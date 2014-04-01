Hızlı ve güvenli e-dönüşümün adresi; Digital Planet

e-Dönüşüm sürecinde şirketlere özel, hızlı ve güvenilir çözümler sunan Digital Planet, e-Fatura uygulamasının yanısıra e-Defter e-Arşiv entegrasyonunda da iddialı.

Türkiye’de e-Dönüşüm hızla gerçekleşiyor. Kağıt fatura artık e-Fatura ile tarihe karıştı. 1 Ocak’ta başlayan ve 1 Nisan 2014’te zorunlu olan e-Fatura uygulamasında Türkiye’nin öncü ve lider kuruluşu Digital Planet Şirketler Grubu, hızla büyüyor. 1200’i aşkın firmayı e-Fatura sistemine entegre eden Digital Planet, e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları entegrasyonunda da iddialı. E-Fatura konusunda öncü firmalar arasında yeraldıklarını ve e-Dönüşüm hizmetlerinde saygınlıkları, bilinirlilikleri ve marka değeriyle öne çıktıklarını belirten Digital Planet Genel Müdürü Murat Pekmezyan, “İlk e-Fatura uygulamasına 2005’te EFKS ile başlayan firmayız. Geldiğimiz noktada en yüksek e-fatura işleyen platforma sahibiz. Mevcut iş akışlarını hiçbir şekilde değiştirmeden bu geçişi gerçekleştiriyoruz. Farklı veri formatlarına (Excel, Txt, XML, UBL-Tr) uyumlu, hemen hemen bütün güncel ERP sistemleriyle (ETA, Promaks, Orka, WorkCube, IAS, Sistek, SAP, Signera, Oracle, Navision, Axapta, Protel, Amonra, Link, Momensoft, Netsim, Akınsoft, Micro, Logo, Netsis, Zirve) doğrudan entegre yapımızla kurumların yapısına ve tercihlerine göre kuruma özel hızlı, güvenli e-Fatura/e-Defter/e-Arşiv geçişi sunuyoruz” diyor. Bu aşamada kurum içi ERP ve muhasebe sistemleriyle entegrasyonun önemine değinen Pekmezyan, çok sayıda ERP çözüm ortakları sayesinde bu yönde hızlı çözüm üretebildiklerini kaydediyor.

E-Dönüşüm ile verimlilik artıyor, maliyetler azalıyor: Murat Pekmezyan, yeni yürürlüğe giren bir genelgeyle 2015 yılı başından itibaren yaklaşık 25,000 yeni mükellefin e-faturaya geçme zorunluluğundan söz ediyor. Büyüyen e-Dönüşüm pazarının daha da büyüyeceğine işaret eden Pekmezyan, 2016 yılı sonunda e-faturada artan mükellef sayısına paralel olarak 6500 yeni müşteriye hizmet verme hedefinde olduklarını belirtiyor. Pekmezyan, e-Fatura’ya geçme zorunluluğu olan firmaların e-Defter’e geçme zorunluluğundan da sözediyor. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık. “Nisan ayından itibaren ise gönderimler bitmiş olmalı” diyor.

Şirketlerin e-Dönüşüm’e geçmesiyle birlikte verimliliğinin arttığını ve maliyetlerinin azaldığını vurgulayan Pekmezyan, “e-Defter’e geçmek için kuruluşlar zorunluluğa bakmasınlar. Ek bir yük gibi de bakmamak gerekir. Defter basım, tasdik, saklama maliyetlerini düşündüğümüzde çok önemli kazanımlar sözkonusu. e-Defter’e geçerken bir yandan da sistem yönetimi açısından sorun olabilecek büyük veri oluşmaya başlıyor. İşte burada Digital Planet saklama teknolojileri devreye girerek bir USB’de bile olan saklama alanında, şirketlerin 5-10 senelik defterini ve faturalarını tutabilecek duruma getiriyoruz” diye konuşuyor.

Bini aşkın müşteri: Digital Planet olarak 1200’den fazla müşteriyle en çok fatura işleyen açık ara lider çözüm platformu üzerinden hizmetlerini sunduklarını aktaran Pekmezyan, şunları ifade ediyor: “Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar müşteri memnuniyetsizliği gibi bir sebepten dolayı tek bir müşteri bile kaybetmedik. Aksine başka çözüm seçip daha sonra memnun kalmayıp bizi seçen çok sayıda müşterimiz var. Belli aralıklarla yaptığımız müşteri memnuniyet anketlerimizle de bunu doğruluyoruz. E-defter alanında 200’e yakın müşterimize hizmet sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda e-Arşiv müşteri sayımız da hızla artacak. Tüm e-Fatura müşterilerimize e-Arşiv hizmeti vermeyi de planlıyoruz. Öncelikle hedefimiz müşteri memnuniyeti yaratan sistemler oluşturmak. Ödeme sistemleri entegrasyonu ve iş zekası çözümlerimizle sektörde farklı bir yer edinmek amacındayız.”

Müşteriye özel çözümler: Murat Pekmezyan, firma olarak en önemli farklarını ise şöyle açıklıyor: “Platform bağımsız olarak, hem doğrudan kurum bünyesinde hem de bulut üzerinde tüm çözümlerimizi aynı kalite ve güvenle sunabilen tek firmayız. Bu sebeple kurumlara özel çözümlerimiz, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizle her gün artan sayıda müşteriye hizmetlerimizi sunuyoruz.” Pekmezyan, platform bağımsız e-Defter hizmeti sunduklarını, böylece müşterilerinin farklı sistemler içerisinde yeralan verilerini biraraya getirerek müşteriye özgün çözümler ürettiklerinin altını çiziyor: “ Butik hizmet veriyoruz. Bu amaçla arka planda çalışan 60 kişilik ciddi bir proje ekibimiz mevcut. e-Arşiv konusunda da baştan sona çözüm sunabiliyoruz.

Murat Pekmezyan, fatura verisinin müşteriden alınmasıyla başlayan süreçte;

- UBL verisinin hazırlanarak GİB’e iletilmesi,

- Fatura tasarımının gerek PDF gerekse basım amaçlı düzenlenmesi,

- Oluşan PDF çıktılarının müşteriye e-mail ile gönderilmesi,

- Yine müşterilere SMS gönderiminin sağlanması ile baştan sona hizmet sağladıklarını vurguluyor.

E- arşiv faturaların basımı için partnerliklerinin olduğunu ve faturalarda kişiye özgü kampanya mesajlarının oluşturulabileceğini ekliyor. Böylelikle müşterilerin baştan sona tüm fatura süreçlerini yönetebildiklerini ifade ediyor.



Ödüllü sıkıştırma teknolojisiyle etkin saklama ve uygulama: Murat Pekmezyan, e-Defter ve e-Arşiv ile birlikte büyük veri oluştuğundan ve bu aşamada Digital Planet’e özel ödüllü sıkıştırma teknolojileriyle en etkin saklama ve uygulama hizmetleri sunduklarından sözediyor: “Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirilen, milyonlarca faturayı yaklaşık yüzde 98 sıkıştırabilen saklama teknolojisi, 2011 yılı teknoloji ödüllerinde birinci olarak ülkemizde ilk ve tek, bazı özellikleriyle de dünya da tektir. Ayrıca Deloitte Fast50 ve Fast500’de ikinciliğe varan birçok derecelerimiz var. Digital Planet sadece bir uygulama geliştirici değil, yurtdışındaki şirketleriyle uluslararası bir teknoloji sağlayıcısı ve üreticisi. Ar-Ge çalışmalarımız TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. Şirketlerin verilerini sıkıştırma teknolojisiyle saklamanın getirdiği avantajlar sözkonusu. Büyük bir yer kazanımı sözkonusu. Ayrıca veriler kendilerine özgü formatta arka planda saklandığı için kimse bu verileri açıp çözemiyor, bu da ciddi bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Müşterinin güvenliğini sağlamak ve bizim operasyon maliyetlerimizi düşürmek konusunda ciddi avantajlar sağlıyoruz.”

Uygun fiyatlarla ekonomik çözümler: Murat Pekmezyan, kurumlara özel, baştan sona entegre e-Fatura’ya geçiş projelerini ekonomik fiyatlarla müşterilerine sundukları bilgisini veriyor: “Mantıksız fiyatlar barındıran elektronik kuryelik tekliflerimiz yok. Çünkü bu aşamada kurumların ihtiyacının sağlıklı geçiş yaklaşımı olduğunu görüyoruz. İçinde birçok gizli maliyet barındıran, eksik e-Fatura gönderim fiyat tarifeleri sunmayı doğru bulmuyoruz.

2015’te yurtdışına teknoloji ihraç edecek: İngiltere’de Londra merkezli Digital Planet Technology adında bir şirket kurduklarını anlatan Pekmezyan, 2015 yılında yurtdışına teknoloji ihraç eden bir kurum haline geleceklerini açıklıyor: “Veri sıkıştırma teknolojileri ihraç edeceğiz. Özellikle İtalya ve İspanya’da önemli satış bağlantıları gerçekleştirdik.’’