IFS Applications 8’ ile işletmelere yeni çözümler; Esnek mimari, kolay kullanım, mobilite, uçtan uca çözüm

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumsal yazılım çözümleri sağlayıcısı IFS’in yeni nesil ürünü IFS Applications 8’, benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısıyla her ölçekteki işletmenin ihtiyacını karşılıyor.

Büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması IFS, sunduğu ürün ve hizmetlerle işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlıyor. IFS Türkiye Proje Yöneticisi Nihat Engin Özel, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteren IFS’in yeni nesil ürünü ‘IFS Applications 8’in benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısıyla her ölçekteki işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığını söylüyor. IFS ERP Uygulamaları’nın bileşen tabanlı yapısının işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı verdiğini belirten Özel, şunları kaydediyor: “Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetiyor. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabiliyor ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlıyor. Hızla büyüyen IFS Türkiye Ofisi ise aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 160’ın üzerinde müşteri, 300’ün üzerinde kurulum ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştı.”



Büyüyen işletmelerin tercihi IFS

Nihat Engin Özel, IFS Türkiye’nin ‘IFS Applications 8’ ile yakaladığı ivmeyi bu yıl da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor: “2013 bizim için rekor yıllardan birisi idi. Aralarında Baykal Makine, Modül Çelik, Asyaport, Esit Elektronik, Gedik Döküm, NSK Otomotiv, Çukurova İnşaat Makineleri (Çimsataş), Elko Makine, Taca, Numanoğlu İnşaat ve Yepsan Savunma gibi sektörlerinin önemli isimlerinin de bulunduğu pek çok firma IFS’in teknolojik altyapısından faydalanmaya başladı. Aynı zamanda pek çok müşterimiz de IFS 8’in gücünü ve farklılıklarını görerek versiyon güncelleme kararı aldı. 2014’te bu ivme ile devam edeceğiz. Hem versiyonlarını güncellemek isteyen pek çok müşterimize hizmet vereceğiz, hem de IFS 8’in değerini göstereceğimiz niş projeler yapacağız. Referanslarla büyüyen bir firma olduğumuz için biz yatırımımızı müşterilerimize yapıyoruz.” Özel, IFS 8 ile mobiliteyle tam uyumlu hale geldiklerinin, bulut bilişim mimarisiyle kullanıcılarına mobil kullanım kolaylığı sağladıklarının altını çiziyor. Özel, Android, IOS ve Windows 8 uyumlu tabletlere de uyumlu IFS Applications 8’in tüm uygulamalarının mobil olarak da kullanılabildiğini aktarıyor: “Örneğin; uygulama, mobil saha personeli, yöneticilerinin kendilerine ilettiği satınalma taleplerini, yöneticilerin de personelin raporlarını eşzamanlı görmesini sağlıyor.” 2015 yılına kadar IFS’in mobilite kavramına odaklandığını anlatan Özel, kısa bir süre sonra bir bilgisayarla yapılan tüm IFS 8 fonksiyonlarının hepsinin akıllı telefonla da uygulanabileceğini dile getiriyor.

Nihat Özel, “IFS 8 ile beraber gelen ve bizim gururla anlattığımız yepyeni bir özelliğimiz var” diyor ve açıklıyor: “IFS Custom Fields: IFS’in SOA tabanlı teknolojik mimarisine dayanan, ERP pazarında büyük fark yaratan bu özellik yazılım koduna müdahale etmeden uygulamadaki her ekrana alan eklenebilmesi oldu. Eklenen bu alanlar yeni bir veriyi kaydetmek için kullanılabileceği gibi kayıtlı başka bir bilgiyi görüntülemek için de kullanabiliyor. Böylece işletmeler IFS uygulamalarını ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye ihtiyaç duydukları zaman yazılım üzerinde kodlama yapmadan bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Öngörümüze göre bu tür işlemlerden kaynaklanan modifikasyon maliyetlerinin en az yüzde 40 oranında azaltılması mümkün olabilecektir.” Özel, bu uygulamayla müşterilerinin herhangi bir danışmanlık hizmeti almadan sistemi özelleştirebileceğini ve değiştirebileceğini belirterek, “Esnek ve açık kod kaynaklı yazılımımız, herhangi bir geliştirme maliyeti olmadan müşteriye özel hale geldi bu da ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. IFS 8 bu özelliğiyle uzun süre rakiplerimizin sunduğu hizmetlerden çok farklı bir noktada olacak” açıklamasını yapıyor.



Nihat Engin Özel, IFS Applications 8’in yeni özelliklerinden bazılarını ise şöyle özetliyor:

“IFS Talk: Kurumsal iletişimin daha etkin hale gelebilmesi için kullanıcıların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan bir platform. Kullanıcılar bu platformu kullanarak sistemdeki bir kayıt veya konu üzerinden birbirlerine mesaj, ekran görüntüsü veya dosya gönderebiliyor. Gruplar oluşturularak, bu gruplara mesajlar atılabiliyor. Böylece kurum içi haberleşmeler, kurumsal hafızada toplanarak izlenebilir ve herkes tarafından kontrol edilebilir hale geliyor. IFS 8 ile gelen bir diğer yenilik kullanıcıların birbirlerine görev atamak için kullanabilecekleri IFS Task Management. Kullanıcılar bu platform üzerinden kendilerine gelen görev veya mesajları uygulama ekranında yer alan görevler sekmesinden görüntüleyip buradan da sistem tarafından mesaja eklenmiş olan linke tıklayarak ilgili kayda ulaşabiliyor. IFS Sticky Notes ile kullanıcılar artık IFS uygulamaları içindeki her ekrana not ekleyebiliyor. Bu bazen satınalma departmanına gönderilen talebe eklenen bir not olabileceği gibi, bazen iş emri üzerine eklenen bir notta olabiliyor, istenirse bu notlara resimler eklenerek görsel olarak not zenginleştirilebiliyor. Bu özellik IFS uygulamaları içindeki her ekranda kullanılabiliyor.” IFS İş Zekası çözümünün bu özelliklerle birlikte eşzamanlı çalıştığını anlatan Özel, “Bu çözümümüz, yöneticilere bir bakışta işletmenin geneliyle ilgili tüm performans değerlerini gösterirken problemli kısımların detaylarına inebilmelerini sağlayan kullanışlı bir arayüz” diyor.



Nihat Engin Özel, geleceğin teknolojilerini hazırlayan IFS LAB’in çalışmalarından da söz ediyor:

“IFS Lab, dünyadaki 6 Ar-Ge merkezimizde yaptığımız çalışmaların yanında, IFS uygulamalarına geleceğin teknolojilerini kazandıran bir merkez. Biz IFS Lab’ı hayalleri gerçeğe dönüştüren bir yer olarak görüyoruz. Şu anda çok ilginç projeler üzerinde çalışıyorlar. Örneğin; sizin kullanım alışkanlıklarınızı takip eden ve sürekli yaptığınız işleri, devamlı aldığınız raporları izleyip öğrenen ‘IFS Context Aware’, bir süre sonra bütün bu işlemleri isterseniz sizin için otomatik olarak yapmaya başlıyor. ‘IFS Motion Based’ projesi ile mouse veya klavye kullanmadan hareketlerinizle menüler ve kayıtlar arasında dolaşmanız mümkün olacak. ‘IFS Augmented Reality’ ile işletmenizde bulunan bir makineyi akıllı telefonunuzla görüntülediğinizde makinenin performansı, teknik özellikleri, arıza ve bakım bilgileri gibi tüm bilgileri anında görebileceksiniz. ‘IFS Pulse’ projesi ile IFS uygulamalarını kullanan müşterilerimiz, ERP sistemine sahip her firmanın hayal ettiği bir özelliğe sahip olma imkanına kavuşacak, örneğin; şu anda sistemde login olan kullanıcı sayısını, bunların kimler olduğunu, anlık olarak yapılan işlemleri, bunların detaylarını, makine ve ekipmanların çalışmalarını ve daha pek çok bilgiyi eş zamanlı olarak takip edebilecekleri bir dashboard ekranına sahip olacaklar.” Özel, IFS Pulse’ı “yöneticilere özel dizayn edilmiş işletmede ne olup bittiğini gösteren bir kokpit ekranı” olarak nitelendiriyor. Özel, IFS 8 ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği özelliği geldiğini de belirtiyor, iç ve dış tetkikleri, denetimleri ve bu sırada karşılaşılan sorunları yönetmeyi sağlayan bir başka özelliğin de Audit olduğunu sözlerine ekliyor.

Bu yıl Gartner Magic Quadrant 2013 raporlarında “Ürün Odaklı Orta Ölçekli İşletmeler” için lider iki ERP firmasından biri olarak gösterilen IFS, yeni versiyonu IFS 8 ile büyümeye devam edecek.