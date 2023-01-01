Girişimcilikte Önce Kadın Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle kadınlar girişimciliğe adım atıyor.