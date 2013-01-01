Gelişim OSGB'nin ikinci şubesi İkitelli’de
Mevcut ürün portföyümüze ek olarak burada ‘İş Hijyeni Ölçümleri’ için laboratuvar kuruyoruz.
Gelişim OSGB, Ocak 2013 yılından beri faaliyette olmakla beraber iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı bir şekilde İnşaat, Plastik, Lojistik, Banka gibi çok çeşitli sektörlerdeki sayısı 300’ü aşkın müşterilerine 30 kişilik personeliyle hizmet sunuyor. 2014’ün Nisan ayı itibarıyla ikinci şubelerinin İkitelli OSB’de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi Metro İş Merkezi’nde faaliyet yürüteceğini dile getiren Gelişim OSGB Yönetici Ortak S. Korhan Canay, şu bilgileri veriyor:
“Yeni Şubemizi İkitelli OSB’de bulunan müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri portföyümüzü bu bölgede genişletmek amacıyla açıyoruz. Mevcut ürün portföyümüze ek olarak burada ‘İş Hijyeni Ölçümleri’ için laboratuvar kuruyoruz. Bu sayede işyerlerinde Gürültü, Termal Konfor, Toz, Gaz, Uçucu Organik Kimyasal (VOC), Aydınlanma, Titreşim ölçümleri hizmetlerini de sunuyor olacağız. Buna ilaveten yeni eğitim salonumuzla da çok sayıda çalışana iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim hizmeti sunmayı planlıyoruz. Yeni şubemizle birlikte önümüzdeki 1 yıllık süreçte yaklaşık olarak 20 kişilik bir istihdam daha sağlamayı planlıyoruz.”
Gelişim OSBG’nin sunduğu hizmetler arasında; işyerlerinde Fine Kinney metoduyla risk analizi yapılması, acil durumlar için acil durum planı hazırlanması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işyerlerinde iş hijyeni ölçümleri geliyor. Canay, ilaveten çözüm ortaklarıyla beraber mesleki eğitimlerin verilmesi, mobil sağlık taramalarının yapılması, ilkyardım eğitimlerinin verilmesi gibi müşterilerin tek bir noktadan tüm sıkıntılarını çözebileceği bir yapı sunduklarını aktarıyor. Canay, Gelişim OSGB olarak her zaman öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını gözetmek ve kendilerine uygun çözümler sunmak durumunda olduklarını belirterek, buna paralel olarak da hizmeti olabildiğince müşterinin ayağına getirmeyi planladıklarını sözlerine ekliyor.
Havuz Yemek
çok iyi firma.korhan beyde bir çok konuda çok ilgilidir.geli̇şi̇m büyümekte ve geli̇şmektecevapla