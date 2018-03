‘Geleceğin Gücü Girişimciler’e destek için; FONLARIN FONU

Geleceğin Gücü Girişimciler-G3 Forum 2014, ‘Yırtıcı Fikirler’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 600’ü aşkın girişimci 90 mentorla buluştu. Toplantıyda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, girişimciliğin fonlanmasında yeni yaklaşımı anlattı.

Geleceğin Gücü Girişimciler-G3 Forum 2014, genç girişimci ve girişimci adaylarını işin uzmanlarıyla buluşturdu. ‘Yırtıcı Fikirler’ temasıyla düzenlenen G3 Forum 2014, Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve Gate evsahipliğinde, Vodafone ana sponsorluğu ve TEB Özel Melek Yatırım Platformu desteğiyle gerçekleştirildi.

Forum’da gerçekleşen ‘Türkiye ekonomisi ve girişimcilik’ konulu panele katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde, Türkiye Ekonomisi 2023 vizyonu çerçevesinde girişimciliğin öngörülen rolünü tartıştı.



Fonlar fonu kuruluyor

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “İyi bir girişimci en kötü ekosistemde bile bir şeyler yapabilir ama çok sayıda girişimci istiyorsak bu ekosistemi oluşturmak zorundayız” dedi. “Girişimciliği desteklemek için fon kuracak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Yılmaz, girişimcilik açısından finansmana erişim kanallarının son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Geçmişte belki fon mecralarımız çok fazla yoktu ama değişik kurumlarımızın fon kanalları oluşmuş durumdadır. Mesela kalkınma ajanslarımız iyi projelere destek veriyor. Bugüne kadar özel sektörün, özellikle de KOBİ’lerin projelerine 920 milyon lira kaynak hibe edilmiş. KOSGEB, TÜBİTAK çalışmaları, teknogirişim fonları var. Bir proje fikri ile gerçek anlamda projeyi, biz karıştırıyoruz. Hayali, fikri projeye dönüştürmek bir emek istiyor. Bunu yaptığınız zaman fikir projeye dönüşüyor ve o proje ile eskisinden daha kolay finansmana erişmek mümkün oluyor. Kıt olan kaynak, finansman değil, asıl kıt olan kaynak, iyi hazırlanmış projelerdir. Genç arkadaşlara tavsiyem tecrübeli girişimcilerle fikirlerini projeye dönüştürsünler. Fonların fonu mekanizması da oluşturuyoruz, daha özel fonlar da geliştirilecek.”



Kadın girişimciler artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginliğin ve işsizliğin çözümünün girişimcilikten geçtiğini belirterek şu tabloyu gösterdi: “Türkiye’de 1.5 milyon işletme var, bizim yanımızdaki çalışan sayısı 15 milyon. Yani her bir işletme demek, 10 kişiye istihdam demek. Her yıl istihdam nüfusuna 700 bin kişi katılıyor. Bu 700 bin kişiye iş bulabilmek için her yıl en az 70 bin girişimci çıkartmamız lazım. Resmi rakamlara göre iş aramayanları çıkartıp sadece 'işsizim' diyenler 3 milyon kişi. Her yıl 700 bin istihdam katılıyor, bunları nasıl eriteceğiz? Tek çözümümüz girişimci sayısını artırmak.”



Hisarcıklıoğlu, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Japonya’nın 2 kaybeden ülke olarak bugün geldikleri noktaya girişimci ekosistemi sayesinde ulaştıklarına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin Türkiye’de müthiş bir başarı hikayesi yazdığına dikkati çekerek, kadın girişimci istatistiklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu şu an Türkiye’nin en geniş kadın girişimciler kurulu. 81 ilde 7 bin kadın örgütlü vaziyette şu an. Türkiye’deki kadın girişimci sayısı 70 bindi, hedefimiz bu sayıyı artırmaktı. Toplum nüfusunun yarısı kadın ama girişimciler içindeki payı yüzde 5’ti, geçen yıl itibarıyla toplam Türkiye’deki kadın girişimci sayısı oran itibarıyla yüzde 7’ye geldi. Esas bu sene müthiş bir rekor kırdılar, bunu ilk defa burada açıklıyorum; bu yılın 9 ayı itibarıyla yeni kurulan 60 bin şirketin 20 bin tanesi kadın girişimciler tarafından kuruldu, yüzde 33’ü yani.”



TEB Özel Melek Yatırım Platformu sermaye sağlayacak

Formun açılışında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, geçmişte iş fikrinin girişimciliğin ilk adımı olduğunu, fakat artık finansman kaynaklarına erişim, fiziki çalışma ortamı, network ve pazarda tutunmak için gerekli bilgiye sahip olmanın da en az iş fikri kadar önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’de melek yatırım konseptini alternatif bir yatırım fırsatı olarak müşterilerine sunan ilk banka olduklarını ifade eden Mendi, “İyi fikre yatırım iyi fikir” sözünden hareketle TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nu kurduklarını dile getirdi. Mendi, bu platformla, bir yandan gelecek vadeden projelere sermaye bularak girişimcileri ekonomiye kazandırmayı hedeflerken bir yandan da varlıklarını geleneksel finansal araçlar dışındaki alanlarda değerlendirmek isteyen müşterilerine farklı alanlarda yatırım yapma fırsatı sunduklarını söyledi.



Dijital girişimcilik hızla yükseliyor

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Öğüt ise girişimcilik ve inovasyonda gerçekleşen her yüzde 1’lik artışın ekonomide yüzde 0.8’lik büyüme sağladığına dikkat çekerek, Türkiye’nin geleceğinin ve ekonomik gücünün sınırlarının, yükselen girişimci ruha bağlı olduğunu kaydetti. Mobil telefonlardaki büyümenin mobil uygulamalara ilgiyi de artırdığını ve gençlere dünya çapında yeni iş fırsatları sunan bir ‘uygulama ekonomisi’ oluştuğunu belirten Öğüt, şunları kaydetti: “Girişimcilik ekosistemi içinde, bilgi teknolojilerinin etkisinin artmasına bağlı olarak, dijital girişimcilik kavramı da hızla yükseliyor. Bilgi teknolojileri alanında yaşanan devrim, bir yandan, tarımdan sağlığa, pek çok sektörün dönüşümüne neden olurken, bir yandan da mikro işlerden uygulama geliştirmeye, yeni sektörler yaratıyor.”



Girişimcinin yırtıcı fikirleri

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ise girişimcilik yolunu zorlu bir ormana benzeterek, “Binlerce ağaçtan oluşan bir sürü yırtıcı hayvanın da olduğu vahşi bir orman. Girişimcilik serüveni de bu ormandan geçiyor. Bilinmezliklerin arasında bir sürü engel, zorluklar, potansiyel felaketler bir adım ötede girişimcileri bekliyor. Girişimci içten gelen, çok da sonradan öğretilemeyen içgüdüleriyle ve birtakım yırtıcı fikirleriyle bu zorlukları aşıyor” diye konuştu.



Sabancı: Girişimcilikte ilk ihtiyaç sermaye değil

Girişimcilik bilincinin her yıl giderek arttığını belirten TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise “Bu yıl katılımcılar bizimle selfie çekmek için gelmemişler. Girişimcilik için güzel, yaratıcı fikirlerle geldiler. Bizde onlara şunu ya da bunu yap demek yerine doğru networkle buluşturduk” dedi. Adaylara tecrübelerini aktaran Ali Sabancı girişimciliğin sorununun sermaye olmadığını söyledi. Pek çok fikrin sermaye arayışına girdiği zaman yok olup gittiğini vurgulayan Ali Sabancı, “İlk ihtiyacın sermaye olarak görülmemesi gerekiyor. Fikir, bu noktada tıkanıp kalıyor. Evet, para çok önemli fakat artık dünyamızda para fikirden çok daha kolay bulunabilir. Önemli olan doğru fikri en iyi şekilde uygulayacak ekibi kurup işe koyulmak” diye konuştu.