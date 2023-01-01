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Girişimcilikte Önce Kadın Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle kadınlar girişimciliğe adım atıyor.

 “Girişimcilikte Önce Kadın” Projesi ile 10 ilde 100 danışman yoluyla 10.000 kadına halk eğitim merkezlerinde girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri  üzerine eğitim verilecek. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini  satışa sunarak, el emeklerini kazanca dönüştürebilecek.
Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmak için “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” başlıyor. Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye’de toplumsal gelişim ve dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen Vodafone, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelerine  bir yenisini daha ekledi. Ürettiği ürünleri gelir getirici bir faaliyete dönüştürmek isteyen kadınları bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu  imkanlarla tanıştırarak, kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  (HBÖGM), Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinin duyurusu, Milli  Eğitim  Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem  Kurt, Vodafone Türkiye  CEO’su Gökhan Öğüt ve Türkiye Bilişim  Vakfı Başkanı  Faruk   Eczacıbaşı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla yapıldı.
Ürün satış portalı ile kadınların ürettikleri değerlendirilecek
Milli  Eğitim Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı Muhterem  Kurt, kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi  düşüncesiyle hayata geçirilen ‘Ürün Satış Portalı’ndan daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle  kadınların ürettikleri el emeği ürünleri  web üzerinden pazarlamaları için gerekli altyapının oluşturulduğunu  söyledi. Kurt, bu kapsamda halk eğitimi merkezlerinde yetiştirilen danışmanlar  aracılığıyla kursiyerlere dijital  ve mobil teknolojiler,  pazarlama, mali yükümlülükler, iletişim  becerileri  ve girişimcilik konularında eğitimler gerçekleştirileceğini,  10 ilde başlatılan projenin daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılması öngörüldüğünü anlattı: “Proje kapsamında yetiştirilen 100 danışman aracılığıyla 10.000 kadına girişimcilik konusunda eğitimler verilecek sonrasında başarılı kursiyer ve kurumlar ödüllendirilecektir. Proje özellikle ev hanımlarının aile  yaşantılarından fedakarlık yapmadan ev ekonomilerine katkı sağlaması ve üreten kadınlarımıza yeni fırsatlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Ayrıca proje kadınların halk eğitimi  merkezlerindeki ücretsiz eğitim fırsatlarını tanımasına öncülük  ederek hayat boyu öğrenme faaliyetlerine kadınların katılımını desteklemektedir.
Gökhan Öğüt: “10 bin kadının emeği, gelire dönüşecek”
Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, “Türkiye’nin  bölgesel ve küresel güç olma yolunda belirlediği hedeflerin gerçekleşmesi, kadınların ekonomiye aktif katılımının artırılmasına bağlı. Vodafone Türkiye olarak, bu inançla; kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri  yerine getirmeye özen gösteriyoruz”  dedi. Öğüt, dijital  dönüşümde toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olmak için gerçekleştirdikleri sosyal ve hizmet yatırımlarında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı: “Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında geliştirdiğimiz   projelerin  odağını da kadınlar oluşturuyor. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile kadınlarımızın girişimcilik kapasitelerini farklı eğitim programlarıyla artırmayı ve el emeği göz nuru ürünlerinin  satışını mobil iletişim ve internet teknolojilerinin  sunduğu imkanlarla kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Projeyle ulaşmayı hedeflediğimiz 10.000 kadının alacağı teorik ve uygulamalı bilgilerin, hobi olarak başladıkları birçok çalışmayı gelir getirici bir faaliyete dönüştüreceğine ve kendi kişisel başarı hikayelerini oluşturacağına inanıyoruz.”
Bilgi toplumuna giden yolda TBV’den kadınlara destek
Türkiye Bilişim  Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise Türkiye’de çalışmayan kadınları çalışmaya teşvik etmek ve bununla da yetinmeyerek girişimci olmaya teşvik  etmek  hedefiyle  yola çıkan ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinde Türkiye Bilişim Vakfı adına bulunmaktan büyük bir gurur ve kıvanç duyduğunu söyledi. Projenin TBV’nın vizyonu ve misyonuna çok uyduğunu dile getiren Eczacıbaşı, bilgi  toplumuna  giden uzun, ince ve zor bir yolculukta bu gidişi hızlandıracak her türlü girişimi desteklemek, bir fiil rol almak ve sorumluluğu  yüklenmek” amacıyla hareket ettiklerini açıkladı.Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan halk eğitim merkezlerinde 100’er kadına eş zamanlı olarak eğitim verilecek. Sertifikalı eğitim olarak tasarlanan eğitimlerin  Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Eğitimlerden sonra ortaya çıkan projeler  Girişimcilikte Önce Kadın Ödülleri kapsamında da değerlendirilecek.  En başarılı 5 kadına; birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL ve iki kişiye jüri  özel ödülü olarak  2.000 TL olmak üzere para ödülü verilecek. Ayrıca, 300 kadının KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlanabilmeleri  sağlanacak. Projeye dahil olan 10.000 kadının tamamı, katılım sertifikası alacak.

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