Güneydoğu değişiyor

Teşviklerin bir yıllık uygulaması değerlendirildi





Türkiye’yi Teşvik Ediyoruz başlığıyla düzenlenen ‘1. Yılı Yatırım Teşvikleri Zirvesi’ Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıya Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ile birlikte mahalli yöneticiler ve çok sayıda ihracatçı ve yatırımcı katıldı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 20 Haziran 2012’den bu yana teşvik sisteminde gerçekleşenlere ilişkin bilgi verdi, bölgedeki yatırımlarda patlama yaşandığını söyledi. Çağlayan, şu bilgileri verdi: “Çözüm süreci dikkate alındığında geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslama yapılırsa, 2013’ün ilk 5 ayında belge adedi 310’dan 566’ya çıktı. Sabit yatırım tutarı da 4 kat artarak 8.2 milyar liraya ulaştı. İstihdam ise 10 binden 26 bine çıktı.” Çağlayan, 104 yabancı firma ile ikili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Geçen yıldan bu yana 4 bin 840 yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Yeni belgeler ile 76 milyar TL’lik yatırım olacak ve 178 bin yeni istihdam sağlanacak. Bir önceki döneme oranla yatırım belgesi sayısı yüzde 20, yatırım tutarı yüzde 60, istihdam ise yüzde 59 arttı. Yatırım başına harcama ise 11.8 milyon iken 15.7 milyon liraya çıktı. Özel sektörün yatırımlarında ölçek büyüyor. Yabancılar 268 adet yatırım teşvik belgesi aldı ve 10.5 milyar liralık yatırım taahhüt ettiler. Bu alanda yüzde 65’lik bir artış yaşandı. Stratejik yatırım teşvik belgesi alanında 7 proje için 9 milyar liralık yatırım öngörülüyor. 11 proje daha inceleniyor.”



Diyarbakır’a destek ve teşvikler geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise çözüm süreci ile bölgeye bakışın değiştiğini söyledi. Eker, “Bölgedeki tüm sorunların anası, tek bir sorun. Türkiye'nin demokratikleşme ve sivilleşme yolu ile Kürt meselesini barış içinde çözmesi birçok alanda birçok sahada yeni ufuklar ve yeni kapılar açacak”dedi. Eker, Diyarbakır'da kayıtlı 45 bin çiftçiye bir milyar 800 milyon lira hibe destek verdiklerini ifade ederek, destekledikleri 28 tesisin de yapımının tamamlandığını söyledi. 35 tesisin de sözleşmesinin imzalandığını anlatan Eker, "36'sı için de gerekli incelemeler sürüyor. 393 proje için yatırım tutarı 492 milyon lira. Bunun 278 milyonu hibe. GAP ve DAP illerinde 50 baş ve üstü hayvancılık tesislerine yüzde 40 hibe destek veriyoruz. Amacımız orta ve büyük ölçekte işletmeler kurmak” diye konuştu.



Diyarbakır’dan ihracat da artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ekonomi Bakanlığı ile Güneydoğu’da yatırım ve ihracat seferberliği başlattıklarını belirterek, “Artık iş adamlarımız, bu illerde yatırım olanaklarına daha geniş bir mercekten bakmaya başladı. Çünkü Doğu ve Güneydoğu’nun yatırım atmosferi değişti” diye konuştu.Diyarbakır genelinde geçen yıl toplam 200 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Büyükekşi, bu yılın ilk 5 ayında ihracat rakamının yüzde 9 artışla 80 milyon dolara çıktığını belirterek şunları aktardı: “Diyarbakır ilimiz, yalnızca 2012 yılının ikinci yarısında 1.758 kişiye istihdam yaratacak 223 milyon TL’lik yatırım çekti. Bu yılın ilk 4 ayında ise 1.378 kişiye istihdam yaratacak 435 milyon TL’lik yatırım çekti. 6. bölgede sağlanan faiz desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi desteği sayesinde Diyarbakır’a çok daha büyük yatırımların geleceğine inanıyoruz. Bölgede yatırımları olan farklı sektörlerden ihracatçılarımız 6. bölge teşviklerinin 2014 sonuna kadar uzatılmasını talep ediyorlar. Bunu da bir talep olarak, Sayın Bakanımıza iletiyoruz. Diyarbakır, coğrafi lokasyon olarak da önemli bir avantaja sahip.”