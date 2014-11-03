“Gagavuzya, Türkiye ile Moldova arasında gerçek bir köprüdür”

Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Gagavuzya 3. Halklararası Ekonomi Forumu çalışmalarına katıldı. Moldova’nın Özerk Bölgesi Gagavuzya’da çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Türkiye ile Moldova-Gagavuzya ekonomik ilişkilerinin gelişime ve ilerlemeye açık olduğunu söyledi.

Marmara Grubu Vakfı Heyeti, 30 Ekim-3 Kasım 2014 günleri arasında gerçekleşen Gagavuzya 3. Halklararası Ekonomi Forumu’nun çalışmalarına katılmak üzere Moldova’nın Özerk Bölgesi; Gagavuzya’ya gitti. Dr. Akkan Suver, Müjgan Suver, Yalçın Sönmez (TOSYÖV Başkanı), Nurdan Sönmez (KobiEfor Genel Koordinatörü), Necdet Timur, Nezihe Timur, Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Saraçoğlu, Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Ertuğrul Kumcuoğlu, Ümran Kumcuoğlu, Cengiz Güldamlası, Mine Güldamlası, Cahit Karakullukçu, Deniz Karakullukçu ve Leyla Tavşanoğlu’ndan oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Kişinev’de çeşitli temaslarda bulundu. Moldova ziyareti sırasında Dr. Akkan Suver ve Müjgan Suver’i, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi de kabul etti. Kişinev’in ünlü Bağbozumu Bayramı’na da katılan Heyet’i, Azerbaycan’ın Moldova Büyükelçisi Namıq H. Aliyev bir akşam yemeği ile ağırladı. Dr. Akkan Suver, yemekte Büyükelçi Aliyev’e Atatürk kitabı hediye etti. Marmara Grubu Vakfı onuruna Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal da Marmara Grubu Vakfı Heyeti’ne bir resepsiyon verdi. Resepsiyon'da Büyükelçi Mehmet Selim Kartal'a Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver Hürriyet Gazetesi tarafından yayımlanan ve Atatürk'ü anlatan Sarışın Bir Kurt kitabını hediye etti. Gagavuzya III. Halklararası Ekonomi Forumu’nda, Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Başkan Mihail Formuzal’a yağlı boya bir İstanbul tablosu hediye etti.

Yapılan geziyle ilgili olarak sorularımızı yanıtlayan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, “Gagavuzya, Türkiye ile Moldova arasında gerçek bir köprüdür” dedi. Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı Üyeleri’nden Müjgan Suver, Yalçın Sönmez, Dr. Fatih Saraçoğlu, Şamil Ayrım, Ertuğrul Kumcuoğlu, Necdet Timur ve Cengiz Güldamlası’na geçen Eylül ayında Gagavuzya’nın devlet onur madalyası verdiğini anımsatarak, “Arkadaşlarım ve ben, Gagavuzya’nın takdim ettiği madalyalara ve gösterdiği incelik ve de dostluğa müteşekkiriz. Seksen yıl önce Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in açtığı ışıklı yolla Türkiye’nin tanıdığı ve sahiplendiği Gagavuzya ile en son olarak 1991’de en üst düzeyde Türkiye ile Gagavuzya arasında gerçekleşen ziyaretlerle başlayan siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz bugün yükselen bir grafikle devam etmektedir” diye konuştu.

Türkiye-Moldova-Gagavuzya ekonomik ilişkileri gelişime ve ilerlemeye açık. Suver, Marmara Grubu Vakfı ile Gagavuzya ilişkilerinden sözetti: “Marmara Grubu Vakfı sivil toplum kimliğiyle bu ilişkilere büyük önem vermekte ve yapıcı faaliyetlerle bu çalışmaları desteklemektedir. Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Gagavuzya’nın varlığını hemen hemen her ülkede gündeme getirdik. Bütün bu verimli çalışmaları gerçekleştirirken Başkan sayın Mihail Formuzal’ın büyük destek ve ilgisini gördük. Bizler Gagavuzları Moldova’nın çalışkan, üretken ve sadık insanları olarak değerlendirmekteyiz.”

Suver, Türkiye’nin Moldova ile ilişkilerine de değindi: “Moldova ile dostluk bağlarımızda tarihi ve sarsılmaz bir köprü olarak gördüğümüz Gagavuzlar bugüne kadar Türk kimliklerini sürdürebilmişlerse bu Moldovalılar’ın yarattığı büyük imkandan kaynaklanmaktadır. Bu imkanı takdirle karşıladığımızı belirtmekte büyük yarar görüyorum. Gerçekten Gagavuzların anayurtları Moldova’nın toprak bütünlüğüne saygı içinde iyi birer yurttaş olarak yaşama arzusu Moldova’nın refahına katkıda bulunmaktadır. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, kültür, eğitim ve benzer alanlarda ilişkilerimizin daha da ileri boyutlara ulaşmasında Moldova’nın sadık vatandaşları Gagavuzlar’ın da payı büyüktür. Bu çerçevede Gagavuzlar ile beraber atacağımız adımlar sayesinde Türkiye-Moldova ilişkilerinin de kısa vadede güç kazanacağını düşündüğümü belirtmekte yarar görüyorum. Türkiye ile Moldova, dolayısıyla Gagavuzya arasındaki ekonomik ilişkiler gelişim ve ilerlemeye açıktır.

Suver, Moldova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkileri de değerlendirdi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Moldova Hükümeti’nin vize kaldırılması konusundaki anlayışlı tutumları neticesinde iki ülke arasında gerçekleşmekte olan ticaret hacminin artacağına inanmaktayız. Halen Moldova’da faaliyette bulunan Türk şirketlerinin sayısı 120 civarındadır. Bunların pek az bir kısmı buradadır. Moldova’da kayıtlı yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Türkiye, Romanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıradadır. Türkiye’nin Moldova kayıtlarına göre, Moldova’ya gerçekleşen yabancı sermaye yatırımı bakımından Türkiye, toplam 23.6 milyon ile 10. sırada yeralmaktadır.

Türk sermaye girişi bakımından dikkate alınması gereken bir faktör, Hollanda gibi üçüncü ülkeler üzerinden Moldova’ya gelen Türk sermayesidir. Nitekim Moldova’da büyük yatırımları bulunan Efes Grubu ve Turkcell, Hollanda üzerinden gelen yabancı sermaye olarak gözükmektedir. Sonuç itibarıyla üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşen Türk sermayesi ile kayıt altına alınmamış şirket sermayeleri de dikkate alındığında, Moldova’daki Türk yatırımlarının 348 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda, Türkiye yabancı yatırımlar bakımından Moldova’da ilk sıralarda yeralmaktadır. Bununla beraber Türkiye Hazine Müsteşarlığı’nın stok kayıtlarına göre, ülkemizden Moldova’ya 11.6 milyon dolar sermaye ihracı gerçekleştirilmiştir.”

Dr. Akkan Suver’in verdiği bilgilere göre; Moldova’da faaliyet gösteren Türk şirketleri gıda, içecek, tarım ürünleri üretimi ve pazarlaması, telekomünikasyon, tekstil ve hazır giyim, turizm, müteahhitlik hizmetleri, inşaat malzemeleri üretimi ve pazarlaması, ilaç pazarlama, restoran işletmeciliği ve taşımacılık gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 4.500 kişiye istidam sağlanıyor. Bu istihdamın 2000 kişisi Gagavuzya'da. Bu da Asena Tekstil Firması. Gagavuzya’da gerçekleştirilen Türk yatırımlarının tutarı yaklaşık 1 milyon dolar gözükmekle birlikte, sözkonusu tutar tek başına Asena Tekstil’in piyasa değerinin çok altında. Moldova’daki Türk yatırımlarının miktarında önemli artışlar yaşanırken sözkonusu artışlarda Leogrand, Efes Vitanta, Moldcell, Asena Tekstil, Nefis, Infinity, Ece Banyo şirketleri bünyesinde yapılan yatırımlar önemli yer tutuyor.

Suver, Moldova'da TİKA’nın çalışmalarını da anlatıyor: “TİKA’nın bu bölgede ortaya koyduğu performans işadamlarımızdan daha fazla ve daha etkin bir çizgidedir. Zira TİKA verimli bir çalışmayla Türkiye’yi temsil etmektedir. Su kanalları inşaatları, okul ve hastahane restorasyonları, teknik araç ve gereçlerinin yanısıra gerçekleştirdiği büyük kütüphane hibesiyle TİKA bölgededir. Sundukları hizmet ve yapmış oldukları değerli çalışmalardan dolayı TİKA’ya teşekkürlerimizi burada sunmayı bir görev addediyorum.”

Suver, Gagavuzya-Moldova ve Türkiye ilişkilerini şöyle değerlendiriyor: “Önemle belirtmek isterim ki Gagavuzya, Türkiye ile Moldova arasındaki gerçek köprüdür. Bize düşen de bu köprüyü kuvvetli kılmaktır. Marmara Grubu Vakfı olarak Moldova’ya dolayısıyla Gagavuzya’ya büyük önem veriyoruz. İnanıyoruz ki Gagavuzlar yalnız Türk-Moldova ilişkilerinde değil, geleceğin Balkan barışında da önemli bir rol oynayacaklardır. Bu arada önemle ve altını çizerek belirtmeliyim ki; Moldova - Türkiye iş ve ticaret hacmi, Türk Hükümeti’nden hamle, destek ve girişim beklemektedir. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Moldova’yı ziyaretlerine Moldovalılar büyük önem vermektedirler ve kendilerinin teşriflerini arzulamaktadırlar. İnanıyorum ki; Cumhurbaşkanı veya Başbakan seviyesinde gerçekleşecek ziyaretlerle iş ve ticaret hacmimizin kapısı ardına kadar açılabilecektir.”



Dr. Akkan Suver'e Gagavuz Yeri Madalyası

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’e Gagavuzya Başkanı Mihail Formuzal tarafından Gagavuzya’nın en büyük Nişanı olan Gagavuz Yeri Madalyası verildi. Son 20 yıl içinde aralarında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de bulunduğu 15 önemli devlet ve siyaset adamına verilen bu Madalya’nın 16.’sı Türkiye-Gagavuzya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı, Komrat şehrinde düzenlenen bir törenle Dr. Akkan Suver’e verildi.



Müjgan Suver’in de aralarında bulunduğu STK temsilcileri Joe Biden’le görüştü

6. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Denge ve Denetleme Ağı faaliyetleri kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle İstanbul’da basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Joe Biden, demokrasilerde denge ve denetlemenin gerekliliğine vurgu yaparak, bu durumun eksik olduğu koşullarda gücün tek elde toplanmasından kaynaklanacak sıkıntılara işaret etti.

Toplantıya ABD Heyeti olarak Joe Biden’ın yanısıra ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter ile Biden’ın danışmanları Michael Carpenter ve Colin Kahl da katıldı. Görüşmede, 185 sivil toplum örgütünün desteklediği Denge ve Denetleme Ağı’ndan ise Marmara Grubu Vakfı’ndan Müjgan Suver, Başkent Kadın Platformu adına Berrin Sönmez, Kafkas Dernekleri Federasyonu’ndan Hasan Seymen, Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, Türkiye Sakatlar Derneği’nden Turan Hançerli, Türk Kadınlar Birliği’nden Sevna Somuncuoğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden Mehmet Kaya, İstanbul Politikalar Merkezi’nden Fuat Keyman, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu’ndan Süleyman Basa, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Adıyaman Şubesi’nden Kevser Selda Tandoğan Demirel hazır bulundu.

Biden’in daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Denge ve Denetleme Ağı üyeleri katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiye ilişkin yürüttükleri çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Toplantıya katılan isimlerden Hasan Seymen, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Biden’a bugüne kadar ne söylediysek, ne söyleyeceksek aynısını söyledik. Güçlü bir denetleme sistemi sayesinde hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu bir Türkiye’de birarada yaşamak istiyoruz” dedi. Görüşmede demokrasinin gelişimi, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimin oluşumu için sivil toplumun gösterdiği çabalar anlatıldı. Temsilcileri dinleyen Biden de bir dönem kendisinin de sivil toplum içinde faaliyet gösterdiğini ve bu çerçevede yaptığı çalışmaları paylaştı.