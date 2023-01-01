Fütüristler İstanbul’da toplandı; Bugün Günlerden Gelecek

Dünyanın en önemli fütüristleri, öğrenmeyi öğrenen gençlerin, geleceği yaratacaklarını söyledi. Fütüristler Derneği (TFD) tarafından Yeditepe Üniversitesi’nin evsahipliğinde Unilever ve BSH’nin ana sponsorluğu, AnadoluJet, Migros, Intel, Microsoft, Turkcell, Dominos, Coca Cola, Martı İstanbul Hotelco sponsorluğunda 3.’sü düzenlenen 1 Mart Gelecek Günü’nde konuşmacılar, geleceği yaratanların gençler olacağını farklı örneklerle anlattı.

Dünya Fütüristler Derneği (World FutureSociety) Başkanı Amy Zalman, ünlü yazar AlvinToffler’ın 1970’te yayımlanan ve kısa sürede en çok satanlar listesine giren ‘FutureShock’ kitabı ile toplumun geleceği tartışmaya başladığını hatırlattı. Sözkonusu dönemde geleceğe korkuyla bakıldığını belirten Zalman, şimdilerde ise fütürizm kavramının daha popüler olduğunu söyledi. İnternetin hayatımıza girmesiyle küresel ölçekte herkesin birbirine daha fazla bağlandığını aktaran Zalman, bugün attığımız adımların geleceği şekillendireceğini kaydetti.

‘Dünyadaki en önemli kaynak; fikir’

Ünlü Fütürist Ramez Naam video konferansla katıldığı Gelecek Günü’nde ‘Gelecek gençlik, gençlik gelecektir’ diyerek sözlerine başladı. 1900’lü yıllar ile 2000’li yıllar arasında çok büyük bir değişim yaşandığını vurgulayan Naam, 21. yüzyılda çok daha hızlı bir değişim olacağını belirterek, gençlere ‘pasif oyuncu olmayın’ dedi. Naam, geleceğin değişime katılanlara açık olacağını ifade etti: “Önümüzdeki günlerde öğrendiklerimizin yüzde 90’ı geçersiz olacak. Okullarda öğrendiğiniz bilgilerden öte, öğrenmeyi, yeni teknolojileri, değişen toplumu, değişen iş dünyasını öğrenin, her şekilde öğrenmeyi öğrenin, ayaklarınız üzerinde durmayı ve dünyadaki değişime adapte olmayı öğrenin. Çünkü gelecek bu değişime katılanlara ve adapte olanlara ait olacak.”

Ramez Naam, gelecekte bilgisayarların birçok işi yapacağını, ancak teknolojinin hayal edemeyeceğimiz yeni işler yaratacağını anlattı: “Bu dünyadaki en önemli kaynaklar petrol, altın, toprak değil, fikirler… Fikir başkalarıyla paylaşınca değersizleşmez, kırılmaz, fikrimi size versem de hala benim olur, herkes yararlanır, beslenir, katlanır ve kaynakların daha değerli kullanılmasını sağlar. Unutmayın, gelecek yaratanların olacak. Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Bunu yaratanlar da gençler olacak.” Naam, geleceğin büyük riskleri de beraberinde getireceğine dikkat çekti: “İklim değişikliği nedeniyle dünya 4-6 derece ısınacak, buna bağlı daha fazla enerji kullanılacak. Toplumlar için gıda, su ve konut talebi artacak. Teknolojinin insan yaşamına katacağı çok sayıda olumlu tarafın yanısıra yanlış ellerde riskleri beraberinde getirecek.”

Dijital para çağına geçiş

Teknolojinin kuşakları, kuşakların teknolojiyi belirleyeceğini anlatan ABD’nin lider Fütürist Danışmanlık şirketlerinden Weiner, Edrich, Brown Başkanı Erica Orange ve Başkan Yardımcısı Jared Wiener, dünya ekonomisi ve gelir kaynaklarının değişmesine bağlı olarak yeni iş alanları oluştuğuna işaret etti. Dijitalleşme ile birlikte birden fazla hayat yaşanıldığını aktaran Orange ve Weiner, bilinenin aksine uzun vadeli planlar yapmamak gerektiğini dile getirdi: “Tüm dünyada ekonominin canlanması için işbirlikçi ve paylaşımcı ekonomi yaklaşımının benimsenmesi gerekecek. Yani ev büyükse bir odası kiralanacak, arabalar kullanılmadığı günlerde kiraya verilecek. Ayrıca örneklerini görmeye başladığımız gibi paranın form değiştireceği bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Yakın gelecekte dijital para çağına girmemiz kaçınılmaz olacak. En önemli değişimi ise nesnelerin internetinde yaşayacağız. Korkutucu, ama sonuçta arabalar, elbiseler birbiriyle konuşacak. Sağlık alanında 4 boyutlu yazıcılarla sadece hastalıklı noktaya tedavi uygulanacak, bunun sonucunda belki de kemoterapi ortadan kalkacak. Turizm sektöründe ise uzay turizmi ile yepyeni bir ufuk açılacak.”

“Gayri safi mutluluk, GSMH’dan daha önemli olacak”

Bosch Baş Tasarımcısı Robert Sachon, geleceğin tasarımları hakkında bilgi verirken Özel Sezin Okulları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri projeyi de anlattı. Unilever Türkiye Başkan Yardımcısı Cem Tarık Yüksel, konuşmasına ‘bugün günlerden gelecek’ diye başladı: “Dünyada baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Ancak bu değişimin kaynak büyüklüğünde olması önemli... Dünyanın kaynaklarının sürdürülebilir olması ve ekosal bir sisteme geçilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü gelecekte gayri safi mutluluk, gayri safi milli hasıladan çok daha önemli olacak.”

‘Lise ve ilköğretimde gelecek dersi olmalı’

Fütüristler Derneği Başkanı Mehmet Nuri Çankaya, Türkiye’nin genç nüfusu sayesinde şu anda dünyadaki gelişmekte olan Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya içerisinde çok hızlı ilerleyeceğini ve 2030 yılında dünyanın en büyük satın alma gücüne sahip ilk 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi. Daha iyi bir gelecek için okullarda tarih dersi gibi ‘gelecek dersi’nin de olması gerektiğini söyleyen Çankaya, ODTÜ ve Yeditepe üniversitelerinde verilen gelecek derslerinin en kısa zamanda lise, hatta ilköğretim düzeyinde verilmesi için çalıştıklarını anlattı: “2030 yılında gelecek dersini almadan eğitimini tamamlamış bir öğrenci kalmaması vizyonuyla çalışıyoruz.”

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şükran N. Atadeniz, eğitim çeşitliliği ve öğrenci sayısı açısından en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduklarını söyledi. Atadeniz, Yeditepe Üniversitesi’nin fütüristlerin yuvası olduğunu belirtti. İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Güner Gürsoy, üniversite olarak eğitimin gelecekte nasıl olacağını sürekli irdelediklerini ve öğrencilerine öğrenmeyi öğretmek için çalıştıklarını anlattı.

Gelecek Günü’nün son oturumunda öğrenciler ve velileri, Doç.Dr. B. Aykut Arıkan’ın moderatörlüğünde ‘eğitim geleceği’ni tartıştı.