İDDMİB'de Rıdvan Mertöz dönemi

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulunun belirlendiği kurulda; Rıdvan Mertöz yeni Başkan oldu.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) yeni yönetimini belirledi. 389 üyenin oy kullandığı ve iki listenin yarıştığı seçimi 241 oy ile eski başkan Tahsin Öztiryaki’nin de yeraldığı Rıdvan Mertöz’ün listesi kazandı. Son derece heyecanlı ve düzeyli geçen seçimde Fikret Kaya’nın listesi 148 oy aldı. Seçimin ardından bir konuşma yapan Rıdvan Mertöz, İDDMİB bünyesinde yeralan tüm sektörlerin eşit oranda temsil edileceğini söyledi. İhracata dayalı büyüme modeline uygun olarak geçmişte başlattıkları çalışmalara hız vereceklerini kaydeden Mertöz, “5 bin 469 üyesi bulunan İDDMİB’in ihracattaki payını daha da artırmak için başka mesleki eğitim olmak üzere; Ar-Ge, inovasyon ve tasarımdan vazgeçmeyeceğiz. Bünyemizde bulunan küçük işletmemelerin de yurtdışına açılmaları, yeni pazarlara ulaşmaları için desteklerimiz sürecek” diye konuştu.



Tahsin Öztiryaki aday olmadı

Uzun yıllar İDDMİB başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Tahsin Öztiryaki bu kez aday olmayarak herkesi şaşırttı. Rıdvan Mertöz’ün listesinde başkanvekili olarak yeralan Öztiryaki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzun yıllar büyük bir heyecan ile İDDMİB Başkanlığı görevinde bulundum. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte birçok projeye imza attık. Sektörümüzün ihracatını 6.99 milyar dolara kadar çıkardık. Daha çok üretip ucuz satma alışkanlığını, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla katmadeğeri yüksek ürünlere yönlendirmek için çalışmalar başlattık. Bunun da sonuçlarını görmek bizi mutlu ediyor. Artık nöbet değişimine ihtiyaç olduğuna inandığım için uzun yıllar birlikte görev yaptığım ve benden aldığı bayrağı başarıyla taşıyacağına inandığım Rıdvan Mertöz’e görevi devrediyorum. Ben de onun yönetiminde başkanvekili olarak çalışacağım ve yine aynı heyecanla kendisine destek vereceğim.”



Yönetimde kadın üye sayısı ikiye çıktı

Rıdvan Mertöz’ün listesinde iki kadın üye yeraldı. Önceki yönetimde de görev yapan Ayşegül Çapan ile birlikte Denetim Kurulu Üyesi olan Aynur Ayhan’da yeni dönemde yönetim kurulunda görev yapacak. İDDMİB’in yeni yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Rıdvan Mertöz (Başkan) Tahsin Öztiryaki (Başkanvekili) Çetin Tecdelioğlu, Sevgür Arslanpay, Serdar Urfalılar, İsmail Erdoğan, Ali Bakaner, Ayşegül Çapan, Bekin Yelken, Ayhan Yerebakan, Mehmet Öncel, Cemil Tayman, Zeki Sarıbekir, Aynur Ayhan.”