Heforshe Dayanışma Hareketi Türkiye’de

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (BM Kadın Birimi-UN Women), herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmaya çağıran dayanışma hareketi HeForShe’nin Türkiye kampanyası siyaset, iş, sanat, medya ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış ismin desteğiyle başladı.

Dünyanın dört bir yanında Eylül 2015’e kadar sürdürülecek HeForShe, 1 milyar erkeği kadınlarla yan yana, dayanışma içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin temsilcisi olmaya ve heforshe.org/tr adresine tıklayarak imza atmaya çağırıyor.

BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson, water.org Eş Kurucusu Matt Damon ve Kiefer Sutherland gibi ünlülerden, aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Devlet Başkanı Shri Pranab Kumar Mukherjee, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in de olduğu devlet ve hükümet başkanlarına yüzlerce ismin destek verdiği ve dünya çapında Eylül 2014’te başlayan HeForShe kampanyasına Türkiye de dahil oldu.

Erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran dayanışma kampanyasının Türkiye lansman toplantısı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın mesajlarının okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç.Dr. Ayşenur İslam, BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Boyner Holding Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu, Kadın Koalisyonu Koordinatörü İlknur Üstün ile iş, siyaset, sanat, medya ve spor dünyasından kampanyaya destek veren çok sayıda tanınmış isim lansmana katıldı.

Ingibjorg Gisladottir, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmemiz için, erkeklerin de eşitsizliğin tüm topluma ne kadar zarar verdiğini anlaması gerekiyor. Erkekler toplumsal gelişimi engelleyen cinsiyetçi normları değiştirmek için sorumluluk alıp, kadınlarla omuz omuza çalıştıkları zaman gerçek anlamda eşitliği elde edebiliriz” dedi.



Koç Holding’den tam destek

HeForShe’nin Türkiye’deki ana destekçisi ve dünyada sözcülüğünü yapan 10 kurum liderinden biri olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, şunları söyledi: “İş hayatında kadınların güçlenip önemli pozisyonlarda görev almaları, kadınlara karşı önyargıların yıkılması için çok büyük öneme sahip. Ben etki alanım dahilinde üretken ve sürekli gelişimi hedefleyen bir toplum inşa etmek için, kadınların her alanda daha etkin rol almasının önünü açmak için çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bu doğrultuda, Koç Topluluğu olarak geçen yıl imzaladığımız İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin ardından, bugün de UN Women ve UN Global Compact’ın ortak metni olan ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de Topluluk içerisinde eşitlik ilkelerinin benimsenmesi için birçok yeni çalışmayı başlatıyor olacağız.” Koç, önyargıların aşıldığı gün, kadın-erkek tüm bireylerin özgürleşeceğin gün olacağını söyledi.

Kadın Koalisyonu Koordinatörü İlknur Üstün, “Kadınların özgürlük, eşitlik sorunları varsa mutlaka o toplumun eşitlik ve özgürlük sorunu vardır” dedi.

Kampanyanın iletişimine destek verenler şöyle: “Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç.Dr. Ayşenur İslam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Mert Fırat, Kerem Bürsin, Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Sarp Levendoğlu, Selma Ergeç, Arzum Onan, Zeynep Farah Abdullah, Serkan Altunorak, Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Gazeteci Fatih Portakal, Beşiktaş Antrenörü Slaven Bilic, Galatasaray Antrenörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe Antrenörü İsmail Kartal.”