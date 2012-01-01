Hedef; “Enerji Verimli Sanayi“

Cari açıkla savaş teşvikle olur. "Enerji Hanım" ve "Enerji Çocuk" projelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği, Türkiye'de enerji tüketimin yüzde 27'sinin yapıldığı sanayide enerji verimliliğini artırmak için düğmeye bastı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Gebze’de yapılan toplantıda sanayicilere tanıtıldı. ‘Güçlü Sanayi Verimli Enerji’ sloganıyla yola çıkılan proje, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefliyor.

Enerji Verimliliği Derneği tarafından sanayicilerin en etkin verimlilik artışı sağlayabileceği 13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğine odaklanmaları, işletmelerine uygun projeleri hayata geçirmeleri isteniyor. Bu alanlarda enerji verimliliği yatırımı yapan sanayiciler, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın, 5. Bölge’ye verilen teşviklerden faydalandırılacak.



OSB’ler EYM’ler kuracak

Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nde uygulamaya konulacak projede, Enerji Yönetim Merkezleri (EYM) kurulacak ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporlar hazırlanacak. Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitimler verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak.



Üretim artışı enerji tüketim artışını geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Proje tanıtım toplantısında; “Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. yakıt olarak yerini almaktadır” dedi. Yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını açıklayan Yıldız, 2013 yılında büyüyen ekonominin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretime rağmen enerji tüketimindeki artışın üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu: “Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Enerji verimliliği; kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra “6. Yakıt” olarak enerji kaynakları arasında yerini alıyor. Dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor.”



Sanayicilere 5. bölge teşvikleri

Taner Yıldız konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az yüzde 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek”tir dedi. Yıldız, şu bilgileri verdi: “Hazine, Ekonomi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı bir teşvik için ortak çalışıyoruz. Bunun yakında yürürlüğe gireceğini göreceğiz. Bu teşvik kapsamında, belli bir ton eşdeğer petrole kadar geri dönüş süresi olan, azami beş yılda yatırımı kendini amorte edecek enerji verimliliği yatırımları için bir düzenlememiz olacak. Bu teşvikler; atık ısıdan elektrik elde edecek tesisleri, petrol ve doğalgaz aramalarına enerji sağlayan terminal işletme tesislerini, doğalgaz depolama tesislerini de kapsayacak. Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.”

Yıldız, enerji verimliliği ile Türkiye’nin her yıl 15 milyar TL tasarruf edebileceğini söyledi.



13 alanda iyileştirme

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, “Sanayicilerimiz, Enerjide Verim Artıcı Projeleri (EVAP) ülkemize 10 yılda 16.000 okul kazandıracak” dedi.

Ulubaş, EVAP uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki kayıplar, yalıtımsız borulara göre yüzde 80-85 oranında daha az olduğunu ve fırın sistemlerinde atık ısının geri kazanılmasıyla yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanabildiğini vurgulayan Ulubaş şu kıyaslama örneklerini verdi: “10 yılda 65 milyar TL olarak saptanan enerji tasarrufu, 16.000 okul, 3.200 tam teşekküllü hastane, 7 Atatürk Barajı, 10 Havalimanı, 10 Boğaz Köprüsü, 6 ünite nükleer santral yapılabilmesi anlamına geliyor.”

Türkiye’nin enerji açığına dikkat çeken Ulubaş, şu bilgileri paylaştı: “2012 yılı birincil enerji tüketimimiz 120 milyon Ton Petrol Eşdeğerine (TEP) ulaşmış, toplam birincil enerji ihtiyacımızın ancak yüzde 28’i yerli kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir. 2012 yılı itibarıyla yüzde 72’si yurt dışından gelen toplam birincil enerjimizin yüzde 27’si sanayide, yüzde 26’sı konut ve hizmetlerde ve yüzde 14’ü ulaşımda harcanmıştır.”

Ulubaş; sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu da vurguladı.



Önlem alınmazsa risk çok büyük

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjideki yanlış kullanım ve aşırı tüketimin ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Bahçıvan, toplumun tüm kesimleri, enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığı takdirde telafisi mümkün olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalınacağını belirterek, “Bu, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamızı işaret etmektedir” dedi.



Tüketimde yüzde 65 verimsizlik

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ise toplam günlük tüketilen enerjinin gerek sanayi, gerekse yaşamımızda yaklaşık yüzde 60-65'inin verimsiz ve kayıp olduğunun göz önüne alınmasını istedi. Tasarrufun ancak bilinçli tüketimle mümkün olacağının altını çizen Kibar, tasarruf edilebilecek unsurların belirlenerek bunlara yönelik aksiyon planlarının, tedbir ve yatırımların yapılması gerektiğine işaret etti.

Enerji Verimliliği Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ali Fuat Eyüboğlu da, Kocaeli’nin enerji tüketiminde, Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldığını belirtti.