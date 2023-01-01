Geberit’ten tablet görünümlü kumanda kapağı

Sıhhi tesisat alanında Avrupa pazar liderlerinden Geberit, henüz tasarım aşamasındayken "Design Plus powered by ISH" ile ödüllendirilen yeni kumanda kapağı Sigma70’i kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Geberit’in tablet görünümlü yeni kumanda kapağı Sigma70 elektrik bağlantısı veya pile gerek duymaksızın yumuşak bir baskıyla harekete geçen servo hidrolik sistem ile deşarj sürecini başlatıyor. Zarif ve pürüzsüz tasarımıyla paslanmaz çelik veya camdan yapılmış yüzey seçenekleri sunan Sigma70, kolay temizlenmesi ve hijyenik oluşuyla da öne çıkıyor, su tasarrufuna katkıda bulunuyor. Banyolara yenilik katan Geberit, her tarza uygun akıllı çözümleriyle yaşam kalitesini yükseltiyor.