Girişimcilikte Önce Kadın Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle kadınlar girişimciliğe adım atıyor.
“Girişimcilikte Önce Kadın” Projesi ile 10 ilde 100 danışman yoluyla 10.000 kadına halk eğitim merkezlerinde girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri üzerine eğitim verilecek. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak, el emeklerini kazanca dönüştürebilecek.
Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmak için “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” başlıyor. Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye’de toplumsal gelişim ve dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen Vodafone, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Ürettiği ürünleri gelir getirici bir faaliyete dönüştürmek isteyen kadınları bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla tanıştırarak,
Ürün satış portalı ile kadınların ürettikleri değerlendirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi düşüncesiyle hayata geçirilen ‘Ürün Satış Portalı’ndan daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kadınların ürettikleri el emeği ürünleri web üzerinden pazarlamaları için gerekli altyapının oluşturulduğunu söyledi. Kurt, bu kapsamda halk eğitimi merkezlerinde yetiştirilen danışmanlar aracılığıyla kursiyerlere dijital ve mobil teknolojiler, pazarlama, mali yükümlülükler, iletişim becerileri ve girişimcilik konularında eğitimler gerçekleştirileceğini, 10 ilde başlatılan projenin daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılması öngörüldüğünü anlattı: “Proje kapsamında yetiştirilen 100 danışman aracılığıyla 10.000 kadına girişimcilik konusunda eğitimler verilecek sonrasında başarılı kursiyer ve kurumlar ödüllendirilecektir. Proje özellikle ev hanımlarının aile yaşantılarından fedakarlık yapmadan ev ekonomilerine katkı sağlaması ve üreten kadınlarımıza yeni fırsatlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Ayrıca proje kadınların halk eğitimi merkezlerindeki ücretsiz eğitim fırsatlarını tanımasına öncülük ederek hayat boyu öğrenme faaliyetlerine kadınların katılımını desteklemektedir.
Gökhan Öğüt: “10 bin kadının emeği, gelire dönüşecek”
Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, “Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda belirlediği hedeflerin gerçekleşmesi, kadınların ekonomiye aktif katılımının artırılmasına bağlı. Vodafone Türkiye olarak, bu inançla; kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz” dedi. Öğüt, dijital dönüşümde toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olmak için gerçekleştirdikleri sosyal ve hizmet yatırımlarında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı: “Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında geliştirdiğimiz projelerin odağını da kadınlar oluşturuyor. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile kadınlarımızın girişimcilik kapasitelerini farklı eğitim programlarıyla artırmayı ve el emeği göz nuru ürünlerinin satışını mobil iletişim ve internet teknolojilerinin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Projeyle ulaşmayı hedeflediğimiz 10.000 kadının alacağı teorik ve uygulamalı bilgilerin, hobi olarak başladıkları birçok çalışmayı gelir getirici bir faaliyete dönüştüreceğine ve kendi kişisel başarı hikayelerini oluşturacağına inanıyoruz.”
Bilgi toplumuna giden yolda TBV’den kadınlara destek
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise Türkiye’de çalışmayan kadınları çalışmaya teşvik etmek ve bununla da yetinmeyerek girişimci olmaya teşvik etmek hedefiyle yola çıkan ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinde Türkiye Bilişim Vakfı adına bulunmaktan büyük bir gurur ve kıvanç duyduğunu söyledi. Projenin TBV’nın vizyonu ve misyonuna çok uyduğunu dile getiren Eczacıbaşı, bilgi toplumuna giden uzun, ince ve zor bir yolculukta bu gidişi hızlandıracak her türlü girişimi desteklemek, bir fiil rol almak ve sorumluluğu yüklenmek” amacıyla hareket ettiklerini açıkladı.Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan halk eğitim merkezlerinde 100’er kadına eş zamanlı olarak eğitim verilecek. Sertifikalı eğitim olarak tasarlanan eğitimlerin Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Eğitimlerden sonra ortaya çıkan projeler Girişimcilikte Önce Kadın Ödülleri kapsamında da değerlendirilecek. En başarılı 5 kadına; birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL ve iki kişiye jüri özel ödülü olarak 2.000 TL olmak üzere para ödülü verilecek. Ayrıca, 300 kadının KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlanabilmeleri sağlanacak. Projeye dahil olan 10.000 kadının tamamı, katılım sertifikası alacak.