Hayata konfor sunan teknoloji: Thea IQ Dokunmatik

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün liderlerinden VİKO’nun geliştirdiği Thea IQ Dokunmatik Yönetim Paneli ile apartman dairesi, villa, ofis, otel odası, toplantı salonu ve genel mekanlar teknolojinin sunduğu üstün konforla tanışıyor.

Ürün; tüm mekanlarda ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma ve jaluzi/panjur kontrolünü tek noktadan veya mobil cihazlar kullanarak uzaktan erişimle kolaylıkla yapmaya ve güvenlik sistemleri entegrasyonu sağlamaya olanak tanıyor. Taksi, kuru temizleme, temizlik hizmeti, mekanik/elektrik hizmetleri veya alışveriş ve olabilecek diğer potansiyel hizmetler için altyapı ve kişiselleştirilebilir arayüz desteği de verebiliyor.