Girişimcilik İstanbul’da: Duayen dersleri

Türkiye’nin girişimci adayları ‘g3 Forumu’nda buluştu. 850 girişimci adayı, alanının uzmanı 109 girişimci ve mentordan bire bir mentorluk alma fırsatı buldu.





Gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 123 ülkede kutlanan ‘Global Girişimcilik Haftası’ kapsamında TOBB ve Gate Türkiye ev sahipliğinde Vodafone ana desteğinde ‘g3 Form’u İstanbul’da gerçekleştirildi. 1250 girişimci ve girişimci adayını ağırlayan Forum, bizzat girişimciler tarafından açıldı. Girişimci adaylarına bire bir mentorluk imkânı sunan seanslar; Finans, Hukuk, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Fikrin Yatırımcıya Sunumu, Teşvik ve Hibeler, Mobil Teknolojiler-İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik olmak üzere 8 ana konu başlığında gerçekleşti.

Forumda ÖĞREN-KATIL-CANLANDIR olmak üzere 3 etapta düzenlenen seanslara 850 girişimci adayı katıldı. Girişimci adayları, fuayede yer alan 60 masada, aralarında Ali Sabancı, Gülden Yılmaz, Emre Kurttepeli, Sina Afra, Alphan Manas gibi isimlerin de bulunduğu alanının uzmanı 109 başarılı girişimci ve mentor ile buluşma ve onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.



Hisarcıklıoğlu: Zenginlik cesur girişimcilerimizdir

g3 Forum’un resmi açılışı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Gülden Yılmaz ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın katılımıyla yapıldı. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan en önemli etkinliklerden biri olan g3 Forumu’nun, girişimcilik bilincinin yerleşmesinde oynadığı önemli rolün altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu girişimciliğin değerine dikkat çekti: “Bizim zenginlik kaynağımız yeraltında değil, yerüstünde. Petrolümüz, doğalgazımız yok ama müthiş bir müteşebbis ruhumuz var. Türkiye ekonomisinin üzerinde yükseldiği temel direk cesur girişimcileridir. Girişimcilerimiz ülkemizin esas zenginliğidir. Bunun en iyi göstergesi bundan 30 yıl önce yeterli sermaye birikiminden yoksun, teknolojiden uzak olan ülkemizin, sadece çeyrek yüzyılda ekonomik alanda kat ettiği mesafedir.”

Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin nasıl bir ulusal dinamik olduğunun şu sözlerle altını çizdi: “Forumun ana teması geleceğin güçlü girişimcileri. Aynen böyle olacak. Ülke olarak önümüzdeki 11 yıla bir hedef koyduk. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına gireceğiz. Bugün bizde kişi başına düşen gelir 10 bin dolar şu anda, eğer 10 büyük ekonomi içinde olsaydık bugün 25 bin dolar olacaktı. Yani 2,5 misli zengin olmak demek. İşte bunun yolu girişimcilikten geçiyor. Gündemdeki kısır çekişmelere odaklanıp enerjinizi boş yere harcamayın, geleceğe odaklanın.”



Girişimci uygun toprakta yeşerir

TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Gülden Yılmaz ise girişimcilerin toplumda fırsatları görebilen ve bunları hem kendileri, hem de toplum için değerlendirebilen kişiler olduğuna belirterek, kavramın farkındalığını pekiştirdi: “Girişim kabiliyeti bulunan insanların yeşerebilmesi için verimli topraklara ihtiyaç var. Bizim 3 yıl önce TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak fark ettiğimiz, girişimciliği besleyecek toprakların yeterince verimli olmadığı idi. Bunun için de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve sağlıklı işlemesi adına pek çok çalışma yaptık.”



Türkiye girişimci ruh merkezi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray Forum konuşmasında Türkiye’nin girişimcilik konusundaki bir avantajına şu sözleriyle dikkat çekti: “Türkiye'nin 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olabilmesinin yolu girişimcilik ekosisteminden geçiyor. Girişimciliğin küresel istatistiklerinde kadın ve genç girişimci sayısının yetersiz olduğu görülüyor. Kendi işini kurma eğilimi ise Türkiye'de çoğu Avrupa ülkesinin önünde gidiyor. Girişimciliğe olumlu bakma konusunda en cesaretli ülkeler arasında Türkiye yüzde 50'lik bir oranla ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik gücü, sınırları hızla yükselen girişimci ruhuna bağlı olacak.”



Girişimciliğin ustalarından başarılı girişimin sırları

Girişimcilik ekosistemini oluşturan birçok unsuru barındıran program kapsamında, girişimci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği 2 panel düzenlendi. Bunlardan ilki; yeni sektörlere adım atıldığında karşılaşılan zorluklar ile bu girişimlerden edinilen derslerin paylaşıldığı “Yeni Sektörlere İlk Adım” paneliydi. İktisat Bankası ve Show TV Kurucusu Erol Aksoy, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas’ın aralarında bulunduğu önde gelen başarılı girişimciler; yeni sektörlere girerken karşılaştıkları zorlukları ve kötü tecrübelerini paylaştı.

Forumun dikkat çeken bölümlerinden biri de Gate Türkiye Kurucusu Selçuk Kiper moderatörlüğünde gerçekleşen Çapraz Ateş paneliydi. Panelde, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın yönelttikleri soruları yanıtladı.



G3 YILIN GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ TEPAV’IN OLDU

Forum’da bu yıl ilk kez verilen; 2012 yılında girişimciliğe en çok katkıda bulunan oluşum/projenin seçildiği “g3 Yılın Girişimcilik Ödülü”nün sahibi, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) oldu. Girişimcilik konusunda farkındalık yaratılmasında oynadığı rol ve girişimciliği fiilen desteklemesi nedeniyle ödüle layık bulunan TEPAV’a ödülü; Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray tarafından takdim edildi.