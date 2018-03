Hükümet 2015-2017 Orta Vadeli Programı’nı açıkladı: Dengeli büyüme yapısal reform

Orta Vadeli Program (OVP-2015–2017) üç ayak üzerine oturtuldu; 1) Cari işlemler açığının düşürülmesi. 2) Yurtiçi tasarruf oranının artırılması. 3) Enflasyonla kararlı mücadele ve sıkılaştırılmış para politikasına devam edilmesi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 62. Hükümet Programı’nı sunumunda kamuda tasarrufa gidileceği vurgusu aslında Hükümet’in orta vadeli ekonomik hedeflerinde ciddi bir revizyona gidileceğinin işaretini veriyordu. Nitekim Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan 2015-2017 yılları için yenilenmiş Orta Vadeli Program dengeli büyüme ve yapısal reformlara yönelen bir çizgiye oturdu. Programın ana ekseninde yapılan revizyon ise; birinci önceliğin “cari açık”tan alınıp “enflasyonla mücadele”ye verilmesi oldu.



2014 tahminlerinde sert düzeltmeler

Önceki OVP’nin 2014 yılına ilişkin tahminlerinde Eylül ayı sonu itibarıyla iki büyük olumsuz sapma yaşandı ve “sert” düzeltmeler yapıldı. (Tablo-2) Bunlardan biri yüzde 4 olan büyüme öngörüsüydü ve yüzde 3.3’e geri çekildi. Diğeri ise; 2014 için yıllık enflasyon yüzde 5.3 öngörülmüştü, bu tahmin de sert şekilde düzeltilerek yüzde 9.4’e çıkarıldı.Olumlu revizyon konusu ise cari açıkta yaşandı. Önceki OVP’de cari açığın milli gelire oranı 2014 için yüzde 5.7 olarak tahmin edilmişti. Gerçi cari açık beklendiği kadar azalıp 5.7 puana gerilemedi ama yüzde 8’lerden yüzde 6.4’e revize edilmesi, 2014 sonunda cari açığın sevindirici oranda azalacağına işaret ediyor.



Reformlara yoğunlaşacağız

Babacan’ın OVP sunumunda öncelikle üzerinde durduğu nokta, ekonomiyle doğrudan bağlantılı olan yapısal reformların mutlaka ama mutlaka gerçekleştirileceğine dair olanıydı. (Tablo-3) Babacan şunları söyledi: "Yapısal reformları gerçekleştirebildiğimiz ölçüde başarılı olacağız, Türkiye'nin potansiyel büyümesini artıracağız ve kronik sorunlarını çözebileceğiz. Her eylem için 2018 sonuna kadar bir tarih belirleyeceğiz. Şu ana kadar 25 öncelikli dönüşüm programından 7'sinin takvimine Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar verdik. Büyüme stratejisi için makroekonomik istikrar temel şarttır. Beşeri sermaye ve işgücü piyasasıyla ilgili reformlara yönelik çalışmalar ile teknoloji ve yenilik büyük önem taşıyacaktır. Büyüyen ekonomilerin her türlü fiziksel altyapısının da hızlı şekilde gelişmesi gerekir. Kurumsal kalite de bu işin temeli. Her bir kurumumuzun insan kaynağı yapısıyla ve organizasyon şemasıyla daha iyi performans sergilemesi gerekiyor. Tüm bunların sonucunda verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi sağlanacak. Ancak böylelikle istikrarlı ve yüksek büyüme oranlarını Türkiye'de görebileceğiz. Mutlaka sanayiye daha fazla ağırlık vereceğiz. Sanayimizin ekonomimiz içindeki payının artması için özel gayret göstereceğiz."



Büyümede alçak uçuş

OVP’nin 2015–2017 yıllarını kapsayan dönem için öngörülerini 1 numaralı tablo bize veriyor. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele; öngörülerde öncelik kazanıyor. Büyümede ise 2015’te başlayacak olan canlanma 2017’ye kadar artarak devam edecek. Aynı yumuşak artış yurtiçi tasarrufların artışında da görülüyor. Cari açıkta da miktar olarak kontrollü bir artış yaşanacağını, ancak artan milli gelire oranı bakımından cari açığın olağan düzeylerde kalacağını görüyoruz. OVP’nin aydınlık öngörülerinden biri de ihracat konusunda. 2017 sonunda ihracatımız 203 milyar dolara çıkacak.



DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Babacan’ın açıkladığı OVP’de belirtilen "Onuncu Kalkınma Planı Dönüşüm Programları" da şöyle sıralandı:

1. Üretimde Verimliliğin Artırılması

2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması

7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi

8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi

9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması

10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme

11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme

12. Kamu Alımları ile Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi

16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm

17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi

18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm

19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme

20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi

21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik

22. Aile ve Nüfus Yapısının Korunması

23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm

25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi.