Gebze’de 5 yılda 20 yıllık hizmet

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 5 yılda 20 yıllık hizmet verdikleri Gebze’yi 5 yıl sonra tanınmayacak noktalara taşıyacaklarını savunuyor.

Gerek sanayisi gerek kültürü gerek turizm alanlarıyla örnek bir bölge olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Köşker, “Sanayide bölgemiz doyma noktasına geldi. Artık yeni bir sanayi alanının kurulmasını istemiyoruz. Ayrıca OSB’lerimizde halen daha boşluklar var. Bundan sonra Gebze için katma değeri yüksek üretimin yapılacağı ‘bilişim vadisi’nin hayata geçmesini istiyoruz” diye konuşuyor.

Geçmişten bu yana Gebze’nin özellikle sanayi yoğunlaşması nedeniyle altyapıda eksikleri bulunduğunu hatırlatan Köşker, şu bilgileri veriyor: “Coğrafi olarak hassas ve önemli bir kavşaktayız. Hızlı göç almasından kaynaklı olarak ilçemizde çarpık yapılaşma çok fazlaydı. Altyapıda büyük oranda sıkıntı vardı. Yaşam alanları gibi sosyal donatı alanları ihmal edilmişti. 2004’te Kocaeli’nin Büyükşehir ilan edilmesiyle çalışmaları yoğunlaştırdık. 2009’da göreve geldikten sonra radikal kararlar alarak ilk aşamada altyapıya yoğunlaştık. Şu anda altyapı yüzde 90 oranında tamamlanmış durumda. 5 yıl içinde 200 milyon TL’lik yatırım yaptık. Büyükşehir’in çalışmaları da göz önüne alındığında rakam 550- 600 milyon TL’ye ulaştı.”

Gebze için yapılan yatırımların yeterli olmadığını da gördüklerini aktaran Köşker, 5 yıllık görev süresinde 20 yıllık iş yaptıklarının altını çizerek, bundan sonrasında ise kültürel, turizm, üstyapı gibi alanlara yoğunlaşacaklarını, kadın ve gençlerin işgücüne katılması için özel çalışmalara imza atacaklarını vurguladı. Kadınların eskiye oranla daha fazla işgücüne katılmak istediğini gördüklerini kaydeden Köşker şöyle konuşuyor; “2014’ten itibaren kadınların ve gençlerin sosyal gelişimi ve işgücüne katılımına yoğunlaşacağız. İnci Çiçeği evlerimiz projesiyle kadınların eğitimine odaklanıyoruz. Seçmenimizin yüzde 52’sini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla kadınların bölgedeki ağırlığını göz önüne alarak meslek edindirme kurslarına ağırlık veriyoruz”.