaşması imzalamıştı. Fleetcorp, bugün 15 bin adedi aşan araç filosu ile 2000’den fazla yerel ve çok uluslu firmaya her marka ve model araç portföyü ile hizmet veriyor. Fleetcorp Türkiye Ticari Direktörü Ali Kemal Uluer, Fleetcorp’un sunmuş olduğu hizmet çerçevesinde, şirket araç ve filolarının temel iş yükünü oluşturan servis, bakım, onarım, vergi, sigorta takibi, geçici araç teminini süreçlerini yöneterek, ikinci el ve filo yönetim risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.



Filonuz parmaklarınızın ucunda

Operasyonel araç kiralama sektörüne sunduğu etkili çözüm kaynakları ile kiralamayı araç tedariğinin ötesine taşıyan Fleetcorp, ilk olarak ‘Online Raporlama’ hizmeti ile ön plana çıkıyor. Online raporlama hizmetinin kullanımı ile ilgili Ali Kemal Uluer şu bilgileri veriyor: Online raporlama sistemi ile Fleetcorp müşterileri, kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile online giriş yaparak araçları ile ilgili fatura detayları, kira faturaları, tahmini periyodik bakım, ödeme planı, hasar prim oranı gibi bir çok bilgiye her an erişim imkanı buluyorlar. Bu şekilde müşterilerimiz, araçları ile ilgili maliyet unsurlarını her an takip etme ve optimize etme olanağı buluyorlar.”



Sektördeki ilk mobil uygulama: iFleet

Teknolojinin birçok sektörde yarattığı avantajı Fleetcorp müşterilerine sunuyor. Fleetcorp, iPhone ve Android işletim sistemli telefonlara uyumlu iFleet uygulaması ile yol yardım hizmetini mobil olarak da müşterilerine sunarak bir ilke imza atıyor. Ali Kemal Uluer, iFleet uygulaması ile ilgili “Uygulamayı telefonlarına yükleyerek araç ve profil bilgilerini tanımlayan müşteriler, arıza, kaza, hırsızlık bildirimlerini, lastik, yedek araç, anahtar, çekici taleplerini tek bir tuşla anında iletebiliyor, anlaşmalı aynı zamanda anlaşmalı olduğumuz yetkili servislerin bilgilerine ulaşabiliyorlar. Uygulamanın en büyük avantajlarından biri de adres tarifine gerek kalmaksızın, bulunduğunuz konumun GPS ile tespit edilebiliyor olması. Böylelikle özellikle şehir dışında seyir halinde bulunan araçlarımıza çok daha hızlı müdahale edilebiliyoruz” bilgisini veriyor.



Fleetcorp, bugün İstanbul merkez ofis olmak üzere, Ege Bölgesi İzmir şubesi ile de hizmetlerine devam ediyor.